حلا شيحة تعود للحجاب مجددا وتحذف صورها القديمة

فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها مجددا بظهورها بالحجاب في أحدث صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتصدر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حذفها جميع صورها السابقة التي كانت تظهر خلالها دون حجاب.

وعلى الرغم من تعليق حلا على القطط التي ظهرت في صورة لها خلالها داخل منزلها بكندا، حيث تقيم في الوقت الحالي، فإن تعليقات الجمهور حملت رسائل داعمة لها وتبارك عودتها لارتداء الحجاب والدعوة إلى الثبات والهداية.

وعبّرت حلا شيحة عن حبها للحجاب وشكرت جمهورها من خلال تعليق لها على المنشور وكتبت "شكرا جدا لكلامكم وطبعا بحب الحجاب جدا". وفي تعليق آخر قالت "كل الأحداث حولنا جعلتني أشعر بالمسؤولية وأول هذه المسؤوليات هو إصلاح أنفسنا أولا".

رحلة متقلبة بين الفن والحجاب

منذ انطلاقتها الفنية عام 1999، ظلت حلا شيحة محل أنظار الجمهور، خاصة مع التحولات الكبرى التي شهدتها مسيرتها بين الاعتزال، وارتداء الحجاب، ثم العودة مجددا إلى التمثيل.

لم يمر سوى 4 سنوات على بدايتها حتى قررت الاعتزال وارتداء الحجاب عام 2003، رغم نجاحها في أفلام بارزة مثل "السلم والثعبان" مع هاني سلامة، و"سحر العيون" مع عامر منيب، و"اللمبي" مع محمد سعد.

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لكن ابتعادها عن الشاشة لم يدم طويلا، إذ عادت للتمثيل عام 2004 بفيلم "عريس من جهة أمنية"، إلى جانب عادل إمام، ثم واصلت نجاحها بأعمال مثل "غاوي حب" مع محمد فؤاد

لكنها لم تلبث أن عادت لارتداء الحجاب، وظهرت به في فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، حيث قامت ببطولته إلى جانب المطرب الراحل عامر منيب. وفي العام نفسه، قررت الاعتزال والتفرغ لحياتها الأسرية، حيث انتقلت إلى كندا وكرست وقتها لرعاية أطفالها الثلاثة، مبتعدة عن الأضواء لمدة 13 عاما.

وفي 2018، عادت إلى الساحة الفنية وخلعت الحجاب، لتشارك في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان عام 2019. وأكدت في بيان لها أن قرارها كان شخصيا تماما، مشددة على أنها ليست ضد الحجاب، لكنها اشتاقت للتمثيل وتقديم أعمال ذات مضمون إنساني. وقد واصلت مشوارها الفني بعد ذلك، وشاركت في مسلسل "خيانة عهد" مع يسرا.

حلا شيحة وتامر حسني.. أزمة "مش أنا"

في عام 2021 شاركت الممثلة المصرية بطولة فيلم "مش أنا" مع تامر حسني، وبالتزامن مع عرض الفيلم أعلنت زواجها من المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، ثم ارتداءها الحجاب مجددا.

وأثارت "شيحة" موجة من الجدل وقتها بعدما أعلنت تبرؤها من المشاهد الرومانسية التي جمعتها بالفنان تامر حسني في الفيلم، وأوضحت خلال منشور لها على إنستغرام أن الفيلم تم تصويره قبل عام ونصف وتأخر عرضه بسبب جائحة كورونا، وخلال هذه الفترة مرت بتغيرات كبيرة في حياتها، أبرزها زواجها مما جعلها تشعر أن العمل لم يعد يعبر عنها.

تصاعدت الأزمة عندما أعربت عن استيائها من طرح فيديو كليب يضم مشاهد متفرقة من الفيلم، خاصة خلال أيام ذي الحجة، مؤكدة أنها سبق وطلبت من تامر حسني حذف تلك اللقطات، وحصلت منه على وعد بذلك. لكنها تفاجأت بنشر اللقطات، مشيرة إلى أن الشهرة قد تفتن الإنسان وتجعله غير قادر على رؤية الأمور بوضوح. كما وصفت تلك المشاهد بأنها "زلة"، وأبدت ندمها على تصويرها، مؤكدة أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالشهرة وإنما بمعايير مختلفة تتجاوز المظاهر الدنيوية.

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من جانبه، لم ينكر نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي انفعاله بسبب تصريحاتها التي وصفت بعض الأعمال الفنية بأنها محرمّة. لكنه أكد خلال لقاء له على قناة "هي" عام 2023، أنه لا يمانع عودتها للتمثيل مجددا، قائلا: "بنتنا.. ولا يمكن منعها".

وفي عام 2024 قدمت آخر أعمالها في الموسم الرمضاني في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" مع الفنان خالد النبوي، ولم تشارك بعدها في أى عمل جديد، لتكشف قبل ساعات عن عودتها إلى الحجاب مرة أخرى.