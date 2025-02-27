غضب شعبي سوري يوقف مسلسل "قيصر" وفريد المذهان يعلق

بعد الجدل الكبير الذي أثاره مؤخرا مسلسل "قيصر" إثر بدء تصويره إلى درجة خروج البعض في مظاهرات في شوارع سوريا مطالبين بإيقافه، استجابت "اللجنة الوطنية للدراما" للحراك الشعبي وأعلنت إيقاف تصوير العمل مؤقتا، على أن يجري استكماله بعد تغيير اسمه ومعاودة النظر بقائمة النجوم المشاركين فيه.

إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" مؤقتاً قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان صادر عن اللجنة: "بعد الجدل الذي أثير حول مسلسل "قيصر" ومشاركة بعض الشخصيات فيه، وما تبعه من رفض واسع من الشارع… https://t.co/0JdLIbLGq3 — Omar Alhariri (@omar_alharir) February 27, 2025

من هو قيصر؟

بالنظر إلى تاريخ ثورة الشعب السوري، يرمز اسم قيصر إلى المصور العسكري السوري فريد المذهان، الذي خدم في نظام الأسد بداية من عام 2000 قبل أن ينشق عام 2013 ويتصرّف بنوع من البطولة حين سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل ممن قتلوا في السجون فاضحا مدى تفشي الفساد بين ثنايا النظام، خاصة أن جزءا كبيرا من الصور كان لضحايا في 2011 دفعوا أرواحهم ثمنا بمجرد انطلاق شرارة الثورة.

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ورغم دوره الهام الذي سوف تخلده كتب التاريخ على الأغلب، إلا أنه لم يفصح عن هويته وشكله الحقيقي إلا في السادس من فبراير/شباط الجاري بعد سقوط النظام. ومن جانبه نفى المذهان في بيان عام حقيقة كونه سمح أو فوض ولو بموافقة شفهية لأي جهة إنتاجية تقديم قصته في عمل درامي سواء على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة، مؤكدا أن استخدام اسمه بأي عمل مسؤولية الجهة المنتجة وحدها لا غير.

أثار الإعلان عن إنتاج مسلسل يحمل اسم “قيصر”، يتناول وقائع من داخل سجن صيدنايا، موجة انتقادات حادة بين السوريين، خاصة بعد اختيار الممثل الموالي للنظام المخلوع غسان مسعود لأداء دور رئيسي في العمل.

وأصدر قيصر،بياناً رسمياً أكد فيه أنه لم يمنح أي موافقة شفهية أو مكتوبة لإنتاج أي عمل pic.twitter.com/1zzeIIurIv — Radio Nasaem (@NasaemRadio) February 27, 2025

الشارع السوري يرفض "قيصر"

وفقا لما جرى إعلانه بوقت سابق فإن مسلسل قيصر يتألف من 30 حلقة، تُقدم على هيئة 10 ثلاثيات، في حين تستعرض أحداثا مؤلمة مستوحاة من قصص حقيقية جرت في سجن صيدنايا بين حكايات عن التعذيب وأخرى عن الانتهاكات، وهو ما رفضه الجمهور السوري معلنا رأيه مدويا عبر منصات التواصل الاجتماعي على اختلاف الأسباب.

فريد المذهان الشهير باسم قيصر يصدر بيان بخصوص مسلسل "قيصر" والذي بدأت شركة انتاج بإعلان عن بدء العمل به، ومن تمثيل غسان مسعود وسط استياء سوري شديد. pic.twitter.com/cHRn4J7G7s — صخر ادريس Sakher Edris – (@SakherEdris) February 27, 2025

معاناة الشعب ليست للبيع

أثار مسلسل قيصر غضب الشارع السوري لعدة أسباب، كان أبرزها اعتقاد الجمهور بأن معاناة المعتقلين السوريين أسمى من أن تتحول إلى مادة للترند أو وسيلة للربح عبر الإعلانات والإعجابات. كما طالب المنتقدون بضرورة احترام تاريخ السجناء وحاجتهم للخصوصية، معتبرين أن إعادة تجسيد معاناتهم على الشاشة قد يزيد من آلامهم ويؤثر سلبا على ذويهم.

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إضافة إلى ذلك، جاء الرفض الشعبي لإسناد دور البطولة إلى النجم غسان مسعود، نظرا لمواقفه المؤيدة للنظام السوري السابق، وهو ما اعتبره البعض غير ملائم لمسلسل يتناول قضية حساسة كهذه.

وبسبب هذا الرفض بجانب قوة "السوشيال ميديا" وما لها من تأثير لا ينكره أحد، لم تجد "اللجنة الوطنية للدراما" بدا من إيقاف العمل وإن كان رد الفعل هذا مجرد فعل مؤقت لحين تسوية الأمور مع الجهة المنتجة.

وقد صرحت اللجنة بأن اسم "قيصر" ما هو إلا تشابه أسماء بمحض المصادفة، كما أن العمل لا يتمحور حول "قيصر/فريد الذهان" بشخصه، والأهم أن المسلسل يتضمن مادة درامية دسمة ليست بأكملها مستوحاة من قصص حقيقية.