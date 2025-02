العثور على الممثل الأميركي جين هاكمان وزوجته متوفيين داخل منزلهما

توفي الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، جين هاكمان، عن عمر يناهز 95 عامًا، برفقة زوجته، عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا، داخل منزلهما في سانتا فيه، نيو مكسيكو.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن عدم وجود أي أدلة تشير إلى وقوع جريمة، أو إصابات بطلقات نارية، أو جروح أخرى. كما تشارك شركة الغاز في التحقيق، مما يعزز احتمال أن يكون التسمم بأول أكسيد الكربون سبب الوفاة، وفقًا لاشتباه السلطات المحلية.

وذكرت الجهات المختصة أنه تم العثور على الزوجين وكلبهما متوفين خلال فحص روتيني يوم الأربعاء، وأُعلن عن الحادث رسميًا يوم الخميس.

ورغم عدم وجود شبهات بوقوع جريمة، لم تكشف السلطات حتى الآن عن السبب الدقيق للوفاة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وعبّر المشاهير والمعجبون عن حزنهم وتقديرهم لأسطورة هوليود الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين المتفاعلين، كتب المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، فرانسيس فورد كوبولا، الذي تعاون مع هاكمان في فيلم "المحادثة" (The Conversation)، منشورا على منصة "ثريدز" قائلا "فقدان فنان عظيم هو دائما لحظة تجمع بين الحزن والاحتفاء بإنجازاته".

وأضاف كوبولا "لقد كان ممثلا رائعا، ملهما، ويمتلك حضورا قويا في أعماله. أشعر بالحزن لرحيله، لكنني أحتفل بإرثه وإبداعه الذي سيظل خالدا".

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أشاد الممثل والكاتب جورج تاكي بجين هاكمان، واصفا إياه بأنه "أحد العمالقة الحقيقيين في عالم السينما".

وكتب تاكي "امتلك جين هاكمان موهبة فريدة مكنته من تجسيد أي شخصية بإتقان، حيث كان يمنحها عمقا وحياة نابضة. استطاع أن يكون أي شخص ولا أحد في آنٍ واحد، بحضور قوي أو بملامح رجل عادي".

وأضاف "سنفتقده كثيرا، لكن إرثه الفني سيظل خالدا".

