"دوغ مان" يهيمن على شباك التذاكر وفيلم ميل غيبسون يتراجع

نجح فيلم التحريك الكوميدي "دوغ مان" (Dog Man)، المستوحى من سلسلة الروايات المصوّرة الشهيرة للأطفال، في تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

الفيلم الذي أنتجته "دريم ووركس" ووزعته "يونيفرسال بيكتشرز"، تمكن من جمع 36 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليحقق أحد أقوى انطلاقات العام لأفلام التحريك.

وتحظى سلسلة "دوغ مان"، التي تعد جزءا من عالم "كابتن أندربانتس" للكاتب داف بيلكي، بشعبية واسعة بين القرّاء الصغار. وكانت النسخة السينمائية من "كابتن أندربانتس" قد حصدت 125 مليون دولار عالميا عند طرحها عام 2017.

أما فيلم الخيال العلمي "كومبانيين" (Companion) من إنتاج "وارنر براذرز" و"نيو لاين"، فجاء في المرتبة الثانية، بإيرادات بلغت 9.5 ملايين دولار.

ويؤدي جاك كويد وصوفي تاتشر دوري البطولة في الفيلم، الذي تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء يكتشفون أثناء عطلتهم أن أحدهم ليس بشريا بل روبوت.

وحققت إيرادات الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع تقريبا ميزانيته البالغة 10 ملايين دولار، وفقا لمجلة "فرايتي".

أما فيلم "موفاسا: ذي لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) من إنتاج "ديزني"، فتراجع بدوره إلى المرتبة الثالثة، بعدما جمع 6.1 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي إيراداته العالمية إلى أكثر من 650 مليون دولار.

وحلّ في المركز الرابع الفيلم الكوميدي "وان أوف ذم دايز" (One of Them Days)، بإيرادات بلغت 6 ملايين دولار.

ويؤدي بطولة الفيلم كل من كيكي بالمر والمغنية سزا، ويتناول قصة شابتين تواجهان أزمة مالية بعد أن بدد صديقهما أموالهما، مما يجعلهما تواجهان خطر الطرد من منزلهما.

وبعدما كان متصدرا شبّاك التذاكر الأسبوع الفائت، تراجع فيلم الحركة "فلايت ريسك" (Flight Risk)، من إنتاج "لاينزغايت"، إلى المركز الخامس محققا 5.6 ملايين دولار.

ورغم الانتقادات السلبية التي طالت الفيلم، الذي أخرجه ميل غيبسون، فإنه يواصل جذب الجمهور.

ويشارك في بطولته كل من مارك والبيرغ وميشيل دوكري وتوفر غريس، حيث تدور أحداثه حول مسؤول أميركي ينقل مخبرا سابقا عبر ألاسكا، لكن الرحلة تأخذ منعطفا خطيرا عندما تُكشف الدوافع الخفية للطيار.

وفيما يلي قائمة بالأفلام الـ10 الأولى في شبّاك التذاكر بأميركا الشمالية: