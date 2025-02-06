فن|الهند

نجوم الجنوب يسيطرون على قائمة الأعلى أجرا في بوليود لعام 2025

تجميعية تضم: Allu Arjun - Shah Rukh Khan - Aamir Khan
بات نجوم الأفلام التاميلية والتليغو يشكلون القوة الجديدة في السينما الهندية بفضل شعبيتها المتزايدة واتساع قاعدتها الجماهيرية محليا وعالميا (وكالات)
بيرلا العبد الله
6/2/2025-|آخر تحديث: 6/2/202502:21 م (توقيت مكة)

تشهد صناعة السينما الهندية تحولات كبرى في السنوات الأخيرة، حيث أصبح نجوم جنوب البلاد يهيمنون على قائمة الممثلين الأعلى أجرا، متفوقين على نجوم بوليود التقليديين الذين احتلوا القمة لعقود.

ويأتي هذا التغيير في ظل النجاح الواسع الذي تحققه الأفلام الناطقة بلغات التاميل والتليغو، والتي استطاعت جذب جمهور عالمي وتحقيق إيرادات ضخمة، مما رفع من أجور ممثليها إلى مستويات غير مسبوقة.

في صدارة قائمة مجلة "فوربس" الأميركية لعام 2025، جاء نجم التليغو ألو أرجون، الذي أصبح الأعلى أجرا في الهند بعد أن وصل أجره إلى 37 مليون دولار مقابل كل فيلم.

Indian actor Allu Arjun poses for photos as he attends a promotional event of his upcoming Indian film 'Pushpa 2: The Rule' in Mumbai on November 29, 2024. (Photo by SUJIT JAISWAL / AFP)
يبلغ أجر نجم أفلام التليغو الهندية ألو أرجون 37 مليون دولار مقابل كل فيلم (الفرنسية)

وقد أسهم النجاح الهائل لسلسلة أفلام "بوشبا" (Pushpa) في تعزيز مكانته، حيث لاقت هذه الأفلام صدى واسعا ليس فقط داخل الهند، ولكن أيضا في الأسواق العالمية، مما عزز الطلب عليه ورفع من قيمته التسويقية.

أما المركز الثاني، فكان من نصيب النجم التاميل جوزيف فيجاي، المعروف باسم "فيجاي"، حيث وصل أجره إلى 36 مليون دولار.

Joseph Vijay instgram
يبلغ أجر نجم أفلام التاميل الهندية جوزيف فيجاي 36 مليون دولار مقابل كل فيلم (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجاح فيجاي لم يقتصر على السينما فقط، بل دخل أيضا عالم السياسة، حيث أسس حزب "تاميلاغا فيتيالا" وفاز في انتخابات المجالس المحلية عام 2021. هذه الشعبية السياسية، إلى جانب نجاح أفلامه، جعلت منه واحدا من أكثر الأسماء تأثيرا في السينما الهندية.

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وبعد سنوات من تصدره للقائمة، تراجع نجم بوليود الشهير شاه روه خان إلى المركز الثالث هذا العام، حيث بلغ أجره 35 مليون دولار مقابل دوره في فيلمه المنتظر "ملك" (King).

Bollywood actor and co-owner of Kolkata Knight Riders' team Shah Rukh Khan greets fans after their team's win against Sunrisers Hyderabad at the end of their Indian Premier League (IPL) Twenty20 first qualifier cricket match in the Narendra Modi Stadium of Ahmedabad on May 21, 2024. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
تراجع أجر نجم بوليود الشهير شاه روه خان إلى 35 مليون دولار مقابل كل فيلم (الفرنسية)

وعلى الرغم من نجاح أفلامه في عام 2023، فإن غيابه عن الساحة السينمائية في العام الماضي أثر على تصنيفه، إلا أن محبيه لا يزالون ينتظرون عودته القوية في الأفلام المقبلة.

أما في المرتبة الرابعة، فقد برز النجم التاميلي راجنيكانت، أحد أكثر الممثلين شعبية في جنوب الهند، حيث ارتفع أجره إلى 34 مليون دولار. ورغم بلوغه 74 عاما، فإن شعبيته لم تتراجع، بل على العكس، زادت استثمارات شركات الإنتاج في أفلامه، والتي تجاوزت حدود الهند، نظرا لكونه يمثل ظاهرة ثقافية في جنوب البلاد.

Indian actor Rajinikanth poses for pictures on the red carpet as he attends the blessing ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant after their marriage in Mumbai, India, July 13, 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas
ارتفع أجر الممثل الهندي راجنيكانت إلى 34 مليون دولار رغم بلوغه 74 عاما (رويترز)

وشهدت القائمة أيضا عودة قوية للنجم عامر خان، الذي احتل المركز الخامس بعد غياب لعدة سنوات، إذ بلغ أجره 33 مليون دولار مقابل مشاركته في فيلم "لاهور 1947" (Lahore 1947)، الذي يجمعه بالممثل الهندي صاني ديول.

