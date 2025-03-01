من السقا لباسم ياخور.. إصابات متلاحقة لنجوم دراما رمضان 2025

شهدت الأعمال الدرامية المشاركة في موسم رمضان 2025 العديد من التحديات، كان أبرزها تعرض عدد من الممثلين لإصابات متفاوتة الخطورة أثناء التصوير، وهذا أثار قلق جمهورهم وتسبب في تعطيل العمل لأيام عدة.

ومن بين هذه الحوادث، تعرض الفنان المصري أحمد السقا لإصابة أثناء تصوير مشهد في مسلسل "العتاولة"، الذي يشارك في السباق الدرامي لهذا العام. وجاءت إصابته خلال مشهد عنيف جمعه بالفنان باسم سمرة، حيث تلقى ضربة قوية على رأسه بعصا خشبية وسط زحام المشهد، الذي تضمن أيضا مشاركة عدد من المجاميع والخيول.

وعلى الفور، تم نقل السقا إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وبعد التقييم، أوصى الأطباء ببقائه تحت الملاحظة لعدة أيام للاطمئنان على حالته الصحية قبل استئناف التصوير.

وذكرت بعض المواقع المحلية أن الأطباء أوضحوا أنه ربما يخضع السقا لجراحة في الفك بعد تعرضه للشرخ نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

وعبر خاصية القصص المصورة على حسابها على إنستغرام نشرت زينة صورة لها وبعض المشاركين في المسلسل أثناء زيارة السقا في المستشفى وعلقت عليها: "ألف سلامة عليك يا غالي".

كما تعرض الفنان باسم سمرة، الذي يشارك أحمد السقا بطولة مسلسل "العتاولة 2″، لإصابة أثناء التصوير قبل فترة. وأعلن سمرة عبر حسابه على "فيسبوك" عن تعرضه لجرح في يده استلزم 10 غرز، مؤكدا أنه بخير. وكتب في منشوره: "الحمد لله على قضائه وقدره، إصابة بسيطة أثناء تصوير (العتاولة 2)، جرح في يدي تطلب 10 غرز." كما حرص على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية واستعداده لمواصلة التصوير.

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مسلسل "العتاولة 2" من تأليف هشام خلال وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، فيفي عبده، زينة ومريم الجندي.

إصابة باسم ياخور أثناء التصوير

على الرغم من حرصه على التكتم على التفاصيل، أكدت بعض المصادر تعرض الفنان السوري باسم ياخور لإصابة إثر سقوطه عن ظهر حصان أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله "السبع"، الذي يشارك في السباق الدرامي لرمضان 2025. وقع الحادث أثناء تصوير أحد المشاهد في لبنان، لكن ياخور فضّل عدم الحديث عن الأمر لتجنب قلق جمهوره ومحبيه.

المسلسل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج فادي سليم، ويشارك في بطولته كل من أمل عرفة، حلا رجب، وأمل بوشوشة.

وفاء عامر تعتذر عن "سيد الناس" بسبب الإصابة

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة وفاء عامر في تصريحات صحفية عن اعتذارها عن دورها في مسلسل "سيد الناس"، الذي يُعرض ضمن دراما رمضان 2025، وذلك بعد تعرضها لإصابة أثناء تصوير المشاهد الأولى للعمل. حيث سقطت أثناء وجودها في موقع التصوير، وهذا أدى إلى تمزق في أربطة القدم، استدعى خضوعها للعلاج لعدة أسابيع.

ونظرا لحاجتها إلى جلسات علاج طبيعي وراحة تامة، قررت وفاء عامر الاعتذار عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس"، وذلك لتجنب أي تأخير في عملية التصوير.

إصابة تامر فرج أثناء التصوير

في سياق متصل، كشفت رانيا هاشم، زوجة الفنان تامر فرج، عن تعرضه لإصابة عمل بعد سقوط وحدة إضاءة عليه خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وشكرت رانيا عبر حسابها على إنستغرام كل من اطمأن على صحة زوجها، مشيرة إلى أنه خضع لأشعة مقطعية للتأكد من سلامته.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، محمود حافظ، وصبري فواز.

كما تعرضت الممثلة المصرية عفاف مصطفى لكسر في يدها أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "80 باكو" المعروض ضمن دراما رمضان.