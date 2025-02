رغم استمرار عرضه.. لماذا انقسمت الآراء حول "موفاسا"؟

إذا كنت من جيل الثمانينيات والتسعينيات فأنت على الأغلب بكيت على موت "موفاسا" بفيلم "الأسد الملك" الذي ظل لسنوات طويلة العمل الأيقوني الأفضل والأهم بتاريخ ديزني، الأمر الذي يجعل إنتاج أفلام جديدة تنتمي للحبكة نفسها فعلاً متوقعًا لكنه كذلك قد يبدو دربًا من الجنون أو أقله المخاطرة.

وبعد النسخة من "الأسد الملك" التي صدرت عام 2019 ونالت الكثير من التقييمات السلبية، كان لابد للجمهور من تحسس مسدسه متى تم الإعلان عن طرح فيلم آخر مزدوج هذه المرة، فمن جهة هو "بريكول" -يروي أحداث سابقة- ومن جهة أخرى تكملة لأحداث الفيلم الأخير.

وهذا مما ضاعف الصعوبات والتحديات التي تنتظر "موفاسا: الأسد الملك" إلا أنه فاجأ الجمهور والنقاد وجاء أفضل من التوقعات المُسبقة وإن حاز على تقييمات مختلطة بين الإيجابي والسلبي، وهذه هي الأسباب.

اختار صانعو فيلم "موفاسا" أن يسير العمل في خطين متوازيين بين الحاضر والماضي لإرضاء الجمهور القديم والجديد، ليصبح قصة داخل أخرى، فنشهد "رافيكي/جون كاني" بينما يقص على مسامع كيارا ابنة سيمبا حكاية جدها الأكبر موفاسا وكيف وصل إلى الحُكم خلال انتظار انتهاء العاصفة وعودة والديها.

وكان الأداء الصوتي لكاني هو الأفضل بالعمل، إذ أضاف حيوية للشخصية والكثير من العمق، وإن كان البعض أصابهم الارتباك جراء التزامن المزدوج بالحبكة، وأمام إصرار أصحاب العمل على محاكاة النسخة القديمة قسريًا كان لابد أن يسقطوا في بعض الفخاخ.

ومن بينها التصميم على وجود كافة العناصر القديمة مثل شخصيتي "تيمون وبومبا" ومنحهم جملاً حوارية وأغنيات من المفترض أن تكون طريفة وتُعيد إلى الأذهان رائعة "هاكونا ماتاتا" لكنها على النقيض، كانت سيئة للغاية ومُتخمة بمحاولات استظراف ثقيلة.

في نسخة "الأسد الملك" التسعينية كانت الموسيقى التصويرية لهانز زيمر استثنائية، أما الأغاني فلا تُنسى، وقد صنعها كل من الموسِيقي الأسطوري ألتون جون والشاعر تيم رايس معا، ولأنها إحدى العلامات المميزة بالرسوم المتحركة توقع الجمهور أن تتكرر المسألة، خاصة وأنها أُسندت إلى الموسيقي والمؤلف لين مانويل ميراندا الذي كان المسؤول عن أغنيات ملهمة بأفلام مثل "موانا 1″ و"إنكانتو".

وللأسف، الأغنيات هذه المرة مُسلية ومُعبرة على الأخص أغنيتي "باي باي" و"أخبرني أنه أنت" لكنها ليست عظيمة أو مثيرة للمشاعر والشجون.

وفي حين استمتع المشاهدون بالإبداع في تجسيد مشاهد بعينها مثل المعركة المائية في النهاية وهروب قطيع الأفيال، إلا أن الواقعية المفرطة أصابت تعبيرات الوجوه في مقتل، وجعلتها قريبة إلى حد ما من الجمود خاصة وأن الحيوانات لا تُبدي انفعالاتها مثل البشر، وهو ما جعل بعض الجمهور يشكون انفصالهم عن مشاعر الشخصيات.

ومع ذلك لا يمكن إنكار الإخراج المتميز لجينكيز الذي يخوض غمار عالم ديزني وأفلام الصغار للمرة الأولى بعد 5 تجارب طويلة اتسمت جميعها بالنضج -ترشح عنها إلى 3 جوائز أوسكار اقتنص منها واحدة- حتى أن بعض النقاد صنفوا "موفاسا" أفضل النسخ الحية بتاريخ ديزني الحديث من حيث الإخراج.

ومقارنة بالرسوم المتحركة الأصلية والأعمال الموجهة للفئة العمرية المستهدفة كان الفيلم أطول مما يجب، وهو ما بدا جليًا في وجود سيناريو ضعيف يمكن اعتباره نقطة ضعف العمل الأساسية.

إذ في وجود قصة معروف مُسبقًا مصائر أبطالها، كان لابد من وجود سرد درامي قوي لإضافة الثقل للحكاية وسد الثغرات بحرفية. غير أن السيناريو وإن اتسم بالعاطفية ونجح بالإجابة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشخصيات الفرعية، لكنه اعتمد على إعادة تدوير التفاصيل وإقحامها دون داع، والأهم أنه تجاوز بعض الأحداث التي كانت تستحق التركيز عليها أكثر واستفاض بشرح أخرى كان من الممكن تجاوزها.

قرر صانعو موفاسا جعله صالحًا للمشاهدة للفئة العمرية بداية من 12 سنة، وهو ما أثر على المحتوى الدرامي بعض الشيء، فلم نشهد مشاهد عنيفة ودموية بين الحيوانات، ولا مشاهد القتل أو موت بعض الأبطال وإن جرى الإشارة إليه بعد حدوثه، مما أفقد العمل بعض الزخم والتشويق والكثير من مشاهد الحركة التي كانت من شأنها أن تجذب قطاعًا أوسع من الجمهور وأكبر عمرًا.

