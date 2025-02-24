عامر خان يغرد منفردا بمسيرة بوليودية مميزة

​على الرغم من أن الممثل الهندي عامر خان لم يحظَ بالجماهيرية الدولية الواسعة التي نالها نجوم بوليود من جيله مثل شاروخان وسلمان خان، فإنه اتبع إستراتيجية فنية مميزة مكنته من تحقيق إنجازات فريدة لم يصل إليها العديد من ممثلي الصف الأول. فمن خلال اختياراته الدقيقة لأفلام ذات قيمة فنية عالية، ساهم عامر خان في رفع مستوى السينما البوليودية على الساحة العالمية.​

فيما يلي، سنستعرض الإستراتيجيات التي مكّنت عامر خان من تحقيق هذه الإنجازات الاستثنائية، والتي جعلته يستحق أعلى التكريمات في الهند، بحصوله على جوائز مثل بادما شري وبادما بوشان.

القضايا الاجتماعية قبل أي شيء

بينما ركز بعض صناع السينما البوليودية على إنتاج أفلام تجارية تقليدية تعتمد على مشاهد الأكشن المبالغ فيها، وتغلب عليها الطابع الكوميدي والرومانسي، اختار عامر خان تقديم أعمال سينمائية تتناول قضايا اجتماعية مهمة تؤثر في الوعي العام. ففي فيلم "نجوم على الأرض" (Taare Zameen Par)، الذي قام ببطولته وأخرجه، تناول مشكلات الأطفال المصابين بعسر القراءة في المرحلة الدراسية. كما سلط الضوء على تمكين المرأة من خلال فيلم "النجمة السرية" (Secret Superstar). حتى في أعماله الكوميدية، حرص على تقديم رسائل مجتمعية، مثل محاربة الخرافات المنتشرة في المجتمع الهندي في فيلم "بي كي" (PK).​

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ونظرا لصعوبة العثور على نصوص سينمائية هادفة، لا يهتم عامر خان بالظهور السنوي في إنتاجات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دفعه اهتمامه الحقيقي بقضايا مجتمعه إلى إنتاج وتقديم برنامج تلفزيوني بعنوان "الحقيقة وحدها تنتصر" (Satyamev Jayate)، الذي ساهم في تغيير بعض القوانين المدنية في الهند.

التحول الكامل من أجل الأدوار

يُعرف عامر خان بتفانيه في تجسيد شخصياته، متبعا نهجا مشابها لأسلوب هوليود في التحضير للأدوار. فعلى سبيل المثال، التزم بنظام غذائي ورياضي صارم ليظهر بعضلات بارزة في فيلم "غاجيني" (Ghajini) عام 2008، حيث جسّد دور زعيم عصابة. كما يُشيد بقدرته على زيادة وفقدان الوزن في فترات زمنية قصيرة لتجسيد شخصية رجل في مراحل عمرية مختلفة في فيلمه الشهير "دانغال" (Dangal).​

بالإضافة إلى ذلك، أظهر عامر خان تحولات جسدية ملحوظة في أفلام أخرى مثل "فناء" (Fanaa)، "إطلها بالزعفران" (Rang De Basanti)، و"مانغال باندي: الصعود" (Mangal Pandey: The Rising).​

ملك شباك التذاكر

تمكّن عامر خان، البالغ من العمر (59 عاما)، من تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر البوليودي. كان أول ممثل في تاريخ مومباي تتجاوز إيرادات أفلامه حاجز 100 كرور هندي.

لذلك، من الطبيعي أن تتصدر بعض أفلامه قائمة الأعلى إيرادا في بوليود، مثل "دانغال" (Dangal)، الذي يُعتبر الأعلى ربحا على الإطلاق بإيرادات قُدّرت بـ330 مليون دولار عالميا. كما حقق فيلم "النجمة السرية" (Secret Superstar) إيرادات تجاوزت 966 كرور هندي، بينما جمع فيلم "بي كي" (PK) حوالي 90 مليون دولار. أما فيلم "3 بلهاء" (3 Idiots)، فقد حقق إيرادات تجاوزت 50 مليون دولار.​

التحليق نحو العالمية

على الرغم من تركيز عامر خان على السينما الهندية وعدم مشاركته في أي أعمال في هوليود أو السينما الآسيوية الأخرى، فإنه حقق إنجازات عالمية بارزة. فقد ترشح فيلمه "الضريبة" (Lagaan) لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2001، ليصبح ثالث فيلم هندي يصل إلى هذا الترشيح المرموق، ولم يتمكن أي فيلم بوليودي من تحقيق هذا الإنجاز منذ ذلك الحين.​

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بالإضافة إلى ذلك، ساهم خان في توسيع آفاق بوليود في الأسواق السينمائية الآسيوية، خاصة في الصين. فقد حقق فيلمه "3 بلهاء" (3 Idiots) نجاحا كبيرا هناك، حيث تجاوزت إيراداته 11 كرور روبية في غضون أسبوعين من عرضه عام 2011، مما أدى إلى دبلجته إلى اللغات الصينية والكورية والإسبانية.

كل هذه النجاحات جعلت عامر خان واحدا من أعلى الممثلين أجرا في بوليود، حيث يتراوح أجره بين 12 و33 مليون دولار للمشاركة في العمل الفني الواحد، وفقا لإحصائيات مجلة "فوربس" الأميركية.