محمد رمضان يعوض غيابه الدرامي بـ30 شخصية في "مدفع رمضان"

يواصل محمد رمضان تصوير برنامجه "مدفع رمضان" الذي أعلن عنه مؤخرا، ومن المقرر أن ينافس به خلال شهر رمضان 2025.

ويعود الممثل المصري -الذي غاب عن الساحة الدرامية لمدة عامين- من خلال برنامج جديد يجسد فيه 30 شخصية مختلفة، من بينها سائق "توك توك"، وطبيب، ومهندس، إلى جانب شخصيات أخرى متنوعة.

ويندمج رمضان عبر هذه الشخصيات مع أصحاب هذه المهن ويتفاعل مع الجمهور في الأحياء الشعبية المصرية، مثل الجمالية والسيدة زينب، كما يتنقل للتصوير في مدينة الإسكندرية.

ويتضمن البرنامج -الذي يخرجه ياسر سامي- جانبا ترفيهيا وإنسانيا، إذ يقدم جوائز مالية للجمهور بعد طرح أسئلة بسيطة، بالإضافة إلى توزيع رحلات عمرة مجانية.

وأعلن الممثل المصري قبل فترة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن مشاركته في "مدفع رمضان" خلال الشهر الفضيل، وأشار بعدها إلى أن الحلقات ستذاع عقب آذان المغرب على شاشة "دي إم سي".

والتقى الممثل المصري مؤخرا بالفائز في المسابقة التي أعلن عنها عبر حسابه على فيسبوك، وطرح سؤالا عن طبيعة برنامجه الجديد، وقد وثّق هذا اللقاء من خلال تصويره في منطقة السيدة زينب.

تفاعل مع الجمهور

وفي حديثه لإحدى الصحف المصرية تطرق محمد رمضان إلى ظهوره لأول مرة في برنامج خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يؤمن بأن الفن قائم على الترفيه والتسلية، وهو ما ساهم في نجاحه ممثلا في السينما والدراما، إلى جانب توجهه للغناء.

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وأوضح أنه اختار خوض تجربة جديدة وغير مسبوقة من خلال "مدفع رمضان"، إذ سيظهر بشخصيته الحقيقية أمام الجمهور، مؤكدا أن ذلك كان رغبته الشخصية.

وأضاف رمضان أن مرجعيته في هذا التوجه هي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي كانت حياته المهنية والشخصية متاحة للجمهور.

واستشهد بمشاركة العندليب الأسمر تفاصيل حياته الخاصة، مثل نشأته في ملجأ وتجربته مع المرض، معتبرا أن هذا النهج يساعده على التفاعل بشكل أعمق مع جمهوره.

غياب درامي

وأوضح محمد رمضان أن غيابه عن الدراما يرجع إلى انشغاله بتصوير فيلمه الجديد "أسد"، إذ حرص على تقديم تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، والانتقال إلى نوعية الأفلام الضخمة التي تتطلب فترة تحضيرية أطول وعددا أكبر من أيام التصوير.

وذكر أن الفيلم استغرق 12 أسبوعا من التصوير مقارنة بأفلامه السابقة التي كانت تنجز خلال 5 إلى 6 أسابيع فقط.

ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، وفقا لتصريحاته.

وكانت آخر مشاركة درامية لرمضان من خلال مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان 2023 وحقق نجاحا كبيرا.

العمل من إخراج محمد سامي، وشاركت في بطولته زينة وإيمان العاصي ومي كساب وهالة صدقي وأحمد داش.

ورغم الإعلان عن جزء ثانٍ للمسلسل فإن المخرج محمد سامي أكد أن الفكرة ألغيت باتفاق بينه وبين رمضان، رغبة منهما في تقديم أعمال جديدة وتجنب التكرار.