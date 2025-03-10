أبرزها لأحمد مكي ودنيا سمير غانم.. 9 مسلسلات جديدة بالنصف الثاني من رمضان

مع دخول النصف الثاني من رمضان 1446هـ/ 2025م، تشتعل المنافسة الدرامية بـ9 أعمال جديدة من فئة المسلسلات القصيرة (15 حلقة)، التي باتت تلقى رواجًا واسعًا في السنوات الأخيرة، حيث تتنوع التيمات المطروحة بين الأكشن والغموض، والكوميديا، والدراما الاجتماعية، لتقدم وجبة درامية مختلفة للجمهور بعد منتصف الشهر الكريم.

ويشهد الموسم الرمضاني توازنًا بين البطولات الرجالية والنسائية، حيث تعود أسماء لامعة مثل دنيا سمير غانم، وغادة عبد الرازق، وأحمد مكي، ومحمد فراج، وأمينة خليل، إلى جانب وجوه شابة تخوض بطولات جديدة في الماراثون الرمضاني.

"عايشة الدور".. عودة دنيا سمير غانم

بعد غياب عامين عن الدراما الرمضانية، تعود دنيا سمير غانم إلى المنافسة بمسلسل "عايشة الدور"، حيث تقدم شخصية أم منفصلة لديها طفلان، تضطر إلى العودة للدراسة الجامعية، فتعيش بين مسؤوليات الأمومة ومتطلبات حياة الطالبة الجامعية، مما يخلق العديد من المفارقات الكوميدية.

العمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف، ويشارك في البطولة محمد ثروت، ومحمد كيلاني، وسماء إبراهيم.

"نص الشعب اسمه محمد".. عصام عمر في أولى بطولاته

بعد نجاحه العام الماضي في مسلسل "مسار إجباري"، يخوض النجم الصاعد عصام عمر أولى بطولاته المطلقة في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، حيث يجسد شخصية مهندس تكييف يجد نفسه عالقًا بين علاقتين عاطفيتين، ليقرر الزواج من فتاتين في الوقت نفسه، مما يؤدي إلى مفارقات كوميدية غير متوقعة.

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مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار، وبطولة رانيا يوسف، ومحمد محمود، وشيرين.

معالجة درامية جديدة لـ"شباب امرأة"

تعود النجمة غادة عبد الرازق إلى الدراما الشعبية، في معالجة حديثة لرواية "شباب امرأة" للكاتب أمين يوسف غراب، التي سبق تقديمها في فيلم شهير خلال خمسينيات القرن الماضي.

تجسد غادة عبد الرازق دور شفاعات، المرأة القوية التي توقع شابا أصغر منها في حبها، قبل أن تتعقد الأحداث عندما يقع الشاب في حب فتاة أخرى.

المسلسل من إخراج أحمد حسن، وبطولة يوسف عمر، ومحمود حافظ، وجوري بكر.

أحمد مكي يودع "الكبير" ويخوض تجربة "الغاوي"

في تغيير جذري لمسيرته الرمضانية، يتخلى أحمد مكي عن شخصية "الكبير أوي" بعد 8 مواسم، ليخوض تجربة جديدة من خلال مسلسل "الغاوي"، وهو عمل اجتماعي شعبي، يجسد خلاله شخصية "شمس"، الذي يقرر التخلي عن حياة البلطجة بعد وفاة زوجته، ليركز على تربية ابنه الصغير.

مسلسل "الغاوي" من تأليف طارق كاش، وإخراج ماندو العدل، وبطولة عائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير.

حسبة عمري.. روجينا تتصدى لقضية "الكد والسعي"

تتصدر روجينا بطولة مسلسل "حسبة عمري"، حيث تقدم قضية اجتماعية شائكة تدور حول قوانين محاكم الأسرة، وتلعب دور هند، التي تجد نفسها مطرودة من منزلها بعد انفصالها، لتخوض معركة قضائية تطالب فيها بنصف ممتلكات زوجها، استنادًا إلى مبدأ "الكد والسعي".

المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وبطولة عمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي، ونادين.

أمينة خليل تتناول التحرش بالأطفال في "لام شمسية"

تستمر أمينة خليل في تقديم الأدوار النفسية المعقدة، حيث تلعب في "لام شمسية" دور معلمة تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش، مما يضعها في صراع داخلي حول الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأمر، في ظل ضغوط مجتمعية هائلة.

المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي.

رحلة محمد فراج من السجن إلى الانتقام في "منتهي الصلاحية"

يعود محمد فراج في مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي يدور في أجواء من التشويق والحركة، حيث يجسد شخصية موظف يقع في ورطة تدخله السجن، ليخرج لاحقًا محاولًا إعادة بناء حياته، لكنه يجد نفسه في مواجهة ماضٍ مليء بالأسرار.

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"منتهي الصلاحية" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة ياسمين رئيس، وهبة مجدي، وحسن مالك، وتامر نبيل.

حنان مطاوع تواجه قضية قتل غامضة في "حياة أو موت"

تقدم حنان مطاوع شخصية طبيبة تجد نفسها في قلب جريمة قتل، فتتحول حياتها إلى فوضى مليئة بالمواجهات والتحديات، مما يدفعها للبحث عن الحقيقة وسط خيوط معقدة من الجريمة والغموض.

العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي، وبطولة أحمد الرافعي، ومحمد علي رزق، ورنا رئيس.

"قهوة المحطة".. أحمد غزي يحقق بجريمة قتل

في أول بطولة مطلقة له، يخوض أحمد غزي بطولة مسلسل "قهوة المحطة"، حيث يلعب دور وكيل نيابة يحقق في جريمة قتل غامضة وقعت داخل مقهى شعبي، ليجد نفسه غارقًا في شبكة معقدة من الأسرار والمصالح المتشابكة.

"قهوة المحطة" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد وهالة صدقي.