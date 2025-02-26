فنانون يدعمون عمرو مصطفى في معركة السرطان.. وعمرو دياب يتجاوز خلافات الماضي

حظي المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى بتضامن واسع من زملائه في الوسط الفني، عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني. وتوالت رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من الفنانين والجمهور، الذين حرصوا على مساندته في هذه المرحلة الصعبة.

عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل، نشر المطرب عمرو دياب صورة تجمعه بـ عمرو مصطفى وعلق عليها: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".

وأشار تامر حسني إلى أنه يتواصل معه يوميا وطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء، ذلك عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: "أطمئن عليه يوميًا، وأرجو من جميع محبيي ومتابعيي ومن كل الناس الدعاء للملحن الكبير عمرو مصطفى بالشفاء العاجل. أسأل الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، فهذه محنة وستمر بإذن الله. أنت قوي وقادر على تجاوزها، وكلنا إلى جانبك، ونسأل الله الشفاء لكل مريض".

كما حرص المطرب محمد حماقي على الدعاء بالشفاء لعمرو مصطفى وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أخي وصديقي وعشرة العمر، ألف سلامة عليك يا حبيبي، أنت قوي وقادر على أي محنة بإرادتك الحديد".

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أعرب الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي عن أمله في شفاء زميله الملحن الكبير عمرو مصطفى، قائلا:​ "أتمنى الشفاء التام للزميل العزيز عمرو مصطفى. اللهم اصرف عنه شر ما قضيت، وعافه فيمن عافيت، وأتم عليه نعمة الصحة والعافية، يا رب العالمين".

وحرص الشاعر الغنائي تامر حسين على توضيح انتهاء أى خلافات بينه وبين عمرو مصطفى، مؤكدا أن الصلح بينهما تم قبل شهر، ودعا له بالسلامة والصحة.

​عبر الفنان أحمد العوضي، من خلال حسابه على منصة "إكس"، عن دعائه للملحن الكبير عمرو مصطفى، قائلا: "أخي العزيز، الملحن القدير عمرو مصطفى، شفاك الله وعافاك. بإذن الله، ستعود لمحبيك بسلامة، وستظل الملحن الأكثر نجاحًا في الوطن العربي".​

وأضاف في منشوره أن عمرو مصطفى قدم، على مدار 25 عامًا، أفضل الأغاني التي ستبقى في ذاكرة الجمهور.​

اخويا الغالي والملحن الكبير عمرو مصطفي شفاك الله وعفاك وان شاء الله ترجع لكل محبينك بالسلامه

وستظل انت الملحن الاكثر نجاحا في الوطن العربي

لو كل واحد فينا دور جوه دماغه اخر ٢٥ سنه هيلاقي ان معظم الاغاني اللي علقت معاه من الحانك يا غالي ربنا يقومك لاهلك ولكل جمهورك بالف سلامه… pic.twitter.com/IZljUHr66s — Ahmed ElAwady (@ahmed_ilawady) February 25, 2025

وكتب الفنان المغربي عبد الإله عبد الحي: "الحمد لله على سلامة الملحن الكبير عمرو مصطفى شفاه الله وعافاه".

تطورات الحالة الصحية

ورغم تكتم عمرو مصطفى على حالته الصحية، فإن الصحف المحلية أكدت أنه اكتشف مؤخرا إصابته بأكثر من ورم سرطاني، وأجرى بالفعل جراحة استئصال ومن المقرر أن يخضع الفترة المقبلة للعلاج الكيميائي، بعد أن أكد لأصدقائه والمقربين منه نجاح الجراحة التي أجراها.

وكانت دنيا سمير غانم كشفت من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على إنستغرام أن عمرو مصطفى حرص على الانتهاء من موسيقى أغاني مسلسلها الجديد "عايشة الدور" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، رغم خضوعه لجراحة، وشكرته على ما قام به.

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وفي أول تعليق له بعد الجراحة، طمأن مصطفى محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا نجاح العملية وخضوعه لفترة نقاهة، وسط تفاعل كبير من متابعيه الذين تمنوا له الصحة والعافية.

وكان المطرب والملحن عمرو مصطفى طرح مؤخرا أغنيته "بأى حق" عبر حساباته الرسمية وعلى اليوتيوب، التي تفاعل خلالها مع الأحداث في فلسطين.

​وُلد عمرو مصطفى في أواخر سبعينيات القرن الـ20، واشتهر بين زملائه الجامعيين بشغفه بالموسيقى والتلحين. حصل على جائزة أفضل لحن في مسابقة غنائية بالجامعة عن عملٍ تناول القضية الفلسطينية. أحد أعضاء لجنة التحكيم طلب منه تقديم أغنية لعمرو دياب، مما فتح الباب أمامه للتلحين لعدد من الفنانين البارزين مثل عامر منيب، محمد حماقي، مصطفى قمر، محمد منير، نوال الزغبي، الشاب خالد، الشاب مامي، راشد الماجد، وسميرة سعيد.​

من أبرز أعماله: "ليلي نهاري" و"العالم الله" مع عمرو دياب، "جيت على بالي" مع عامر منيب، و"يوم ورا يوم" مع سميرة سعيد والشاب مامي.

اتجه عمرو مصطفى للغناء إلى جانب التلحين وأصدر ألبومات مثل "أيامي"، "علامة في حياتك"،الكبير كبير"، "لعبت مع الأسد"، وآخر ألبوماته الغنائية عام 2023 بعنوان "ملوش زى".

وخلال مسيرته أثار عمرو مصطفى جدلا واسعا بسبب خلافاته مع بعض الفنانين ومن بينهم عمرو دياب، والمنتج محسن جابر والشاعر الغنائي تامر حسين.