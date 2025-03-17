فن|لبنان

بعد صراع مع ألزهايمر.. لبنان يودّع أنطوان كرباج عن 90 عاما

(FILES) Lebanese actor Antoine Kerbaj arrives for the Beirut International Awards Festivals (BIAF) at Zaituna Bay in Beirut on June 12, 2015. The veteran Lebanese actor passed away in Beirut on March 16, 2025, at the age of 89 after a struggle with Alzheimer's disease, forcing him to withdraw from the art scene in recent years after a long and prominent career. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)
الممثل اللبناني أنطوان كرباج توفي عن عمر ناهز 90 عاما تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة (الفرنسية)
17/3/2025

توفي الممثل اللبناني أنطوان كرباج مساء أمس الأحد عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع مرض ألزهايمر الذي أفقده الذاكرة في سنواته الأخيرة، تاركا خلفه إرثا فنيا غنيا امتد لعقود، شكل خلالها أحد أعمدة المسرح والتلفزيون اللبناني.

وتوفي كرباج في "بيت القديس جاورجيوس" لرعاية المسنين في بيروت، حيث كان يقيم منذ عام 2020 نظرا لحاجته إلى رعاية طبية متخصصة بسبب حالته الصحية. وكان أفراد عائلته قد أكدوا أنه انتقل للعيش هناك بعدما اشتد عليه المرض، مما جعله غير قادر على التعرف على محيطه.

وكان أنطوان كرباج ولد عام 1935 في قرية زبوغا بمحافظة جبل لبنان، وظهرت موهبته التمثيلية مبكرا، حيث بدأ التمثيل على خشبة المسرح الجامعي في أواخر خمسينيات القرن العشرين. في الستينيات، التحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية تحت إدارة منير أبو دبس، حيث صقل موهبته وأصبح جزءا من فرقة المسرح الحديث، التي كان لها دور ريادي في الحركة المسرحية اللبنانية والعربية.

Lebanese actor Antoine Kerbaj (C) performs a scene during the "Sah el-Nom" (Wake Up) musical at the Arena in Amman 02 November 2007. AFP PHOTO/POOL/RAMZI HAIDAR (Photo by RAMZI HAIDAR / AFP POOL / AFP)
الممثل اللبناني أنطوان كرباج (وسط) يؤدى مشهدا من مسرحية "صح النوم" على مسرح الأرينا في عمّان سنة 2007 (الفرنسية)

أدوار خالدة على المسرح الرحباني

كان كرباج أحد أبرز نجوم المسرح اللبناني، خاصة في مسرحيات الأخوين رحباني، حيث قدم شخصيات أيقونية مثل:

  • فاتك المتسلّط في "جبال الصوان" (1969)
  • الوالي في "صح النوم" (1971)
  • الملك غيبون في "ناطورة المفاتيح" (1972)
  • القائد الروماني في "بترا" (1977)
  • اليوزباشي عسّاف في "صيف 840" (1988)

وكان حضوره القوي وأداؤه المتقن عاملا رئيسيا في نجاح هذه الأعمال، خاصة مع الفنانة فيروز، حيث أضاف بصوته الجهوري وأدائه المسرحي أبعادا درامية عميقة للشخصيات التي جسدها.

إعلان

إبداعه في الدراما التلفزيونية

لم يقتصر تألق كرباج على المسرح، بل امتد إلى التلفزيون، حيث قدّم أدوارا خالدة في أعمال متنوعة، من أبرزها:

  • جان فالجان في "البؤساء" (1974) المقتبس عن رواية فيكتور هوغو
  • المفتش في "لمن تغني الطيور" (1976)
  • بربر آغا في "بربر آغا" (1979)، أحد أبرز الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون اللبناني

كما شارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية، مثل "ديالا" و"أوراق الزمن المر"، ما عزز مكانته كأحد أعمدة الدراما اللبنانية.

Actor Antoine Kerbaj performs during a scene from the historical epic musical play "Return of the Phoenix" by Oussama Rahbani in the ancient city of Byblos northern Lebanon August 19, 2008. The play is part of the International Festival of Byblos. Picture taken August 19, 2008. REUTERS/ Cynthia Karam (LEBANON)
النجم اللبناني الراحل أنطوان كرباج في مسرحية "عودة العنقاء" ضمن فعاليات مهرجان جبيل الدولي في 2008 (رويترز)

أدوار عالمية وتأثير ثقافي

امتدت موهبة كرباج إلى الأعمال المستوحاة من الأدب العالمي، حيث تألق في أدوار مسرحية مثل:

  • ماكبث في "ماكبث" لشكسبير
  • أوديب في "أوديب ملكا"
  • الملك فيليب في "الملك يموت" ليونيسكو
  • وتميز بأدائه العميق والمتقن لهذه الأدوار، مما جعله ممثلا عالميا بتقدير النقاد والجمهور.

تكريم ووداع

ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان الراحل، قائلة في بيانها، "غادرنا عظيم من بلادنا. بدأ حياته ملكا وبقي كذلك طيلة مسيرته الفنية. قامة مسرحية ودرامية أغنت المكتبة الإبداعية بالعديد من الأعمال العظيمة".

إعلان

وبعد مسيرة امتدت لأكثر من 6 عقود، غاب أنطوان كرباج عن الأضواء في سنواته الأخيرة بسبب تدهور وضعه الصحي، لكنه بقي حاضرا في ذاكرة المسرح والتلفزيون اللبناني كأحد رواده وأبرز وجوهه، لتظل أعماله شاهدة على عظمة فنه وإرثه الثقافي الذي لا ينسى.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان