أبرز المسلسلات المصرية في رمضان 2025

تشهد المسلسلات المصرية في رمضان (2025) تنوعا دراميا واسعا، حيث يتنافس صناعها في طرح قضايا وموضوعات تجذب الجمهور. وتتراوح الأعمال بين قصص الأبطال الشعبيين، والدراما الاجتماعية والصعيدية، إضافة إلى تناول قضايا إنسانية ونسائية. كما يستمر بعض المبدعين في تقديم أجزاء جديدة من أعمال سبق أن حققت نجاحًا في المواسم الرمضانية الماضية.

البطل الشعبي بنكهة صعيدية

فهد البطل

يواصل الممثل المصري أحمد العوضي المشاركة في دراما رمضان بالمشاركة بمسلسله الجديد "فهد البطل" ضمن سباق المسلسلات المصرية في رمضان 2025، من خلال شخصية البطل الشعبي لكن هذه المرة في إطار صعيدي.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، عصام السقا، أحمد عبد العزيز، ومحمود البزاوي.

حكيم باشا

عمل صعيدي آخر تشهده الدراما المصرية في رمضان (2025) وهو مسلسل "حكيم" من بطولة مصطفى شعبي، الذي يجسد شخصية رجل يتورط في مشاكل قانونية كبيرة أثناء تنقيبه عن الآثار في قرى الصعيد، ويعيش صراعا بينه وبين قوات الشرطة.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام وهاجر الشرنوبي، ويعرض على منصة (WATCH IT).

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سيد الناس

ومن صعيد مصر أيضا تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، الذي يقدم شخصية بطل يحاول نصرة المظلومين وإعادة أموالهم المنهوبة في قرية يحكمها شخص ظالم.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة إلهام شاهين، إنجي المقدم، محمود قابيل، ياسين السقا، وطارق النهري، ويعرض المسلسل على منصة شاهد.

حمزة

وبشخصية حمزة ينافس محمد عادل إمام في سباق المسلسلات المصرية رمضان 2025، وتدور أحداث المسلسل في الصعيد.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج حسين المنباوي، ويعرض المسلسل على منصة شاهد، وقناة MBC.

النص

يجسد الفنان أحمد أمين دور البطل الشعبي في مسلسل "النص"، حيث يؤدي شخصية عبد العزيز النص، وهو نشّال يحاول تغيير مسار حياته. لكنه يجد نفسه في خضم صراع سياسي يقوده ليصبح أحد الأبطال الشعبيين.

المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش وسارة هجرس وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي ودنيا سامي.

دراما اجتماعية وإنسانية

ظلم المصطبة

يتناول مسلسل "ظلم المصطبة" دراما اجتماعية تسلط الضوء على العادات والتقاليد التي تحكم الأرياف، بعيدًا عن سلطة القانون.

المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة وأحمد عزمي، ومن المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT.

نص الشعب اسمه محمد

يحمل مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" طابع الدراما الاجتماعية، حيث يروي خلال 15 حلقة قصة مهندس شاب يعمل في المطار، ويواجه سلسلة من الأزمات والتحديات.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولته عصام عمر، رانيا يوسف، وسوسن بدر.

منتهي الصلاحية

مسلسل "منتهي الصلاحية" وهو دراما اجتماعية من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، هنا شيحة، ودنيا ماهر.

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الحب كله

تدور أحداث مسلسل "الحب كله" في إطار التحديات العاطفية التي تواجه العلاقات الزوجية.

المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في البطولة آسر ياسين، مى عز الدين، أشرف عبد الباقي وميس حمدان.

جريمة منتصف الليل

دراما اجتماعية ممزوجة بالإثارة والتشويق تشهدها أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل"، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، وبطولة أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبد الله وعفاف شعيب.

الشرنقة

يعرض مسلسل "الشرنقة" على منصة "واتش ات"، الذي ينتمي أيضا لثيمة الغموض والإثارة، تدور أحداث المسلسل حول المحاسب "حازم" الذي يكتشف تورط شركته في أعمال غير قانونية.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، وبطولة أحمد داود، علي الطيب، صبري فواز ومريم الخشت.

ولاد الشمس

يسلط مسلسل "ولاد الشمس" الضوء على قضية الأطفال اليتامى وما يعيشونه من صعوبات وسط المجتمع، العمل سيناريو وحوار محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام وبطولة أحمد مالك، معتز هشام.

