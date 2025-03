مع "نوفوكايين".. شباك التذاكر الأميركي يشهد أضعف انطلاقة لفيلم متصدر منذ سنوات

تصدر فيلم الحركة الكوميدي "نوفوكايين" (Novocaine) من بطولة جاك كويد شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، رغم تحقيقه واحدة من أدنى الإيرادات لأفلام متصدرة خلال السنوات الأخيرة، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحصد نوفوكايين، الذي أنتجته أستوديوهات باراماونت، 8.7 ملايين دولار بين الجمعة والأحد، وهي أرقام ضعيفة مقارنة بالإصدارات الكبرى، وفق ما ذكرته مجلة "فراييتي".

أما فيلم الخيال العلمي والكوميديا السوداء "ميكي 17" (Mickey 17) من إخراج الكوري الجنوبي الحائز جائزة الأوسكار بونغ جون هو، فجاء في المرتبة الثانية محققا 7.51 ملايين دولار.

ويؤدي روبرت باتينسون دور شخصية تتطوع في مهمات فضائية خطيرة، ويتم استنساخها بعد كل وفاة لتنفيذ المهمة مجددا. ويشارك في الفيلم كل من ستيفن يون وتوني كوليت ومارك روفالو، في حين تولت إنتاجه شركة وارنر براذرز.

واحتل فيلم الإثارة والتجسس "بلاك باغ" (Black Bag) للمخرج ستيفن سودربيرغ المركز الثالث في أسبوعه الأول، بإيرادات بلغت 7.5 ملايين دولار. ويجمع الفيلم بين مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت في قصة تدور حول عمليات استخباراتية سرية.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم الأبطال الخارقين "كابتن أميركا: بريف نيو وورلد" (Captain America: Brave New World)، من إنتاج مارفل وديزني، مع إيرادات بلغت 5.5 ملايين دولار.

وبذلك، يصل إجمالي عائداته إلى 185.4 مليون دولار محليا و203 ملايين دولار عالميا، منذ بدء عرضه، والفيلم من بطولة أنتوني ماكي وهاريسون فورد.

أما المرتبة الخامسة، فحلّ فيها فيلم الرسوم المتحركة الجديد "ذا داي ذي إيرث بلو أب: إيه لوني تونز موفي" (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)، الذي يعيد تقديم شخصيات كرتونية شهيرة مثل بوركي بيغ ودافي داك، بإيرادات بلغت 3.2 ملايين دولار.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأوائل في شباك التذاكر: