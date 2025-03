العثور على المغني الكوري ويسونغ ميتًا في منزله عن عمر 43 عاما

تم العثور على المغني وكاتب الأغاني الكوري الجنوبي ويسونغ، أحد أبرز رواد موسيقى الآر أند بي في كوريا، متوفيا في منزله بالعاصمة سيول مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز 43 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة.

وفي بيان رسمي صادر عن وكالته تاجوي إنترتينمنت، أكدت أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية، حيث جاء في التصريح: "لقد رحل ويسونغ عن عالمنا. تم العثور عليه في منزله في سيول في حالة سكتة قلبية، وتم إعلان وفاته رسميًا".

ووجدت فرق الطوارئ المغني الراحل، تشوي وي-سونغ، في حالة سكتة قلبية داخل شقته الواقعة في حي غوانغجين بالعاصمة سيول، حوالي الساعة 6:30 مساء أمس.

وصرح مسؤول في شرطة غوانغجين بأن التحقيقات الأولية لم تكشف عن أي علامات على اقتحام أو وجود شبهة جنائية. ومع ذلك، لا تزال السلطات تحقق في احتمال أن تكون جرعة زائدة من المخدرات السبب وراء الوفاة.

وقد تم طلب تشريح الجثة من قبل خدمة الطب الشرعي الوطنية لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

مسيرة مؤثرة ومواهب متعددة

بدأ ويسونغ مسيرته الفنية كعضو في فرقة "إيه 4" (A4) عام 1999، لكنه انطلق في مشواره الفردي عام 2002 بألبوم "مثل الأفلام" "Like a Movie"، الذي حقق نجاحا كبيرا بفضل صوته العاطفي وأسلوبه المميز، وحقق نجاحا فوريا بأغنيته الرئيسية "لا تستطيع" "Can’t You" التي تصدرت قوائم الأغاني وقت طرحها.

وشملت أبرز أعماله "معي" "With Me" إلى جانب إعادته غناء "الأرق" Insomnia" للمغني البريطاني كريغ ديفيد.

إعلان

وقد أصدر حوالي 12 ألبوم غنائي، وشارك في العديد من المسرحيات الموسيقية،حيث جسّد أدوارًا أيقونية مثل زورّو وإلفيس بريسلي.

إلى جانب نجاحه كمغنٍ، أثبت ويسونغ نفسه ككاتب أغانٍ ومنتج، حيث كتب وأنتج أغنيات للعديد من فرق الكيبوب الشهيرة، مثل "توايس" (Twice) و"سوبر جونيور" Super Junior، وساهم في انطلاقة المغنية آيلي من خلال إنتاج أغنيتها "الجنة" "Heaven" عام 2012.

تحديات وأزمات

ورغم نجاحه الفني، واجه ويسونغ تحديات قانونية وصحية أثرت على مسيرته، ففي عام 2019، وُجّهت إليه تهم الاستخدام المتكرر لعقار البروبوفول، وهو مخدر محظور في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى إدانته عام 2021 بعقوبة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية كبيرة. كما تم العثور عليه فاقدا للوعي مرتين في عام 2020 بعد تعاطيه إيتوميديت، وهو مخدر مشابه للبروبوفول.

وكان قد كشف في وقت سابق عن معاناته مع مرض الاكتئاب المزمن منذ عام 2005، إلى جانب اضطراب الهلع والأرق.

وكان ويسونغ يستعد للظهور في حفل موسيقي مع المغني "كيه إم سي" في مدينة دايغو يوم 15 مارس/آذار، لكن الحدث تم إلغاؤه بعد إعلان وفاته.

وأثارت وفاة ويسونغ موجة من الحزن في الأوساط الموسيقية، حيث شارك فنانون كوريون جنوبيون رسائل تعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مغني الراب فيربال جينت على حسابه الرسمي على إنستغرام: "كل لحظة أمضيناها معا كانت شرفا لي. لقد عملت بجد. ارقد بسلام يا ويسونغ".

كما عبّر المغني بالوألتو عن حزنه قائلًا: "موسيقاه كانت جزءًا كبيرًا من شبابي. شكرًا لك على كل الذكريات الجميلة".

وكتب المطرب يون مين-سو في منشور مرفقا بفيديو له وهو يؤدي دويتو مع ويسونغ : "ويسونغ، لنغنِّ ونصنع الموسيقى بحرية في ذلك المكان. لن أنسى قلبك النقي والصافي".

إعلان

وأضاف: "لنلتقي مجددا يوما ما ونغني معا".

وشهدت السنوات الأخيرة حالات وفاة عديدة بين المشاهير، ففي الشهر الماضي عُثر على الممثلة كيم ساي –رون متوفية في منزلها عن عمر يناهز الـ 24 عاما، وكانت قد تعرض لحادث قيادة تحت تأثير الكحول عام 2022 أثر على مسيرتها الفنية.

كما توفي الممثل سونغ جاي-ليم عام 2023 عن عمر 39 عامًا، وعُثر على نجم الكيبوب مونبين، عضو فرقة "أسترو" Astro، ميتًا في شقته عن عمر 25 عامًا عام 2023 أيضا.

وتكررت حالات الوفاة بين نجوم الكيبوب الشباب في السنوات الماضية، بما في ذلك غو هارا وسولي عام 2019، ومينوو من فرقة مئة بالمئة عام 2018، وجونغهيون، المغني الرئيسي لفرقة شايني، عام 2017.