أعمال كوميدية

الكابتن

كوميديا ممزوجة بالخيال يقدمها أكرم حسني في "الكابتن" الذي يجسد خلاله شخصية كابتن طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء رحلة جوية، العمل تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته آية سماحة و سوسن بدر.

عقبال عندكم

يعود الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم للمشاركة في مسلسلات رمضان (2025) من خلال "عقبال عندكم". تدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة، حول مواقف طريفة تقع بين زوجين.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته حجاج عبد العظيم.

شهادة معاملة أطفال

انضم المخرج سامح عبد العزيز إلى صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بعد اعتذار المخرج وائل فرج، يدور المسلسل في إطار كوميدي حول البطل الذي يدخل في غيبوبة تستمر لسنوات.

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المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، سماء إبراهيم وصبري فواز.

مملكة الحرير

في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا تدور أحداث "مملكة الحرير" وتدور أحداثه حول صراع الأشقاء، ويعرض على منصة "واتش ات" وهو قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

بطولات نسائية

وتقابل حبيب

تبتعد ياسمين عبد العزيز عن الثيمة الكوميدية في عودة إلى الدراما الرومنسية من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" المشارك في رمضان 2025.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري ويشارك في البطولة كريم فهمي، خالد سليم ونيكول سابا.

جالي في المنام

يعرض ضمن المسلسلات المصرية في رمضان 2025 "جالي في المنام" العمل تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش وجيهان الشماشرجي.

لام شمسية

بطولة درامية جديدة تخوضها أمينة خليل في "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ثراء جبيل ومحمد شاهين، يناقش المسلسل قضية اجتماعية وهى التعدي على الأطفال.

شباب امرأة

في إطار شعبي تدور أحداث "شباب امرأة" المأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن، المسلسل تقوم ببطولته غادة عبد الرازق، يوسف عمر، عبير صبري وسيد رجب.

حسبة عمري

قصة صعود تخوضها روجينا خلال "فنجان نابليون" المشارك في المسلسلات المصرية في رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مى ممدوح وبطولة عمرو عبد الجليل، علي الطيب ومحمود البزاوي.

عايشة الدور

تجسد دنيا سمير غانم دور امرأة مطلقة تحاول استكشاف حياتها من خلال مسلسل "عايشة الدور".

المسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وبطولة محمد ثروت، محمد كيلاني وفدوى عابد.

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ضل حيطة

تعود ياسمين صبري للمنافسة في دراما رمضان من خلال "ضل حيطة"، الذي تجسد خلاله شخصية زوجة تتعرض للخيانة الزوجية في إطار اجتماعي تشويقي.

العمل تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وبطولة نيقولا معوض، وفاء عامر وهالة فاخر.

80 باكو

أول بطولة مطلقة تخوضها هدى المفتي في دراما رمضان من خلال مسلسل "80 باكو" العمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

تدور الأحداث حول مجموعة من الأبطال يجتمعون في مكان عمل واحد ويخوضون مغامرة لجمع مبلغ مالي.

أجزاء مستمرة

المداح 5.. أسطورة العهد

ينافس حمادة هلال في دراما رمضان من خلال "المداح 5 أسطورة العهد" ويواصل من خلاله الحرب التي يخوضها صابر المداح ضد الجن.

العمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي وهبة مجدي.

كامل العدد 3

بعد نجاح الجزأين السابقين يشارك صناع "كامل العدد" بالجزء الثالث في رمضان 2025، الذي تدور أحداثه حول الخلافات الزوجية بين أحمد طبيب التجميل وزوجته ليلى.

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة شريف سلامة، دينا الشربيني وأحمد كمال.

العتاولة 2

يعرض الجزء الثاني من "العتاولة" في رمضان القادم. تدور أحداثه حول الصراع بين الشقيقين خضر ونصار فتيحة وبين عيسى الوزان.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة وفيفي عبده.

أشغال شقة جدا

أعلن الفنان هشام ماجد عن عرض "أشغال شقة جدا" ضمن رمضان 2025 عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك.

المسلسل هو الجزء الثاني من "أشغال شقة" الذي عرض رمضان الماضي، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، وأسماء جلال.

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جودر ألف ليلة وليلة 2

في 15 حلقة يواصل صناع "جودر: ألف ليلة وليلة" تقديم الجزء الثاني من المسلسل الذي تدور أحداثه حول معاناة جودر مع أعدائه.

المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وبطولة ياسر جلال، نور وياسمين رئيس.