مشاهد أكشن في الدار البيضاء.. كل ما تريد معرفته عن فيلم جون سينا الجديد

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة انتشار صور ومقاطع فيديو قيل إنها توثق ظهور نجم المصارعة والممثل العالمي جون سينا وهو يتجول في شوارع الدار البيضاء بالمغرب.

وبينما أبدى محبوه حماسهم الشديد لرؤية نجمهم المفضل، تساءل آخرون عن مدى صحة هذه الصور، وإن كان الرجل الظاهر في الفيديوهات مجرد شبيه له.

ويتواجد سينا حاليا في المغرب لتصوير فيلمه الجديد "ماتشبوكس (Matchbox)، وهو فيلم أكشن أميركي مستوحى من سيارات الألعاب الشهيرة "ماتشبوكس"، ومن المنتظر أن يكون أحد أبرز الأفلام الحركية المنتظرة لعام 2026.

"ماتشبوكس".. أحدث أفلام جون سينا

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "شون" (جون سينا)، وهو رجل يعود إلى مسقط رأسه بعد غياب طويل، حيث يلتقي بأصدقاء طفولته بعد 20 عاما من الفراق. ومع تصاعد الأحداث، تتعرض صديقته للاختطاف من قبل عصابة روسية، مما يدفعه إلى التعاون مع أصدقائه القدامى لخوض معركة تحريرها، وخلال هذه المهمة الخطيرة، يعيدون اكتشاف أنفسهم ويقوون روابط صداقتهم.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب جون سينا جيسيكا بيل، وداناي غوريرا، وسام ريتشاردسون، وأرتورو كاسترو، وتيونا باريس، ورانديب هودا، وكوري ستول. أما الإخراج، فيتولاه سام هارغريف، المعروف بأعماله المليئة بالمشاهد الحركية والإثارة.

إعلان

لماذا تم اختيار المغرب لتصوير الفيلم؟

وبدأ تصوير "ماتشبوكس" في العاصمة المجرية بودابست مطلع يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن ينتقل فريق العمل إلى المغرب لتصوير مشاهد الأكشن في عدة مواقع متنوعة جغرافيا، أبرزها أرفود، ومرزوكة، والدار البيضاء.

ومن المتوقع أن يستمر التصوير في المغرب حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، قبل أن ينتقل الفريق إلى سلوفاكيا ولوس أنجلوس لاستكمال باقي المشاهد.

وتم اختيار المغرب نظرا لما يوفره من بيئات تصوير متنوعة تناسب طبيعة الفيلم الحركية، حيث تم تصوير مشاهد حركة تضمنت انقلاب سيارات في أحد الأنفاق بالدار البيضاء، إضافة إلى مشاهد عراك في الشوارع، إلى جانب لقطات خطرة تم تصويرها فوق أسطح بعض العمارات.

جون سينا وتفاعله مع الجمهور العربي

لم تكن زيارة جون سينا إلى المغرب هي الأولى له في العالم العربي، فقد سبق أن زار السعودية في أكثر من مناسبة، ففي فبراير/شباط 2014، كان سينا ضمن نجوم "دبيلو دبيلو إي" الذين شاركوا في أول عروض المصارعة الحرة في العاصمة الرياض، والتي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة.

كما عاد النجم الأميركي إلى السعودية عام 2025، حيث شارك في فعاليات تجربة "دبيلو دبيلو إي" في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، وتواجد هناك برفقة أسطورة المصارعة "أندرتيكر" لمتابعة التجهيزات الخاصة بالحدث الضخم.