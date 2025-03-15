رحيل الممثل المصري إحسان الترك بعد معاناة مادية وصحية

رحل الممثل المصري إحسان الترك عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أمضى الأسابيع الأخيرة في أحد المستشفيات بالقاهرة لتعلن زوجته رحيله قبل ساعات.

وكانت حالة الممثل الراحل تدهورت خلال الأسابيع الماضية، وقد أوضح قبل وفاته أنه يعاني من آلام في شرايين القدم، ونفى ما تردد بشأن خضوعه لبتر في قدمه.

وتسببت أزمته الصحية في عدم مشاركته بمسلسل "فهد البطل" الذي كان من المفترض أن يقدم خلاله أحد الأدوار، وقال الترك إنه بالفعل اتفق على كافة التفاصيل مؤكدا أن بطل المسلسل أحمد العوضي لم يتخل عنه ولكن وضعه الصحي تسبب في عدم مشاركته.

معاناة قبل الرحيل

تصدر إحسان الترك محركات البحث في يناير/كانون الثاني الماضي بعد انتشار مقطع فيديو كشف فيه عن معاناته الصحية والمادية، مشيرًا إلى مشكلات في الجهاز التنفسي وعلاجه بجهاز البخار.

وكشف عن الضائقة المادية التي يتعرض لها، مشيرا إلى أنه مهدد بالطرد من منزله لعجزه عن سداد الإيجار بعد مشاجرة مع صاحب العقار الذي يسكن فيه بحسب الصحف المحلية، وهو ما اضطره لبيع معظم أثاث منزله لبيع الإيجار، ولم يتبق له سوى سرير وكرسي بحسب تصريحاته. وأضاف أنه يعاني من قلة فرص العمل منذ سنوات مما أثر كثيرا على قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية.

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وكان آخر مشاركات الترك عام 2023 الذي قدم خلاله أكثر من عمل، أبرزها "جعفر العمدة" مع المخرج محمد سامي وبطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي.

وشارك الترك أيضا في مسلسل "تلت التلاتة" مع المخرج حسن صالح وبطولة غادة عبد الرازق.

كما جسد شخصية مدير المدرسة في فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، ومن المنتظر عرض أحدث أعماله "الفندق الغامض" الذي انتهى من تصويره قبل فترة ولم يعرض حتى الآن.

وخلال مسيرته التي بدأت مطلع الألفية شارك في العديد من الأعمال فقدم مع عادل إمام "عريس من جهة أمنية" و"مرجان أحمد مرجان" وشارك في أفلام "خالتي فرنسا" و"وش إجرام" و"الباحثات عن الحرية" و"طباخ الريس" و"بوحة".

كما شارك في مسلسلات منها "أسمهان" و"الملك فاروق" و"قضية نسب" و"يتربى في عزو" و"قلب ميت" و"في إيد أمينة".