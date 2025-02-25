المطربة وعد تعلن ارتداء الحجاب وحذف صورها: "سأستمر في عملي من دون تصوير"​

أعلنت المطربة السعودية وعد عن ارتدائها الحجاب وحذف صورها السابقة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام. وأوضحت وعد أن القرار كان صعبًا للغاية نظرًا لطبيعة عملها وحياتها، مشيرة إلى أنها كانت في صراع داخلي دام مدة قبل اتخاذ هذه الخطوة. وطلبت من فريق إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حذف صورها السابقة تدريجيا، بينما قامت هي بحذفها من حسابها على تيك توك.

وأكدت وعد أنها ستستمر في عملها الفني من دون تصوير، معربة عن ثقتها بأن متابعيها سيفرحون لقرارها ويحترمونه، وكتبت في تعليق مرفق بالفيديو "باركوا لي.. ألف حمد وشكر يا رب على كل النعم. ويا رب يثبتنا".​

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وكشفت وعد أن أول من أخبرته بقرارها كان ابنتها التي استقبلت الخبر بسعادة كبيرة، مما جعلها تشعر بالراحة رغم التحديات التي قد تواجهها. وأضافت أنها استيقظت في اليوم التالي بشعور جديد، مؤكدة أنها كانت تشعر دائمًا بوجود شيء ناقص، والآن تشعر بالكمال بعد ارتداء الحجاب.​

تفاعل جمهور وعد بشكل واسع مع إعلانها، إذ انهالت التعليقات الداعمة والمشجعة من محبيها وزملائها في الوسط الفني، معبرين عن احترامهم لقرارها وداعين لها بالثبات والنجاح في مسيرتها القادمة.​

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بدأت وعد مسيرتها الفنية في سن مبكرة، إذ شاركت وهي في العاشرة من عمرها في أول فيلم سينمائي سعودي بعنوان "موعد مع المجهول" عام 1981.

وفي عام 1999، انطلقت في عالم الغناء، وتميزت بأداء أغان بمختلف اللهجات العربية كالمصرية واللبنانية والخليجية والعراقية. ومن أبرز ألبوماتها "جنون" (2001)، و"وجهة نظر" (2002)، و"يا أحلاهم" (2007).​

بالإضافة إلى الغناء، اقتحمت وعد مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "ليالي السمر" على قناة أبو ظبي، كما دخلت عالم الأزياء والموضة بإطلاق خط أزياء خاص بها يحمل اسم "وعد لاين".