تامر حسني يتكفل بعلاج لاعب الزمالك إبراهيم شيكا بعد تدهور حالته الصحية

أعلن المطرب المصري تامر حسني عن تكفله الكامل بعلاج لاعب كرة القدم السابق بنادي الزمالك المصري إبراهيم شيكا، بعد أن كشفت زوجته مؤخرا عن تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من مرض سرطان المستقيم، والذي أجبره على الجلوس على كرسي متحرك.

عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في إنستغرام، وجّه تامر حسني رسالة إلى شيكا قائلا "يا إبراهيم، أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم ببركة شهر رمضان"، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لأسرته بصحة جيدة.

تفاصيل الحالة الصحية

وفقا لزوجة لاعب نادي الزمالك، يعاني إبراهيم شيكا من مضاعفات خطيرة جعلته غير قادر على الحركة أو الكلام لفترات طويلة، كما خضع مؤخرا لجراحة تحويل مسار أثرت على قدرته على تناول الطعام، وأوضحت أنه يخضع اليوم لجلسة مسح ذري بأحد المستشفيات لمعرفة العلاج، الذي سيحصل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن نادي الزمالك عرض المساهمة بمبلغ 3 آلاف جنيه فقط لعلاجه، وهو ما اعتبرته غير كافٍ لتغطية التكاليف الباهظة للعلاج، مؤكدة أن وضعه الصحي أصبح في "يد الله".

على الجانب الفني، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" خلال موسم عيد الفطر السينمائي. الفيلم من إخراج سارة وفيق، ويشاركه البطولة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا.