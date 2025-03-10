إيرادات متواضعة لـ"ميكي 17″ في الأسبوع الأول لعرضه في الصالات الأميركية

تصدر فيلم الكوميديا والخيال العلمي "ميكي 17" (Mickey 17) للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا 19.1 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ورغم تصدّره ترتيب الإيرادات، لم تكن انطلاقة "ميكي 17" كافية لتعويض تكلفة إنتاجه الباهظة التي بلغت 118 مليون دولار، وفق ما أوردته الصحافة المتخصصة.

ويعود بونغ جون هو، الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم عام 2020 عن تحفته السينمائية "باراسايت" (Parasite)، بفيلم جديد يجمع بين الخيال العلمي والكوميديا، حيث يؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور متطوع شاب في برنامج استنساخ مستقبلي.

في المرتبة الثانية، جاء فيلم الأبطال الخارقين "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" (Captain America: Brave New World) بإيرادات بلغت 8.5 ملايين دولار، ليصل إجمالي أرباحه بعد 4 أسابيع من العرض إلى 176.6 مليون دولار.

وتراجع فيلم التشويق "لاست بريث" (Last Breath) من بطولة وودي هارلسون إلى المركز الثالث بإيرادات 4.2 ملايين دولار.

أما في المركز الرابع، فحلّ فيلم الرعب "ذي مانكي" (The Monkey) محققا 3.9 ملايين دولار، تلاه في المرتبة الخامسة الفيلم العائلي الكوميدي "بادينغتون إن بيرو" (Paddington in Peru) بإيرادات 3.85 ملايين دولار.

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قائمة الأفلام العشرة الأوائل في شباك التذاكر: