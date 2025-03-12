"80 باكو".. دراما نسائية تقتحم عالم صالونات التجميل وما وراءها

بعد غياب 11 عاما، تستجمع الكاتبة والسيناريست غادة عبد العال شجاعتها وتعود لخوض السباق الرمضاني بمسلسل "80 باكو" الذي تطرقت خلاله لمجتمع العشوائيات والحارة الشعبية لأول مرة بعد ما اعتادت مغازلة الطبقة المتوسطة والطبقات الأعلى بمسلسلي "عايزة أتجوز" و"البحث عن علا" على الترتيب، وهو تجربتها الدرامية الأولى بعيدا عن حليفتها الدائمة هند صبري.

ينتمي مسلسل "80 باكو" لدراما الـ15 حلقة ويُعرض بالنصف الأول من رمضان 2025، وهو البطولة الأولى لهدى المفتي التي تتحدى نفسها سواء من حيث مساحة الدور وأهميته أو نوعيته.

يحكي العمل عن بوسي (هدى المفتي) التي تعمل بصالون تجميل نسائي ومن أجل إتمام زيجتها تحتاج 80 ألف جنيه خلال شهرين فقط لا غير، الأمر الذي يضطرها إلى الخروج إلى عالم النساء خارج جدران الصالون والذهاب للعميلات في البيوت لتجميلهن.

وهو ما يفتح أعينها على عالم لم تعرف عنه شيئا، في حين نتلصص نحن -المشاهدين- على حياة النساء على اختلاف طبقاتهن وأوجاعهن، بالتزامن مع المتابعة عن كثب لما يجري داخل الصالون مع باق العاملات وعلى رأسهن النجمة انتصار في دور مدام "لولا" صاحبة الصالون.

البرومو الرسمي لمسلسل " 80 باكو"

– بطولة: هدى المفتي ، انتصار، رحمة أحمد

– تاليف: غادة عبد العال

– اخراج: كوثر يونس

– انتاج: E producers pic.twitter.com/YraT1F5417 — abdou Santi Giménez🇲🇽 (@abdou_attari) February 10, 2025

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التفاصيل سيدة الموقف

لم يُعرض من العمل حتى الآن سوى الخمس حلقات الأولى لكن يمكن التعرّف إلى بعض نقاط القوة والضعف، أفضل ما جاء به حتى الآن هو اهتمام صانعيه بالتفاصيل، بداية من تفاصيل الديكور والأزياء التي تعبر عن الشخصيات وعوالمهم، مرورا بالإخراج والسيناريو العامرين بالملاحظات الدقيقة حول ما تمر به النساء وما يعتمر بدواخلهن من مخاوف وأمنيات وأوجاع بعضها شخصي وبعضها جراء المجتمع وشروطه التي يفرضها لقبولهن.

لم تكن تلك التفاصيل المُلهمة من نصيب الأبطال الرئيسيين فحسب وإنما مع ضيوف الشرف من النساء أيضا، في حين لم يتحقق ذلك في الحلقة التي جاء ضيوفها من الرجال وتحديدا حمزة العيلي وشهاب متولي، كذلك لم يأت الخط الدرامي الخاص بخالد مختار بنفس زخم الخطوط الأخرى وإنما أكثر مباشرة.

مما يُشير إلى أن المخرجة كوثر يونس والكاتبة غادة عبد العال تُجيدان التقاط التفاصيل حين يتعلق الأمر بالحس النسائي وليس عالم الذكور.

مسلسل ٨٠ باكو تحفة التفاصيل اللى فيه من اللبس والديكور والاماكن مفيش احلى من كده على عكس ماتوقعت خالص — KMZ (@Kareem7md) March 2, 2025

إقحام الضحك

وفقا لأصحاب العمل، يُصنّف "80 باكو" ضمن فئتي الدراما الاجتماعية والكوميديا، وهو ما يمكن تبريره بكون مؤلفته تحرص دوما على وجود الكوميديا بين جنبات أعمالها، ويفسر وجود خالد مختار ووليد المغازي القادمين من عالم منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك، بجانب دنيا سامي ورحمة أحمد الذين عرفهم الجمهور من بوابة الكوميديا.

