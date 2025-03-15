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"شارع الأعشى".. رحلة زمنية إلى قلب الرياض في السبعينيات

مسلسل شارع الأعشى
الملصق الدعائي لمسلسل شارع الأعشى (الجزيرة)
ياسمين عادل
15/3/2025

نجح مسلسل "شارع الأعشى" في تصدر محركات البحث واحتلال المرتبة الأولى ضمن الأعمال الأعلى مشاهدة في بعض البلدان العربية، وعلى رأسها السعودية والكويت، رغم أن أحداثه تدور في السبعينيات من القرن الماضي ويعتمد على اللهجتين البدوية والنجدية، مما يجعله خطوة للأمام لجميع صانعيه.

 

تبدأ الحبكة في السبعينيات، وتحديدا في شارع الأعشى بالرياض، حيث كان يغلب على الحارة النجدية سمات مثل التسامح والتكاتف في حين تمتع سكانها بمخيلة حرة وأحلام ذات أجنحة.

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ويمتد إلى 1979 وظهور التحولات الاجتماعية والثقافية التي أفقدت الحارة سماحتها وعفويتها، وتسببت في تغيّر الناس مبتعدين عن أرواحهم الحقيقية، وهو ما نشهده عبر أعين بطلات ثلاث هن عزيزة ووضحة وعطوة اللاتي يتحدين المجتمع والأعراف.

 

مسلسل تركي أم دراما سعودية؟

ومع خصوصية المرحلة الزمنية التي يستعرضها المسلسل بتاريخ المجتمع السعودي، إلا أنه جاء من خلال رؤية مخرج تركي، وأسند السيناريو والحوار إلى 3 كتاب أتراك من بينهم كاتبة السيناريو دملة سيرين صاحبة مسلسل "الحفرة"، مما أثار علامات استفهام وتخوفات لدى الجمهور، إلا أن النتيجة فاجأت الجميع وكانت عملا سعوديا بامتياز.

وهو ما عللته مؤلفة الرواية المقتبس عنها العمل، السعودية بدرية البشر، بأن المسلسل سبق أن أسندت كتابته إلى 3 كتاب عرب أحدهم سعودي قبل أن يؤجل العمل أكثر من مرة ولا يرى النور، إلى أن جاءت الشركة المنتجة التركية وراسلت القائمين على مجموعة "إم بي سي" معلنين رغبتهم بتقديم هذه الرواية تحديدا وهو ما تزامن بالمصادفة مع شراء "إم بي سي" حقوق تحويل الرواية إلى عمل درامي.

ليبدأ المشروع بخطوات جادة هذه المرة، ولمّا كان السيناريو والحوار قد كُتب باللغة التركية فقد ترجم أولا إلى الإنجليزية ثم إلى العربية، وأخيرا قامت منال العويبيل بسعودة النص وإضفاء الروح المحلية عليه، في حين باشر خبراء اللهجة مراجعة العمل.

ورغم تعدد الجنسيات المشاركة، فإن العمل حظي بإشادة واسعة من النقاد والمشاهدين، حتى إن بعضا ممن كانوا يعيشون في شارع الأعشى بالحقبة الزمنية نفسها أكدوا إثارة الأحداث شجونهم وإعادتهم إلى حياتهم الماضية البعيدة بسلاسة وانسيابية.

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ابحث عن الرمز

وفي تصريحات سابقة لبدرية البشر أكدت أن الرواية هي ولادة مشتركة بين قصة قصيرة سمعتها عن امرأة بدوية جاءت من الصحراء وأخلصت لأطفالها على حساب التقاليد القديمة، وبين اسم شارع الأعشى الذي من جهة يُشير إلى أحد شعراء الجاهلية ومن جهة أخرى يعني عدم القدرة على الرؤية في الظلام، مما سمح لها باللجوء إلى الرمزية والإشارة إلى العمق التاريخي في المنطقة والربط بين الحياة المتشددة وفقد البصيرة.

أما عن العمل الدرامي، فأعربت بدرية عن سعادتها بالمسلسل الذي منح أبطال روايتها لحما ودما، كذلك أعلنت فخرها بمستوى الدراما السعودية خاصة أن أي عمل فني هو نتاج جهود متضافرة، في حين أشادت بالشباب الصغار الحديثي الظهور وعلى رأسهم لمى عبد الوهاب في دور عزيزة.

وعند متابعة الحلقات الأولى من "شارع الأعشى"، يتجلى بوضوح تميز العمل من حيث الإخراج الدقيق الغني بالتفاصيل، إلى جانب الأزياء والديكورات التي تعكس أجواء الحقبة الزمنية المستهدفة. كذلك برز الأداء التمثيلي المتقن من جميع المشاركين، لا سيما إلهام علي في دور وضحة، والتي سبق أن تألقت قبل رمضان في مسلسل "خريف القلب" المقتبس عن فورمات تركي، وحقق نجاحا كبيرا جعل اسمها محط اهتمام منصات التواصل طوال 90 حلقة.

ورغم المديح الذي لاقته إلهام علي، فإنها لاقت أيضا بعض الانتقادات بسبب عدم قدرتها على إجادة اللهجة البدوية. ومن الذين حظوا بوافر القبول والإشادة كذلك، الفنانة السعودية الكندية عائشة كاي في دور أم إبراهيم، وقد أشاد بها كثير من المشاهير من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، والكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي.

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"شارع الأعشى" مسلسل درامي سعودي من 30 حلقة بلغت تكلفة إنتاجه 14 مليون دولار، العمل مستوحى من رواية "غراميات شارع الأعشى" ومع أن الأحداث حتى الآن تكاد تتطابق مع القصة المنشورة لكن الثلث الأخير من العمل سيشهد أحداثا جديدة ليست وليدة الرواية.

المسلسل من إخراج أحمد كاتيكسيز، أما البطولة فقام بها كل من إلهام علي، وخالد صقر، وتركي اليوسف، وعهود الجدعان، وعائشة كاي، ولمى عبد الوهاب، وريم الحبيب.

المصدر : الجزيرة

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