Indian actor Aamir Khan poses for a portrait inside a hotel during an interview with AFP in London on December 3, 2024. - During the Covid-19 pandemic, Bollywood superstar and filmmaker Aamir Khan considered quitting cinema for good after dominating the Indian film industry for more than four decades. Now, on the eve of turning 60 in March, Khan, who lives in Mumbai, wants to "continue to act and produce for some time". He also wants to use his company Aamir Khan Productions "as a platform to encourage new talent... whose sensibility is close to mine. And (who) want to tell stories which affect me." (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
لا يزال الممثل الهندي عامر خان يحتفظ بمكانته الفنية رغم ابتعاده عن الشاشة الكبيرة لأكثر من عامين (الفرنسية)

ورغم ابتعاده عن السينما لأكثر من عامين، فإن عامر خان لا يزال يحتفظ بقيمته التسويقية العالية، خاصة أن أعماله غالبا ما تحقق نجاحا هائلا في شباك التذاكر.

في المركز السادس جاء نجم سينما التليغو برابهاس، الذي أصبح من بين الممثلين الأعلى أجرا بفضل تحقيق أفلامه لإيرادات ضخمة. وبلغ أجره 24 مليون دولار عن الفيلم الواحد، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع طرح أعماله المقبلة، مثل "راجا صعب" (The Raja Saab)، و"كانابا" (Kannappa) و"سالار 2″ (Salaar 2).

Indian actor Prabhas poses during the Project-K press junket unveiling the movie "Kalki 2898-AD" at San Diego Comic-Con International in San Diego, California, on July 20, 2023. (Photo by Chris Delmas / AFP)
بلغ أجر نجم سينما التليغو برابهاس 24 مليون دولار عن الفيلم الواحد (الفرنسية)

أما المركز السابع، فقد كان مفاجأة هذا العام، حيث انضم النجم التاميلي أجيت كومار إلى قائمة الأعلى أجرا، بعد أن وصل إلى 19 مليون دولار عن الفيلم الواحد.

Ajith Kumar shares message after Dubai car crash incident (Image: X/@ikamalhaasan)
يبلغ أجر النجم التاميلي أجيت كومار 19 مليون دولار عن الفيلم الواحد (مواقع التواصل الإجتماعي)

ويرجع هذا الارتفاع إلى مشاركته في اثنين من أكثر أفلام 2025 تكلفة، وهما "فيدامويراتشي" (VidaaMuyarchi) و"جيد سيئ قبيح" (Good Bad Ugly) اللذان سيتم إصدارهما باللغة التاميلية.

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وبعد سنوات من احتلاله للمراكز الأولى، تراجع النجم سلمان خان إلى المركز الثامن، حيث انخفض أجره إلى ما بين 13 و18.5 مليون دولار. ويعود هذا التراجع إلى عدم مشاركته في أي أعمال فنية العام الماضي، إلا أن هناك توقعات بعودته بقوة بعد إصدار فيلمه المنتظر "إسكندر" (Sikandar) في مارس/آذار المقبل.

Indian actor Salman Khan poses on the red carpet during the sangeet ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant at Jio World Centre, Mumbai, India, July 5, 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas
تراجع أجر نجم بوليود سلمان خان إلى ما بين 13 و18.5 مليون دولار عن الفيلم الواحد (رويترز)

ولأول مرة، دخل الممثل التاميلي المخضرم كمال حسن إلى هذه القائمة، وهو في السبعين من عمره، بعدما ارتفع أجره بشكل ملحوظ ليصل إلى ما بين 12 و18 مليون دولار.

ويعود هذا الارتفاع إلى النجاح العالمي الذي حققته أفلامه الأخيرة، خاصة "كالكي 2898 إيه دي" (Kalki 2898 AD) و"الهندي 2″ (Indian 2)، اللذين حظيا بإشادة واسعة من النقاد والجمهور.

Indian actor Kamal Haasan poses during the Project-K press junket unveiling the movie "Kalki 2898-AD" at San Diego Comic-Con International in San Diego, California, on July 20, 2023. (Photo by Chris Delmas / AFP)
أجر الممثل التاميلي كمال حسن البالغ من العمر 70 عاما ارتفع إلى ما بين 12 و18 مليون دولار (الفرنسية)

وأخيرا، حافظ النجم أكشاي كومار على مكانه في القائمة، حيث احتل المركز العاشر بأجر تراوح بين 7.2 و17.5 مليون دولار. وعلى الرغم من أنه لم يرفع أجره مقارنة بالعامين الماضيين، فإنه لا يزال أحد أكثر الممثلين نشاطا في بوليود.

وسيشارك كومار هذا العام في 5 أفلام، من أبرزها "كانابا" (Kannappa) و"القصة غير المروية لسي. شانكاران ناير" (The Untold Story of C. Sankaran Nair).

MUMBAI, INDIA - 2024/03/26: Bollywood actor Akshay Kumar attends the trailer launch of the upcoming film 'Bade Miyan Chote Miyan' in Mumbai. (Photo by Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
يتراوح أجر نجم بوليود أكشاي كومار بين 7.2 و17.5 مليون دولار عن الفيلم الواحد (غيتي)

وتعكس هذه القائمة التحول الواضح في صناعة السينما الهندية، حيث أصبح لنجوم جنوب الهند اليد العليا في الأجور، بعدما كانت بوليود تهيمن على المشهد لعقود.

وبفضل الشعبية المتزايدة للأفلام التاميلية والتليغو، واتساع قاعدتها الجماهيرية داخل الهند وخارجها، بات هؤلاء النجوم يشكلون القوة الجديدة في السينما الهندية، مما قد يغير مستقبل بوليود بالسنوات المقبلة.

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المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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