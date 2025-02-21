مسلسل "خريف القلب".. وداع مؤلم يصدم الجمهور

أثار المسلسل السعودي خريف القلب تفاعلا واسعا بين الجمهور مع نهايته المؤلمة، حيث تصدّر محركات البحث عقب عرض حلقته الأخيرة التي انتهت بوفاة البطلة نهلة بعد صراعها مع السرطان.

وقد خلّف المشهد الوداعي أثرا عاطفيا عميقا لدى المشاهدين، الذين عبّروا عن حزنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مودّعين عملاً نجح في ملامسة القلوب حتى لحظاته الأخيرة.

كتبت إحدى المتابعات، نويل: "أثبتت لنا شخصية نهلة أن المرض قد يأتي فجأة، ليس بسبب التعب أو التقدم في العمر، بل نتيجة لجروح دفينة لم نستطع التعبير عنها. أما الشيب الذي يغزو رؤوسنا بسرعة ليغطي سواد شعرنا، فهو ليس مجرد علامة على العمر، بل انعكاس للأوجاع التي خلّفتها الأيام والسنوات".

وكتب متابع آخر "وسام الحربي" على منصة إكس: "أعتقد أن قلب الإنسان لا يشفى حين يفقد أحد أحبائه.. يبقى ناقصًا للأبد".

أعتقد أن قلب الإنسان لا يُشفى حين يفقد أحد أحبائه.. يبقى ناقصًا للأبد ،.

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شكرا ياعملاق الفن💙💙💙 @AbdulmohsenNmr #خريف_القلب pic.twitter.com/1Zrt73cED4 — wesam Al-Harbi (@llwylc) February 20, 2025

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وأشادت لمياء ببطل العمل الفنان عبد المحسن النمر وكتبت: "بصراحة عبد المحسن النمر شال العمل شيل".

بكل صراحة عبدالمحسن النمر شال العمل شيل 👑

و هو السبب الأول في متابعتي للعمل #خريف_القلب pic.twitter.com/SK8GmoPWsg — Lamia (@lami4_) February 20, 2025

ونشر محمد الشمري مقطعا لأحد مشاهد الحلقة الأخيرة وعلق من خلال منشوره: "الحلقة الأخيرة من مسلسل خريف القلب مهما حاولوا بمشاهد الحزن ويبون المشاهد يتأثر.. لكن لن تصل إلى المشهد اللي أحزن العالم كله".

الحلقه الاخيره من مسلسل خريف القلب مهما حاولوا بمشاهد الحزن ويبون المشاهد يتاثر

لكن لن تصل الى المشهد اللي احزن العالم كله 😔💔 pic.twitter.com/9jOh3K4FCO — محمد الشـمـري (@m7__CR7) February 20, 2025

وعلقت منى "خريف القلب قطعت قلبي وهى تقول مثل النار بجسمي، شعرت بكل شخص يأخذ الكيماوي، اسأل الله أن يشفيهم ويمدهم بالقوة والجبر وأن يجعل الكيماوي بردا وسلاما على أجسادهم".

#خريف_القلب قطعت قلبي وهي تقول مثل النار بجسمي حسيت بكل شخص ياخذ جرعة كيماوي اسأل الله ان يشفيهم ويمدهم بالقوه والجبر وان يجعل الكيماوي برد وسلام على جسده اصبروا الله معكم ❤️❤️❤️🥲ونهاية نهلة مو نهاية المرض فيه كثير تعافى pic.twitter.com/7GehxgWgXM — منى (@PhMoona) February 21, 2025

الأبطال يودعون العمل

وتفاعلت بطلات العمل مع ختام الأحداث، فعلى حسابها على إنستغرام كتبت الممثلة إلهام علي: "وها قد سقطت ورقة الخريف الأخيرة مورثة لكم ذكراها.. نهلة قصة في القلب ستدوم".

كما تحدثت في تصريحات صحفية عن شخصيتها في العمل التي تحمل طابعا خاصا ومختلفا من الأمومة التي اعتادت تقديمها في الفترة الأخيرة، فكانت دائما تظهر كأم حنونة، لكن في المسلسل هي أم قوية لا تفكر بقلبها.

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ونشرت عبر حسابها على منصة إكس كواليس من تصوير دورها في العمل.

وكتبت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز التي جسدت شخصية إيلاف داخل الأحداث، عبر حسابها على منصة إنستغرام، "ننهي تجربة فريدة من نوعها، خريف القلب الذي صار جزءا من حياتكم اليومية".

وتابعت الإعلامية الإماراتية أن التصوير استمر حوالي 9 أشهر، فأصبح العمل جزءا من حياتها اليومية. وشكرت جمهورها الذي أشاد بأدائها للشخصية وتفاعلهم معها بهذه الطريقة.

وأضافت في منشورها: "ما كان عندي أدنى شك من نجاح العمل لأن كل عوامل النجاح توافرت فيه، لكن مقياس النجاح كان في أن ينجح خارج الخليج، وهذا ما حدث بالفعل".

وتابعت: "الجمهور في مصر والمغرب وسوريا يتابعون العمل وسعداء به".

اقتباس مؤثر

"خريف القلب" أول تجربة درامية سعودية مقتبسة من الدراما التركية وبالتحديد من مسلسل "حطام"، ونجح صناعه في تقديم التجربة في قالب إنساني حول اكتشاف عائلتين بعد 17 عاما تبديل ابنتيهما يوم الولادة، وهو ما تسبب في نشأة الطفلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس، وتتطور الأحداث في قالب حزين ومفجع.

المسلسل من تأليف علاء حمزة وإخراج فكرت قاضي، وبطولة عبد المحسن النمر، ومروة محمد، وفيصل الزهراني، وإلهام علي، ومهيرة عبد العزيز.