ورغم وجود المواقف الكوميدية التي تمر بها الشخصيات الرئيسية وبعض الإفيهات الصريحة، بدت الكوميديا بمعظم الأحوال مقحمة أو على أقل تقدير لا تُثير الضحك من القلب، خاصة تلك التي كانت بطلتها هدى المفتي أو خالد مختار الذين بدوا أشبه بأبطال فيديوهات التيك توك المبالغين بردود أفعالهم والمنفصلين عن الواقع المحيط أو الحكاية البائسة التي هم جزء منها.

أداء هدى المفتي في مسلسل 80 باكو قالقني على باقي المسلسل — Mohammed Deifallah (@Mohammed_Deif6) March 1, 2025

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المجد لأصحاب الأدوار الثانوية

قد تكون هدى المفتي هي بطلة العمل الأساسية، لكنها ليست الأفضل، وإن كان يُحسب لها جرأتها على اختيار عمل خارج "الكومفرت زون" ومنطقتها الآمنة والانتصار دوما للورق الأفضل في محاولة مستمرة لتغيير جلدها مثلما سبق أن قدمت خلال الفترة الماضية مسلسلي "مطعم الحبايب" و"مفترق طرق" وفيلم "بضع ساعات في يوم ما".

الأفضل بلا منازع تتربع على عرشه الفنانة انتصار التي تُجسد شخصية صاحبة الصالون من دون أي مجهود، كما لو أنها قد تلبست الشخصية بالكامل بين الخفة والحزن والكثير من الشجن، فجاءت مشاهدها مع هدى المفتي أو ألفت إمام هي الأفضل حتى الآن بالمسلسل.

٨٠ باكو:

المقابل الصارخ اللي هيورينا قصور كاتب سيناريو مسلسل اخواتي

مشاعر و حوارات و تفاصيل و نظرات نسائية حقيقية و متعوب فيها من غير حزق

و ممثلات شباب بيحاولوا يطلعوا برة الكومفورت زون و اقنعوني

و انتصار بتعمل عظمة كدة كدة — Harmonika (@s24amya96) March 2, 2025

كذلك برعت ألفت إمام بدورها خفيف الظل رغم ما به من أوجاع تعرفها الكثير من السيدات، الأمر نفسه تكرر مع النجمة القديرة إنعام سالوسة التي لم تظهر على الشاشة سوى لحظات لكنها لم تمر مرور الكرام وينتظر الجمهور ظهورها مرة أخرى بالحلقات القادمة.

انتصار ف ٨٠ باكو مبدعة بجد . فنانة عظيمة و الله ف تمثيلها و ظبطها الدور

المسلسل جميل ♥️😍 — 🇪🇬Loka🇪🇬 (@Ali355Zizi) March 3, 2025

قص ولصق

ظهر العمل ببعض الأوقات أشبه بالقص واللصق، بداية من الفكرة التي تُشبه تلك التي تمحورت حولها رواية "بنات الباشا" للكاتبة والروائية المصرية نورا ناجي، والتي تحولت إلى فيلم سينمائي إخراج ماندو العدل وبطولة زينة وسوسن بدر وصابرين، ودار أيضا حول العاملات في الصالون النسائي ورواده من السيدات ولكن بشكل أكثر ثقلا ونضجا، هذا التناقض الصريح والشديد يفضح عيوب سيناريو "80 باكو" مؤكدا سطحيته ومروره على أوجاع النساء بشكل باهت.

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ومرورا بعالم الطبقات الشعبية مما يُعيد إلى أذهاننا الحالة التي شاهدناها في رمضان الماضي بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" لسلمى أبو ضيف، وصولا إلى اعتراف هدى المفتي نفسها أنها استوحت جزءا من أداء الشخصية التي تلعبها من "سوزي الأردنية" إحدى فتيات التيك توك الشهيرات.

مسلسل 80 باكو الوحيد اللي حسيت اني عاوزة أتابعه رمضان دا خفيف ولذيذ اوي — lily of the valley ၄၃ (@soliles28) March 2, 2025

"80 باكو" دراما اجتماعية خفيفة من 15 حلقة تناسب محبي الدراما النسائية وهو خطوة مختلفة تُحسب لطاقمه، العمل تأليف غادة عبد العال، إخراج كوثر يونس، وبطولة كل من هدى المفتي، وانتصار، ودنيا سامي، ورحمة أحمد، ومحمد لطفي، مع الكثير من ضيوف الشرف مثل سماح أنور وألفت إمام وأنعام سالوسة وآخرين.