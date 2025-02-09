كتبت رسالة مؤثرة قبل رحيلها.. وفاة الفنانة السورية إنجي مراد

توفيت الممثلة السورية الشابة إنجي مراد في أحد مستشفيات العاصمة دمشق عن عمر ناهز 33 عاما، بعد تعرضها لمضاعفات صحية أثناء الولادة.

وقبل أيام من رحيلها، نشرت مراد رسالة مؤثرة عبر حسابها في فيسبوك، قالت فيها "أنا أحتضر، سامحوني"، دون أن تفصح عن المشكلة الصحية التي تعاني منها.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة اليوم الأحد، عبر منشور على صفحتها بفيسبوك، جاء فيه: "وفاة الممثلة السورية إنجي مراد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أما والدتها آني أورفلي، فكتبت عدة منشورات عبر حسابها على فيسبوك رثت فيها ابنتها، وطلبت من محبيها الدعاء لها.

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة الممثلة السورية إنجي مراد، لكن مصادر مقربة منها أفادت بأنها كانت تعاني من مضاعفات صحية خطيرة مرتبطة بالحمل والولادة.

وأشارت صحف فنية محلية إلى إصابتها بفيروس رئوي أثر على جهازها التنفسي وتسبب في تدهور حالتها، فيما أشار آخرون إلى أن الوفاة حدثت أثناء الولادة.

وكانت إنجي مراد ولدت في دمشق عام 1992، قبل أن تبدأ مشوارها الفني بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشاركت الممثلة الراحلة في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل "عطر الشام"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"ببساطة"، و"بقعة ضوء"، و"كانون".