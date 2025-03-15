"شارع الأعشى".. رحلة زمنية إلى قلب الرياض في السبعينيات

نجح مسلسل "شارع الأعشى" في تصدر محركات البحث واحتلال المرتبة الأولى ضمن الأعمال الأعلى مشاهدة في بعض البلدان العربية، وعلى رأسها السعودية والكويت، رغم أن أحداثه تدور في السبعينيات من القرن الماضي ويعتمد على اللهجتين البدوية والنجدية، مما يجعله خطوة للأمام لجميع صانعيه.

أجمل مسلسل بـ رمضان القصه التصوير الابطال كلهم مبدعين الحوارات وخاصه وضحى وبناتها يجننون أبدعت الهام علي رغم أخفاقها بالهجه البدويه بس ماقصرت أجتهدت وأختيار موفق للمسلسل👏🏻@elhamali85#شارع_الأعشى #مسلسلات_رمضان_2025 pic.twitter.com/uCb8Luf0yt — Queen♔♏️ (@queen_mno2) March 3, 2025

كل فتره ينزل مسلسل يسوي نقله بالدراما

لسنين جدام..يصير حديث الناس

يتعلقون بكل تفاصيله و يقلدون كلامهم،، ديكورهم ،،لبسهم مبروك لصناع مسلسل #شارع_الأعشى

انتوا صنعتوا نقلة جديدة بالدراما الخليجية وشهادة بحق للنجمين.. أثريتوا الفن الخليجي بأدائكم القريب من القلب🙏🏻@elhamali85… pic.twitter.com/fPXWLqkYYw — مع حمد قلم (@7amadQalam) March 7, 2025

تبدأ الحبكة في السبعينيات، وتحديدا في شارع الأعشى بالرياض، حيث كان يغلب على الحارة النجدية سمات مثل التسامح والتكاتف في حين تمتع سكانها بمخيلة حرة وأحلام ذات أجنحة.

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ويمتد إلى 1979 وظهور التحولات الاجتماعية والثقافية التي أفقدت الحارة سماحتها وعفويتها، وتسببت في تغيّر الناس مبتعدين عن أرواحهم الحقيقية، وهو ما نشهده عبر أعين بطلات ثلاث هن عزيزة ووضحة وعطوة اللاتي يتحدين المجتمع والأعراف.

مسلسل #شارع_الأعشى، المأخوذ عن رواية #بدرية_البشر، يمثل خطوة هامة في تطوير الدراما السعودية. لا يقتصر نجاحه على قصته العاطفية المشوقة، بل يتجاوز ذلك ليقدم صورة اجتماعية تنبض بالحياة عن تحولات المجتمع السعودي. من خلال الشخصيات والأداء التمثيلي المتميز، وخاصة الوجوه الجديدة التي… pic.twitter.com/X4o4BelUfT — تغريد الطاسان (@taghreed_i_t) March 8, 2025

مسلسل تركي أم دراما سعودية؟

ومع خصوصية المرحلة الزمنية التي يستعرضها المسلسل بتاريخ المجتمع السعودي، إلا أنه جاء من خلال رؤية مخرج تركي، وأسند السيناريو والحوار إلى 3 كتاب أتراك من بينهم كاتبة السيناريو دملة سيرين صاحبة مسلسل "الحفرة"، مما أثار علامات استفهام وتخوفات لدى الجمهور، إلا أن النتيجة فاجأت الجميع وكانت عملا سعوديا بامتياز.

وهو ما عللته مؤلفة الرواية المقتبس عنها العمل، السعودية بدرية البشر، بأن المسلسل سبق أن أسندت كتابته إلى 3 كتاب عرب أحدهم سعودي قبل أن يؤجل العمل أكثر من مرة ولا يرى النور، إلى أن جاءت الشركة المنتجة التركية وراسلت القائمين على مجموعة "إم بي سي" معلنين رغبتهم بتقديم هذه الرواية تحديدا وهو ما تزامن بالمصادفة مع شراء "إم بي سي" حقوق تحويل الرواية إلى عمل درامي.

ليبدأ المشروع بخطوات جادة هذه المرة، ولمّا كان السيناريو والحوار قد كُتب باللغة التركية فقد ترجم أولا إلى الإنجليزية ثم إلى العربية، وأخيرا قامت منال العويبيل بسعودة النص وإضفاء الروح المحلية عليه، في حين باشر خبراء اللهجة مراجعة العمل.

ورغم تعدد الجنسيات المشاركة، فإن العمل حظي بإشادة واسعة من النقاد والمشاهدين، حتى إن بعضا ممن كانوا يعيشون في شارع الأعشى بالحقبة الزمنية نفسها أكدوا إثارة الأحداث شجونهم وإعادتهم إلى حياتهم الماضية البعيدة بسلاسة وانسيابية.

