بعد الجدل.. الشركة المنتجة لمسلسل "بالدم": ليس مأخوذا عن قصة شخصية

أصدرت شركة "إيغل فيلمز" بيانا رسميا تنفي فيه صحة الادعاءات التي تزعم أن مسلسل "بالدم" -الذي يعرض في موسم رمضان 2025- مقتبس من قصة السيدة كريتا الزغبي. وأكدت الشركة المنتجة أن العمل الدرامي يعتمد على حبكة خيالية تتناول قضايا اجتماعية عامة، وليس مستندا إلى قصة شخصية محددة.

وجاء في البيان أن محامي الشركة شربل بادرو غنام قد قام بإطلاع الزغبي شخصيا على نص المسلسل، حيث تأكدت بنفسها من عدم وجود أي تشابه بينه وبين تجربتها الحياتية. كما استشهدت الشركة ببيان صادر عن الزغبي في الثالث من مارس/آذار 2025، أوضحت فيه أنها كانت قد اعتقدت في البداية أن المسلسل يعكس قصتها، لكنها تراجعت عن هذا الافتراض بعد متابعة الحلقات الأولى والتواصل مع فريق الإنتاج.

تدور أحداث المسلسل حول المحامية غالية السعد (ماغي بو غصن)، التي تكتشف أن ابنتها مصابة بمرض وراثي خطير، لكنها تفاجأ عند إجراء الفحوص الطبية أن سجلها العائلي يخلو تماما من هذا المرض.

وتكتشف لاحقا أن عائلتها ليست عائلتها البيولوجية، وأنها تم استبدالها عند الولادة دون علم والديها الحقيقيين، مما يدفعها إلى رحلة بحث مؤلمة لكشف الحقيقة.

وعلى الرغم من هذا النجاح، فقد أثار العمل جدلا واسعا حول مدى أصالة قصته، بعد أن لاحظ البعض تشابهها مع قصة السيدة كريتا الزغبي، التي سبق أن ظهرت إعلاميا بحثا عن عائلتها البيولوجية بعد تعرضها لتبديل عند الولادة. إلا أن بيان الزغبي الذي نشرته الشركة المنتجة حسم الجدل لصالح استقلالية القصة عن تجربتها الشخصية.

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ويعد "بالدم" -الذي يجمع الممثلة ماغي بو غصن بالكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر- أحد أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2025، حيث استطاع أن يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق مع أداء تمثيلي متميز.