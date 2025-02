بطلة "فتاة النميمة".. وفاة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاما

توفيت الممثلة ميشيل تراختنبرغ، التي بدأت مسيرتها الفنية كنجمة طفلة في فيلم "هارييت الجاسوسة" (Harriet the Spy) عام 1996، قبل أن تواصل شهرتها بأدوار بارزة في المسلسلين الشهيرين "بافي قاتلة مصاصي الدماء" (Buffy the Vampire Slayer) و"فتاة النميمة" (Gossip Girl). وقد رحلت عن عالمنا عن عمر 39 عامًا.

وفقًا لبيان صادر عن شرطة نيويورك، استجابت فرق الطوارئ لمكالمة 911 بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل، حيث تم العثور عليها فاقدة الوعي داخل برج سكني فاخر مكون من 51 طابقًا في حي هيلز كيتشن بمانهاتن. وبعد وصول المسعفين، تم إعلان وفاتها في موقع الحادث، دون وجود أي شبهة جنائية.

وأكدت السلطات أن الطبيب الشرعي في نيويورك يجري تحقيقًا لتحديد سبب الوفاة.

وفي بيان رسمي، قال ممثلها غاري مانتوش إن "العائلة تطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب".

بداية رحلتها الفنية

ولدت تراختنبرغ في مدينة نيويورك، وبدأت مسيرتها الفنية في سن الثامنة عندما لعبت دور نونا ميكلنبرغ في مسلسل "مغامرات بيت وبيت" (The Adventures of Pete & Pete) الذي عرض على "نيكولوديون" بين عامي 1994 و1996. ثم حصلت على أول بطولة سينمائية لها في فيلمي "هارييت الجاسوسة" (Harriet the Spy) و"المفتش غادجيت" (Inspector Gadget) بجانب ماثيو برودريك.

في عام 2000، انضمت تراختنبرغ إلى طاقم "بافي قاتلة مصاصي الدماء" (Buffy the Vampire Slayer) بدور داون سامرز، شقيقة بافي، التي لعبت دورها الممثلة سارة ميشيل غيلار، واستمرت في المسلسل حتى عام 2003.

نجاح "فتاة النميمة"

في عام 2001، حصلت على ترشيح جائزة إيمي عن تقديمها برنامج "حقيقة أم خوف" (Truth or Scare) على قناة ديسكفري. لاحقا، ظهرت في عدة مسلسلات ناجحة مثل "6 أقدام تحت الأرض" (Six Feet Under).

لكن دورها الأبرز كان في "فتاة النميمة"، حيث جسّدت شخصية جورجينا سباركس، العدوة اللدود لأبطال المسلسل، وهو الدور الذي رشحها لجائزة "اختيار المراهقين" (Teen Choice Award) عام 2012 كأفضل شريرة تلفزيونية. وفي مقابلة مع مجلة "سيفنتين" عام 2009، صرحت بأنه "أكثر متعة بكثير من لعب دور الفتاة الطيبة. أحب ردود الفعل التي تحصل عليها. لم أفهم أبدًا لماذا لا يرغب بعض الممثلين في لعب الأدوار الشريرة".

في عام 2021، عادت إلى "فتاة النميمة" من خلال ظهورين بوصفها ضيفة شرف في النسخة الجديدة من المسلسل.

أدوارها السينمائية الأخيرة

في عام 2005، لعبت دور البطولة في فيلم "أميرة الثلج" (Ice Princess)، حيث جسدت شخصية طالبة نابغة في الرياضيات تحلم بأن تصبح متزلجة محترفة.

كما ظهرت في فيلم "يورو تريب" (EuroTrip) عام 2004، وشاركت في بطولة "17 مرة أخرى" (17 Again) عام 2009 مع زاك إيفرون وليزلي مان. كما أدت دور قاتلة متسلسلة ومختطفة في إحدى حلقات "عقول إجرامية" (Criminal Minds).

في عام 2013، لعبت دور مارينا أوسوالد، زوجة لي هارفي أوسوالد في فيلم "قتل كينيدي" (Killing Kennedy)، حيث أدت حوالي 80% من حواراتها باللغة الروسية، وهي لغة تعلمتها من والدتها منذ الصغر.

تشمل أعمالها الأخرى أدوارًا في أفلام مثل "الجلد الغامض" (Mysterious Skin) عام 2004، و"عيد الميلاد الأسود" (Black Christmas) عام 2006، كما لعبت دور البطولة في المسلسل الطبي "ميرسي" (Mercy) عام 2009–2010 بجانب تايلور شيلينغ.

أما أحدث أعمالها، فقد كانت تقديم البرنامج الوثائقي "قابل، تزوج، اقتل" (Meet, Marry, Murder) على منصة تيوبي.