فيض من الشكر لا ينتهي والقائمة تطول لكل من ساهم في خروج مسلسل الاعشى أود ان أتوقف اليوم لأشكر العزيزة المبدعة منال العويبيل التي عملت على معالجة سيناريو الاعشى ونقله إلى المحليه بنكهه نجديه مميزة كما اشكر الاستاذ خالد العمر المستشار الثقافي التراثي الذي عمل على معالجة… — بدرية البشر (@badriahalbeshr) March 6, 2025

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ابحث عن الرمز

وفي تصريحات سابقة لبدرية البشر أكدت أن الرواية هي ولادة مشتركة بين قصة قصيرة سمعتها عن امرأة بدوية جاءت من الصحراء وأخلصت لأطفالها على حساب التقاليد القديمة، وبين اسم شارع الأعشى الذي من جهة يُشير إلى أحد شعراء الجاهلية ومن جهة أخرى يعني عدم القدرة على الرؤية في الظلام، مما سمح لها باللجوء إلى الرمزية والإشارة إلى العمق التاريخي في المنطقة والربط بين الحياة المتشددة وفقد البصيرة.

أما عن العمل الدرامي، فأعربت بدرية عن سعادتها بالمسلسل الذي منح أبطال روايتها لحما ودما، كذلك أعلنت فخرها بمستوى الدراما السعودية خاصة أن أي عمل فني هو نتاج جهود متضافرة، في حين أشادت بالشباب الصغار الحديثي الظهور وعلى رأسهم لمى عبد الوهاب في دور عزيزة.

صحيح كلامك د وفاء أنا كنت أتكلم عنها البارح ودخلت وعملت سيرچ وتمثيلها رائع وحقيقي بل انتظر دورها في المسلسل نعم تستحق الدعم والتشجيع 🤍🇸🇦 #عائشة_كاي https://t.co/w6tRA7TxBd — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) March 6, 2025

وعند متابعة الحلقات الأولى من "شارع الأعشى"، يتجلى بوضوح تميز العمل من حيث الإخراج الدقيق الغني بالتفاصيل، إلى جانب الأزياء والديكورات التي تعكس أجواء الحقبة الزمنية المستهدفة. كذلك برز الأداء التمثيلي المتقن من جميع المشاركين، لا سيما إلهام علي في دور وضحة، والتي سبق أن تألقت قبل رمضان في مسلسل "خريف القلب" المقتبس عن فورمات تركي، وحقق نجاحا كبيرا جعل اسمها محط اهتمام منصات التواصل طوال 90 حلقة.

ورغم المديح الذي لاقته إلهام علي، فإنها لاقت أيضا بعض الانتقادات بسبب عدم قدرتها على إجادة اللهجة البدوية. ومن الذين حظوا بوافر القبول والإشادة كذلك، الفنانة السعودية الكندية عائشة كاي في دور أم إبراهيم، وقد أشاد بها كثير من المشاهير من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، والكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي.

عائشة كاي .. من قدمت شخصية ( ام ابراهيم ) في مسلسل شارع الاعشى .. أبدعت 👏🏼

التلوين في نبرة الصوت

نظرة العين

حركة الجسد

الانتقال بين الهدوء والانفعال بسلاسة

لا مبالغة ولا انفعال مصطنع ولا تلحين

ابهرتني .. #شارع_الأعشى pic.twitter.com/iUTDfP4IxR — فهد العليوة (@FahadAlAliwa) March 6, 2025

لفتت انتباهي هذه الفنانة الشابة في مسلسل شارع الأعشى، وبعد البحث تبين لي أنها سعودية كندية تعيش في فانكوفر .. باختصار، مذهلة وينتظرها مستقبل كبير .. كيف لامرأة تعيش في أقصى الغرب، أن تقدم دور الأم السعودية القديمة بهذه العفوية والسلاسة 👏👏 pic.twitter.com/d8mcJpp15a — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) March 5, 2025

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"شارع الأعشى" مسلسل درامي سعودي من 30 حلقة بلغت تكلفة إنتاجه 14 مليون دولار، العمل مستوحى من رواية "غراميات شارع الأعشى" ومع أن الأحداث حتى الآن تكاد تتطابق مع القصة المنشورة لكن الثلث الأخير من العمل سيشهد أحداثا جديدة ليست وليدة الرواية.

المسلسل من إخراج أحمد كاتيكسيز، أما البطولة فقام بها كل من إلهام علي، وخالد صقر، وتركي اليوسف، وعهود الجدعان، وعائشة كاي، ولمى عبد الوهاب، وريم الحبيب.