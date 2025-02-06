حكم نهائي لصالح شيرين عبد الوهاب وإلزام روتانا بالتعويض

قضت المحكمة الاقتصادية بعدم جواز الدعوى المقامة من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، والتي طالبت فيها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، وإلزام الشركة بدفع تعويض قدره مليوني جنيه.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أن المحكمة رفضت كذلك الدعوى رقم 2127 التي تقدمت بها روتانا لوقف بث أغاني "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، و"نحتفل". كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع التعويض المقرر عن منع بث الأغاني، مؤكدة أن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف.

ينهي القرار القضائي السابق سلسلة من الخلافات بين المطربة المصرية وشركة روتانا، التي بدأت في عام 2019، حين رفعت الشركة دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، طالبت فيها شيرين بسداد تعويض قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد، الذي ينص على تقديم ألبومين، يتضمن كل منهما 10 أغانٍ، على أن تقوم الشركة بتصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، إضافة إلى المشاركة في 3 حفلات غنائية من تنظيم الشركة.

في المقابل، تقدمت المطربة، البالغة من العمر 45 عاما، ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من ممثلي "روتانا"، اتهمتهم فيه بالتعدي الصارخ على حقوقها الفنية، بعد طرح أغنية "الدهب" دون حصولهم على تنازلات أو موافقات منها بصفتها المالكة للأغنية.

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وحينها، علّقت روتانا على الدعوى في بيان رسمي، قالت فيه إن مجموعة روتانا للموسيقى لم تستلم من شيرين عبد الوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة. وبذلك، تبقى أغنية "الدهب"، التي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة للشركة.

وبعد فترة من النزاعات القضائية، أعلنت شيرين عبد الوهاب، العام الماضي 2024، إلغاء جميع تعاقداتها مع روتانا، وأكدت، في بيان صادر عن مكتب محاميها، أنها سددت قيمة الشرط الجزائي للشركة، البالغ 5 ملايين جنيه مصري، إضافة إلى 3 ملايين أخرى، بعد تسريب أغنيتها "بحلفلك" عبر شركة إنتاج أخرى.

أكدت شيرين في بيانها أن شركة روتانا لم يعد لها الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع جهات إنتاجية أخرى.

إلا أن الخلافات تجددت مجددًا مع بدء شيرين في طرح الأغاني التي سبق أن منعت روتانا بثها. وفي ذلك الوقت، نشرت المطربة المصرية تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، أعلنت فيها أنها ستطلق أغنياتها قريبًا عبر قناة أسمتها "البوتجاز"، وهو ما نفذته لاحقًا من خلال إصدار مجموعة من الأغاني الجديدة عبر تليغرام، من خلال تلك القناة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد انضمت إلى روتانا بعد انتهاء تعاقدها مع مكتشفها، المنتج نصر محروس، عام 2006، وقدمت مع الشركة عددًا من الألبومات، منها: "بطمنك"، "حبيت"، "اسأل عليا"، "أنا كتير"، و"نساي"، الذي كان آخر ألبوماتها مع الشركة، وصدر عام 2018، قبل بداية الأزمة بينهما.