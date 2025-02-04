50 عامًا بعد الرحيل.. ودموع فرقة أم كلثوم لم تجف

رغم الرحيل منذ 50 عاما، يؤكد صوت أم كلثوم، الذي يصدح في كل بقعة من العالم العربي عبر الأثير خلود ذلك الإبداع الذي يحتل قمة لم يقترب منها غيرها حتى الآن. ورغم غياب الجسد، فإن ذلك الحضور المدهش يتأكد عبر ذلك العشق الذي يتسلمه الأبناء من الآباء، وقد تحولت أم كلثوم في سنوات غيابها إلى ملمح أساسي من ملامح الثقافة العربية، وخرجت من كونها مطربة إلى معنى خالد، وغدا صوتها ملجأ من قسوة الحياة.

زادتها سنوات الغياب بهاء، وبعد مرور الحزن، اجتهد الدارسون في البحث عن أسباب ذلك الحب الجارف، وذلك التجاوز المدهش لكل ما جاورها من مطربين وموسيقيين، وبدت أم كلثوم عقلا لا يقل عبقرية عن ذلك الصوت المعجز، فقد جمعت حولها عباقرة عصرها في الكلمة والموسيقى، والفكر، ولم تتوقف عن التعلم والاجتهاد منذ طفولتها في قرية "طماي الزهايرة" بمحافظة الشرقية في مصر، وحتى رحيلها عام 1975، بعد 77 عاما، قضتها في رحلة إلى المجد والحب والنجاح.

ولا يعادل أثر أم كلثوم في الغناء سوى ذلك التأثير المدهش على كل الذين اقتربوا منها، سواء في العمل أو في الحياة، ومن بين هؤلاء، برز العازفون في فرقتها الموسيقية، والذين كانوا نخبة النخبة من بين موسيقيي الوطن العربي، وكما تحولت الست إلى أسطورة متجددة، نال هؤلاء المجد من جهتين، الأولى عبر عزفهم مع أم كلثوم، والثانية عبر المعرفة التي اكتسبها كل منهم فصار مرجعا في مجاله. ورغم رحيل أغلبهم في السنوات التي تلت رحيلها، بقي الكثيرون يقدمون شهادات، كانت دائما ترافق دموع فراق على الرحيل حتى بعد موعده بسنوات طوال.

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مقعد فارغ

انفردت فرقة أم كلثوم بعادات مختلفة تماما عن غيرها من الفرق، وكان المقعد الفارغ خلف أم كلثوم في حفلاتها بعد عام 1960 هو الشاهد على تلك القيمة العظيمة، وذلك الوفاء المدهش للموسيقار وعازف العود محمد القصبجي، ملحن أغنية جددت حبك ليه، الذي ظل مقعده فارغا، ورفضت أن يشغله غيره للعزف على العود بعد رحيله حتى رحلت.

قدم القصبجي ألحانا عديدةً للسينما وكان من أكثر الملحنين إنتاجا طوال 50 عاما وقدم للمسرح الغنائي الكثير، فقد قدم لمنيرة المهدية عدة مسرحيات هي: "المظلومة" و"كيد النسا" و"حياة النفوس" و"حرم المفتش"، كما قدم لنجيب الريحاني 3 ألحان في أوبريت "نجمة الصباح". وقام القصبجي أيضا بتلحين الفصل الأول من "أوبرا عايدة" الذي غنته أم كلثوم في فيلمها عايدة في أوائل الأربعينيات وكان محمد القصبجي يتطور ولكن في إطار المحافظة على النغمة الشرقية الأصيلة، وتتلمذ على يديه في العزف على العود الموسيقار محمد عبد الوهاب.

هاني مهني.. البديل

وكان أصغر العازفين الذين شاركوا في فرقة أم كلثوم هو الموسيقار هاني مهنا، الذي عزف على "الأورغ" بديلا للعازف الشهير مجدي الحسيني. شارك مهنا في آخر حفلات الفرقة، حيث غنت أم كلثوم أغنيتها الشهيرة "ليلة حب". كان مهنا، العائد من بيروت، يتدرب مع الفرقة، لكنه كان يشعر بقلق شديد من ضياع الفرصة، إذ تم احتجاز "الأورغ" الكبير الذي اشتراه من بيروت في مطار القاهرة. لاحظ مدير الفرقة توتر العازف الشاب، فسأله عن السبب، فصارحه مهنا بالقصة. لم يتردد المدير في التوجه إلى أم كلثوم، التي أشارت إليه بعد لحظات ليقترب منها، فقصّ عليها المشكلة، موضحًا أن إدخال "الأورغ" إلى البلاد يتطلب الحصول على 7 موافقات من جهات مختلفة.

