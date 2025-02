جوائز "غرامي" 2025.. بيونسيه تحطم رقما قياسيا ولامار يتألق في الراب

خطفت المغنية الأميركية بيونسيه ومواطنها كندريك لامار الأضواء في حفل "غرامي" لعام 2025 الذي أقيم مساء أمس الأحد في لوس أنجلوس، وسيطرا على أبرز الفئات الرئيسية للجوائز الغنائية.

وحصدت بيونسيه جائزتي أفضل ألبوم للعام وأفضل ألبوم لموسيقى الريف عن "كاوبوي كارتر" (Cowboy Carter) مما عزز مكانتها كأكثر الفنانات ترشيحا في تاريخ الجائزة بإجمالي 99 ترشيحا.

أما كندريك لامار، فأكد تفوقه في موسيقى الهيب هوب، حيث نال جوائز أفضل تسجيل للعام، وأفضل أغنية للعام، وأفضل أداء راب عن أغنيته "ليس مثلنا" (Not Like Us).

كما شهد الحفل نيل سابرينا كاربنتر أول جائزة "غرامي" في مسيرتها، حيث فازت بجائزة أفضل أداء بوب فردي عن أغنيتها "إسبريسو" (Espresso). بينما نال أعضاء فرقة البيتلز تكريما تاريخيا بالفوز بجائزة أفضل أداء روك عن أغنيتهم "الآن وبعد ذلك" (Now and Then) التي استخدمت الذكاء الاصطناعي.

وقد ظفرت دوتشي بجائزة أفضل ألبوم راب عن ألبومها "عضات التمساح لا تلتئم" (Alligator Bites Never Heal) لتصبح ثالث امرأة تفوز بهذه الجائزة.

أما شابل رون، فحصلت على جائزة أفضل فنان صاعد في الحفل الذي استمر تريفور نواه في تقديمه للعام الخامس على التوالي، بينما تولى جاستن ترانتر استضافة الحفل الافتتاحي.

إعلان

أبرز الفائزين بجوائز "غرامي"

وفيما يلي قائمة بأبرز الفائزين بجوائز "غرامي" الغنائية عام 2025:

أفضل ألبوم للعام: "كاوبوي كارتر" (Cowboy Carter) – بيونسيه

"كاوبوي كارتر" (Cowboy Carter) – بيونسيه أفضل أغنية للعام: "ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار

"ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار أفضل تسجيل للعام: "ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار

"ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار أفضل فنان صاعد: شابل رون

شابل رون أفضل ألبوم بوب غنائي: "قصير وحلو" (Short n’ Sweet) – سابرينا كاربنتر

"قصير وحلو" (Short n’ Sweet) – سابرينا كاربنتر أفضل أداء بوب فردي: "إسبريسو" (Espresso) – سابرينا كاربنتر

"إسبريسو" (Espresso) – سابرينا كاربنتر أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي: "مت وأنت تبتسم" (Die with a Smile) – ليدي غاغا وبرونو مارس

"مت وأنت تبتسم" (Die with a Smile) – ليدي غاغا وبرونو مارس أفضل تسجيل موسيقى إلكترونية/رقص: "لا نهاية له" (Neverender) – جستيس وتيم إمبالا

"لا نهاية له" (Neverender) – جستيس وتيم إمبالا أفضل تسجيل بوب راقص: "فون داتش" (Von Dutch) – تشارلي إكس سي إكس

"فون داتش" (Von Dutch) – تشارلي إكس سي إكس أفضل ألبوم راب: "عضات التمساح لا تلتئم" (Alligator Bites Never Heal) – دوتشي

"عضات التمساح لا تلتئم" (Alligator Bites Never Heal) – دوتشي أفضل أغنية راب: "ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار

"ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار أفضل أداء راب: "ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار

"ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار أفضل أداء راب ميلودي: "3" (3) – رابسودي بمشاركة إيريكا بادو

"3" (3) – رابسودي بمشاركة إيريكا بادو أفضل أداء "آر آند بي": "صُنع لأجلي" (Made For Me) – موني لونغ

"صُنع لأجلي" (Made For Me) – موني لونغ أفضل ألبوم "آر آند بي": "11:11 (إصدار فاخر)" (11:11 (Deluxe)) – كريس براون

"11:11 (إصدار فاخر)" (11:11 (Deluxe)) – كريس براون أفضل أغنية "آر آند بي": "زحل" (Saturn) – إس زد إيه

"زحل" (Saturn) – إس زد إيه أفضل ألبوم رقص إلكتروني: "برات" (BRAT) – تشارلي إكس سي إكس

"برات" (BRAT) – تشارلي إكس سي إكس أفضل أداء روك: "الآن وبعد ذلك" (Now and Then) – البيتلز

"الآن وبعد ذلك" (Now and Then) – البيتلز أفضل فيديو موسيقي: "السيمفونية الأميركية" (American Symphony)

"السيمفونية الأميركية" (American Symphony) أفضل ألبوم بوب لاتيني: "النساء لم يَعُدنَ يبكين" (Las Mujeres Ya No Lloran) – شاكيرا

"النساء لم يَعُدنَ يبكين" (Las Mujeres Ya No Lloran) – شاكيرا أفضل ألبوم موسيقى الريغي: "بوب مارلي: حب واحد" (Bob Marley: One Love)

"بوب مارلي: حب واحد" (Bob Marley: One Love) أفضل أداء موسيقى عالمية: "بمبا كولورا" (Bemba Colora) – شيلا إي بمشاركة غلوريا إستيفان وميماي سوكار

"بمبا كولورا" (Bemba Colora) – شيلا إي بمشاركة غلوريا إستيفان وميماي سوكار أفضل ألبوم جاز غنائي: "عطلة مبهجة" (A Joyful Holiday) – سامارا جوي

"عطلة مبهجة" (A Joyful Holiday) – سامارا جوي أفضل ألبوم كوميدي: "حالم" (Dreamer) – ديف شابيل

"حالم" (Dreamer) – ديف شابيل جائزة د. دري للتأثير العالمي: أليشيا كيز