الحرب الإسرائيلية على غزة تثير التوتر بين نجمتي فيلم "سنو وايت"

أفادت مصادر لمجلة "بيبول" الأميركية بوجود توتر في العلاقة بين بطلتَي فيلم "سنو وايت" (Snow White) الإسرائيلية غال غادوت والأميركية راشيل زيغلر.

ووفقا للمجلة المتخصصة في شؤون الفن والمشاهير، فإن الفارق العمري بين النجمتين كبير، كما أن آراءهما السياسية متباينة، مما ساهم في غياب التفاهم بينهما. ونقلت عن مصدر مقرب أن زيغلر (23 عاما) "ليس لديها أي قواسم مشتركة مع غادوت، الأم لـ4 أطفال".

اختلاف سياسي يزيد التوتر

وأضاف المصدر أن الخلاف الأيديولوجي بينهما يعمّق التوتر في علاقتهما. فغادوت، المولودة في مستوطنة بتاح تكفا، خدمت سابقا بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت من بين الشخصيات العامة التي نظّمت فعاليات لدعم إسرائيل في حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي المقابل، عبرت زيغلر، وهي من أصول كولومبية بولندية، عن تعاطفها مع الفلسطينيين عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقدت الحرب الإسرائيلية على غزة.

انتقادات متبادلة حول "سنو وايت"

ومنذ الإعلان عن اختيار زيغلر دور في "سنو وايت" عام 2021، تعرضت لهجوم عنصري على الإنترنت بسبب أصولها اللاتينية. وتشارك غادوت، البالغة من العمر 39 عاما، في الفيلم بدور الملكة الشريرة، بينما يتولى إخراجه مارك ويب.

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وواجهت النسخة الجديدة من "سنو وايت والأقزام السبعة" المقتبسة عن فيلم ديزني الكلاسيكي الصادر عام 1937، انتقادات واسعة حتى قبل عرضها. وكانت زيغلر قد أثارت الجدل عندما وصفت النسخة الأصلية بأنها "عفا عليها الزمن" مؤكدة أن العمل الجديد سيقدم شخصية "سنو وايت" بطريقة أكثر حداثة.

لكن وفقا لـ"بيبول" فإن غادوت لم تتفق مع زيغلر في هذه التصريحات، إذ تعتقد أن "من غير اللائق انتقاد مشروع فني وافقتِ على المشاركة فيه أو إثارة الجدل حوله".

ظهور إعلامي رغم التوتر

ورغم الحديث عن الخلاف بين الممثلتين، ظهرتا معا في عدة مناسبات ترويجية للفيلم، منها معرض "دي 23" الذي نظمته "ديزني" عام 2022، حيث اجتمع محبو الشركة لمتابعة أحدث مشاريعها الفنية. كما حضرتا العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس يوم 15 مارس/آذار، لكن غادوت تغيبت عن العرض الأوروبي في إسبانيا يوم 12 مارس/آذار بسبب انشغالها بجولات إعلامية في نيويورك، وفقا للمجلة.

وأكد المصدر أن العلاقة بين الممثلتين لم تصل إلى حد القطيعة، إذ ظهرتا معا في حفل الأوسكار، ومن المقرر أن تلتقيا مجددا هذا الأسبوع.

ويُنتظر أن يبدأ عرض "سنو وايت" في دور السينما الأميركية والعالمية يوم 21 مارس/آذار، وسط توقعات باستمرار الجدل حوله.