طلبت أم كلثوم الهاتف، وأجرت اتصالًا مباشرًا، وأشار هاني لاحقًا إلى أن المتصل به كان المشير أحمد إسماعيل، الذي أحالها إلى مدير مكتبه. وبعد إنهاء المكالمة، التفتت إلى هاني وقالت له: "غدًا صباحًا تذهب لاستلام الأورغ من المطار". لم يستطع العازف الشاب إخفاء فرحته وذهوله من سرعة حل الأزمة.

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في لقاء تلفزيوني، أشار هاني مهنا إلى أن أم كلثوم، رغم مكانتها الفنية العظيمة، كانت تحتاج إلى 20 دقيقة على الأقل قبل كل حفلة لتتماسك وتقوى على الوقوف أمام الجمهور. فسألها ذات مرة: "كيف وأنتِ أم كلثوم؟"، فأجابته: "هذا لأنني أم كلثوم، فكلما كبر الاسم في عين الجمهور، ازدادت المسؤولية".

أما عازف التشيللو عبد الفضيل محمد، الذي حلم لسنوات طويلة بالانضمام إلى فرقة أم كلثوم حتى تحقق حلمه، فقد كان الأكثر تأثرًا برحيلها. وفي اللقاءات التلفزيونية النادرة التي أجريت معه، بدا وكأنه لا يزال عالقًا في تلك اللحظة التي سمع فيها خبر وفاتها. تسبقه دموعه حين يتذكر رحيلها، ثم تتسرب إليه الابتسامة عندما يستعيد ذكريات خفة ظلها وروحها المرحة التي كانت معروفة بها بين المقربين منها.

ويعترف عبد الفضيل محمد بأن تعامل العازفين المباشر مع أم كلثوم كان نادرا، موضحا: "كنا نتعامل مع مدير الفرقة، حسين معوض، الذي كان ينقل إلينا التعليمات ويحل المشكلات التي قد تنشأ. أما السيدة أم كلثوم، فكانت هادئة وجادة، باعتبارها مسؤولة عن العمل، وكانت تحرص على ألا يتم تسريب أي تفاصيل عن الأغنية الجديدة قبل أدائها على المسرح".

شارك الملحن وعازف "الفيولين" عز الدين حسني، شقيق الممثلة الراحلة سعاد حسني والمطربة نجاة، في العزف مع الفرقة لسنوات، لكنه هاجر إلى إحدى الدول العربية بعد رحيل أم كلثوم. أما عازف "الفيولين" الثاني، يعقوب طانيوس، فقد اتخذ خطوة مشابهة، إذ هاجر إلى أستراليا منذ وفاة "الست"، وعمل هناك مدرسا للموسيقى.

لا للمحاماة

كان مدير فرقة أم كلثوم هو عازف الرق حسين معوض، الذي تخلى عن عضويته في نقابة المحامين ليتفرغ للعزف وإدارة الفرقة الموسيقية. تولى هذا المنصب خلفًا للعازف الشهير إبراهيم عفيفي، المعروف بلقب "عفريت الطبلة".

أما أشهر عازفي الرق في الفرقة، فكان محمد العربي، الذي رافق كوكب الشرق أم كلثوم في جميع حفلاتها التي قدمتها خارج مصر. لاحقًا، شارك في تأسيس فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة، كما عمل أستاذًا لآلات الإيقاع في معهد الموسيقى العربية. كان له دور بارز في ابتكار إيقاعات حديثة استخدمها الموسيقار محمد عبد الوهاب في تلحين أغنية "أغدًا ألقاك"، كما استعان به كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، ورياض السنباطي، وزكريا أحمد، ومحمد الموجي، وفريد الأطرش. وقد رافق الفنانة شادية في جميع ألحانها المسجلة.

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أما عازف الأكورديون الشهير فاروق سلامة، فقد انضم إلى فرقة أم كلثوم بترشيح من الملحن بليغ حمدي. وقد أبهرت مهارته كوكب الشرق، حيث كان أول من أضاف النغمة الشرقية (الربع تون) إلى آلة الأكورديون، مما منح الموسيقى بعدًا جديدًا. اشتهر بعزفه المنفرد في العديد من أغانيها، أبرزها "ألف ليلة وليلة"، وظل العازف الرئيسي في الفرقة حتى رحيلها.

فاروق سلامة هو شقيق الموسيقار الراحل جمال سلامة، واستمر في العزف بعد وفاة أم كلثوم، مشاركًا مع كبار نجوم الغناء في عصره. وهو لا يزال على قيد الحياة، ويبلغ من العمر حاليًا 91 عاما.