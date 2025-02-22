نجوم الغناء العربي يحتفلون بيوم التأسيس السعودي

شهدت المملكة العربية السعودية احتفالات مميزة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لعام 2025، حيث شارك نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي في فعاليات غنائية وموسيقية متنوعة، ضمن أجواء احتفالية امتدت إلى أمسيات خاصة في مختلف أنحاء المملكة.

مشاركة غنائية استثنائية

انطلقت أولى الفعاليات الغنائية على مسرح الفنان محمد عبده يوم 20 فبراير/شباط، بحفل مميز جمع الفنانتين أحلام ونوال تحت عنوان "جلسة بين النجوم"، فيما تألق الفنان السعودي محمد عبده في ليلة خاصة حملت اسم "ليلة سهيل"



وتتواصل الاحتفالات مع الفنان راشد الماجد الذي يحيي "ليلة الأسفار" اليوم السبت 22 فبراير/شباط، بينما يختتم النجم رابح صقر الفعاليات مساء اليوم التالي بحفل "ليلة السمر".

ويحيي المطرب راشد الماجد حفل "ليلة الأسفار" اليوم السبت 22 فبراير/ شباط، ويختتم الحفلات في اليوم التالي المطرب رابح صقر بحفل "ليلة السمر" .

الليلة 🎤

أمسية طربية مع الفنان ماجد المهندس في "ليلة الأسفار" 🎵 لا تفوتوا الفرصة واحجزوا تذاكركم الآن! 🤩#يوم_بدينا_1727#يوم_التأسيس — يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 22, 2025

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تفاعل المشاهير

تفاعل العديد من الفنانين العرب مع احتفالات يوم التأسيس، معبرين عن تهانيهم للشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية.

حرصت المطربة نوال، إلى جانب مشاركتها في الفعاليات الغنائية، على تهنئة المملكة عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث كتبت: "كل عام والسعودية بأمن وأمان، وعزٍ يزداد مجدًا، ورايةٍ تظل مرفوعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".

وأضافت في رسالتها: "يوم التأسيس هو قصة وطن صمد، وتاريخ تُروى فصوله بكل فخر. دام عز المملكة، وحفظ الله أرضها وشعبها، وجعل مستقبلها مليئًا بالرخاء والإنجازات".

كل عام والسعودية بأمن وأمان، وعزٍ يزداد مجدًا، ورايةٍ تظل مرفوعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

يوم التأسيس هو قصة وطنٍ صمد، وتاريخ تُروى فصوله بكل فخر.

دام عز المملكة، وحفظ الله أرضها وشعبها، وجعل مستقبلها… — نوال (@nawalofficial0) February 21, 2025

تفاعلت الفنانة أحلام مع جمهورها عقب إحيائها حفلاً غنائياً بمناسبة يوم التأسيس، حيث عبرت من خلال حسابها على منصة "إكس" عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالات، وكتبت: "تشرفت بمشاركتي في ليلة من ليالي الاحتفال بيوم التأسيس العظيم، شكراً لهيئة الثقافة وعلى رأسها سمو الأمير بدر الفرحان على اختياري للمشاركة".

وأضافت في منشورها: "صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يوماً للتأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م".

صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يوماً للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139ه / 1727م. تشرفت… pic.twitter.com/1oa0Qm1p3u — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) February 21, 2025

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وعبر حسابه على منصة إكس كتب المطرب ماجد المهندس :"كل عام و وطنا الغالي بخير وعز تحت راية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعراب الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله".



الفنان عبد المجيد عبد الله الذي اضطر إلى الاعتذار عن المشاركة في حفلات يوم التأسيس بسبب مروره بوعكة صحية، احتفل بيوم التأسيس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس وكتب : "ثلاثة قرون من العز والفخر والثوابت الراسخة، دمت شامخة وعزيزة يا أطهر بلد".

" ثلاث قرون من العِز والفخر والثوابت الراسخة " دمتِ شامخه وعزيزه يا أطهر بلد 🇸🇦 #يوم_بدينا_1727#يوم_التأسيس pic.twitter.com/4KPIudzKvf — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) February 22, 2025

وكتب الممثل السعودي مهند الحمدي عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام: "22 فبراير/شباط.. من هنا كانت بداية تاريخ عظيم امتد ل3 قرون، سطرت في قصص الأمجاد والعزم".

وبوسم "اليوم التأسيس السعودية" شاركت المطربة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" وكتبت : "كل عيد ووطني الغالي أرض الطيبين الكرام بخير وتقدم واستقرار دائم، وأن تبقى السعودية أم الأوطان الحنونة الطيبة، في حضنها كل الأمان، وبين أهلها كل الطمأنينة والفخر".

كلّ عيد ووطني الغالي أرض الطيبين الكرام بخير وتقدّم وإستقرار دائم وأنّ تبقى السعوديه أمّ الأوطان الحنونة الطيّبه في حضنها كلّ الأمان وبين أهلها كلّ الطمأنينة والفخر الله يحفظ جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ووليّ عهده الأمين محمد بن سلمان ومحبتي موصولة دائماً وكلّ الولاء للشعب… — Assala (@AssalaOfficial) February 21, 2025

وكتب المطرب حسين الجسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وللشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس، وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "يوم نفتخر فيه بتاريخ المملكة ومسيرتها المشرفة، ونسأل الله أن يديم عليها الأمن والرخاء".

أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولكل أهلنا في السعودية الغالية بمناسبة يوم التأسيس يوم نفتخر فيه بتاريخ المملكة ومسيرتها المشرفة، ونسأل الله أن يديم عليها الأمن والرخاء. السعودية والإمارات عائلة… pic.twitter.com/RtAhNtczBD — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) February 22, 2025

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أما اليسا فهنأت الشعب السعودي وتمنت لهم التقدم والازدهار، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس": "يوم التأسيس ذكرى تعكس مسيرة مليئة بالتحديات والإنجازات العظيمة".

يوم التأسيس ذكرى تعكس مسيرة مليئة بالتحديات والإنجازات العظيمة. كل عام والسعودية بخير، تقدم، وازدهار! 🇸🇦💚#يوم_التأسيس — Elissa (@elissakh) February 22, 2025

ونشر راشد الماجد مقطع فيديو احتفالا بالمناسبة وعلق من خلاله منشوره على منصة "إكس": “في يوم التأسيس، نحتفي بتاريخنا المجيد وجذورنا الراسخة منذ ثلاثة قرون، كل عام ومملكتنا الغالية شامخة وعزيزة في قلوبنا".