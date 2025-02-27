بعد التأجيل والأزمات.. المسلسل التاريخي "معاوية" ضمن السباق الرمضاني 2025

أطلقت شبكة "إم بي سي" ومنصة "شاهد" الإعلان الترويجي الرسمي للمسلسل التاريخي المرتقب "معاوية"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025. الذي يعد من أضخم الإنتاجات الدرامية في العالم العربي، حيث يتناول فترة حاسمة في التاريخ الإسلامي.

وشاركت شاهد الإعلان الدعائي الخاص بالمسلسل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت عليه "ملحمة تاريخية.. قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخاً لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب"

كما أعلن مؤلف العمل الكاتب الصحفي خالد صلاح عن عرضه عبر حسابه على فيسبوك.

أزمات وتأجيل

جاء عرض المسلسل بعد تأجيل دام عامين، وذلك رغم تصريحات المخرج طارق العريان بأن استبعاده من المنافسة الرمضانية لعام 2023 كان بسبب طبيعته التاريخية التي تتضمن 7 حروب كبرى، ما يتطلب تصوير عدد كبير من المشاهد ومجهودا مضاعفا. كما أن بدء التصوير قبل أشهر قليلة من رمضان لم يكن كافيا لإنهاء العمل بالشكل المطلوب.

ولاحقا، كشفت تقارير محلية أن العريان اعتذر عن استكمال إخراج المسلسل بسبب خلاف مع الشركة المنتجة، ليتولى المخرج أحمد مدحت تصوير الحلقات المتبقية.

وشهد العمل أيضا تعديلات على السيناريو الذي كتبه الصحفي خالد صلاح، بهدف تجنب الجدل الكبير الذي أثير عند الإعلان عن تقديم مسلسل يتناول شخصية معاوية بن أبي سفيان، حيث تم تخفيف بعض العناصر المثيرة للجدل في النص.

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الأحداث

اختار صُنّاع المسلسل تصويره في مدينة تورز، جنوب غرب تونس، إلى جانب بعض القرى المحيطة بها، نظرا لتشابهها الجغرافي الكبير مع جنوب العراق، ومدينة القيروان التونسية.

وتتناول أحداث العمل قصة الخليفة معاوية بن أبي سفيان ونشأة الدولة الأموية، بدءا من الفتنة الكبرى عقب استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتولي علي بن أبي طالب الخلافة، ثم استشهاده، وتنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية، وصولا إلى تولي يزيد بن معاوية واستشهاد الحسين في كربلاء.

ويجسد دور معاوية الممثل السوري لجين إسماعيل، الذي تم اختياره بعد اعتذار الفنان الفلسطيني علي سليمان. وقد وقع الاختيار على لجين إسماعيل نظرا لإتقانه اللغة العربية الفصحى، وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة، إلى جانب اجتيازه تدريبات مكثفة في القتال وركوب الخيل. وسبق له المشاركة في عدة أعمال فنية، من بينها فيلم "وعد شرف"، "حرائق البنفسج"، ومسلسل "زوال".

ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم، حيث يجسد وائل شرف شخصية عمرو بن العاص، بينما يقدم فادي صبيح دور أبي سفيان، وتجسد الممثلة التونسية سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة. كما تؤدي كل من عائشة بن أحمد وجميلة الشيحة دوري زوجتي معاوية.

وبحسب تقارير صحفية محلية، يتردد أن الفنان إياد نصار يجسد دور علي بن أبي طالب، بينما يؤدي أيمن زيدان شخصية عثمان بن عفان.

إلى جانب ذلك، يضم العمل مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم صبا مبارك، سامر المصري، أحمد بدير، وأسماء جلال، إضافة إلى طاقم يضم نحو 350 شخصا بين ممثلين وفريق الإنتاج.