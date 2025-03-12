مكة محمد صلاح تخطف الأضواء في أول ظهور درامي لها بـ"كامل العدد ++"

أثار الظهور الخاص لمكة، ابنة لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، حالة واسعة من ردود الفعل بين الجمهور، وذلك مع أول مشاركة لها في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "كامل العدد ++" المعروض ضمن الأعمال الرمضانية 2025، وتصدرت مكة محركات البحث منذ ظهورها كضيفة شرف في الحلقة العاشرة من العمل ولفتت الأنظار بحضورها العفوي وطبيعتها أمام الكاميرا.

ظهور خاص

وفي مشهد كوميدي، ظهرت مكة محمد صلاح بشخصيتها الحقيقية، حيث تجد نفسها محتجزة داخل مزرعة الجد تيمور، الذي يجسده الفنان أحمد كمال، بعد تعرضها لمقلب من أبناء ليلى (دينا الشربيني). تحاول ليلى تهدئة الموقف وإقناع مكة بعدم إخبار والدها محمد صلاح بما حدث، حتى لا تتحول الحادثة إلى "فضيحة عالمية"، وتساعدها في التخطيط للانتقام بطريقة طريفة.

وتفاعل كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على ظهور مكة في العمل، فمن خلال خاصية القصص المصورة على إنستغرام نشرت رباب صلاح شقيقة اللاعب المصري صور مشاركة مكة في المسلسل.

وعلق الناقد محمود عبد الشكور على مشاركة مكة عبر حسابه على الفيسبوك: "مشهد مكة محمد صلاح الظريف في حلقة الأمس من الجزء الثالث من (كامل العدد)".

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وأشادت "نور مصطفى" -إحدى المتابعات- عبر حسابها على منصة إكس بإجادة مكة للحديث باللغة العربية، رغم إقامتها في إنجلترا بعكس كثيرين في مصر لا يتحدثون العربية.

عجبنى اوي ان مكه محمد صلاح بتتكلم عربي كويس جدا برغم ان حياتها كلها ف إنجلترا عكس ناس كتير عايشه ف مصر ومش بيعرفو يقوله جمله عربى ع بعضهاpic.twitter.com/MP8b6qol5V — 🦅🦅Noura Al-Hakim (@hkem_el) March 10, 2025

ونشرت متابعة أخرى مجموعة من الصور لابنه لاعب ليفربول الشهير من كواليس المسلسل، وعلقت: "مكة محمد صلاح من ظهورها في حلقة (كامل العدد) ربنا يحميها".

ووصفت "علا السعدني" أداء مكة في المشهد بالتلقائي، وقالت عبر الفيسبوك: "اتفاجأنا بظهور مكة في العمل وكانت تلقائية ولطيفة".

وكان المخرج خالد الحلفاوي عقب عرض الإعلان الدعائي للمسلسل قبل بداية عرضه أعلن في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" عن ظهور مكة محمد صلاح في الجزء الثالث من المسلسل، وأشار إلى أنه كان متخوفا من قدرتها على التمثيل ونطقها اللغة العربية، لكنها فاجأته لكونها ذكية إلى جانب إجادتها التامة للغة.

وشهدت الحلقة أيضا ظهور نجم كرة القدم المصري السابق أحمد حسام ميدو كضيف شرف في الحلقة بعد أن دعته ليلى من أجل نصح ابنها شريف وتقديم النصائح له.

ونجح مسلسل "كامل العدد ++" منذ الجزء الأول في تحقيق حالة من التفاعل مع الجمهور، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي وبطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال.

ويتناول الأزمات التي تتناول الأزواج مع تربية الأبناء في قالب كوميدي خفيف. وصرح المخرج مؤخرا أنه إذا وجدت أفكار جديدة سيكون هناك احتمالية تقديم جزء رابع من العمل.