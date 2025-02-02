قبل ساعات من انطلاق حفل "غرامي 2025".. مواجهة فاصلة بين تايلور سويفت وبيونسيه

تستعد لوس أنجلوس الأميركية لاستضافة حفل توزيع جوائز "غرامي" السنوي السابع والستين، مساء اليوم الأحد، في قاعة كريبتو دوت كوم أرينا.

ويشهد هذا العام منافسة غير مسبوقة بين كبار نجوم الموسيقى، حيث تصدرت بيونسيه قائمة الترشيحات بحصولها على 11 ترشيحا، ما يعزز مكانتها كأكثر الفنانات ترشيحا في تاريخ الجائزة بإجمالي 99 ترشيحا خلال مسيرتها.

وفيما يلي نستعرض الفئات الرئيسية للجوائز التي سيتم توزيعها في الحفل، والترشيحات لكل فئة:

ألبوم العام:

"New Blue Sun" – أندريه 3000

"Cowboy Carter" – بيونسيه

"Short n’ Sweet" – سابرينا كاربنتر

"Brat" – تشارلي إكس سي إكس

"Djesse Vol. 4" – جايكوب كولير

"Hit Me Hard and Soft" – بيلي إيليش

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" – تشابيل رون

"The Tortured Poets Department" – تايلور سويفت

تسجيل العام:

"الآن وحينها" (Now and Then) – بيتلز

"تكساس هولدم" (Texas Hold’em) – بيونسيه

"إسبريسو" (Espresso) – سابرينا كاربنتر

"360 درجة" (360) – تشارلي إكس سي إكس

"طيور من نفس النوع" (Birds of a Feather) – بيلي إيليش

"ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار

"حظ سعيد، حبيبتي!" (Good Luck, Babe!) – تشابيل رون

"فورتنايت" (Fortnite) – تايلور سويفت وبوست مالوني

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أغنية العام (تُمنح للمؤلفين والملحنين):

"أغنية البار" (A Bar Song) – شون كوك، جيريل جونز، جو كينت، شابوزي، نيفين ساستري، مارك ويليامز

"طيور من نفس النوع" (Birds of a Feather) – بيلي إيليش، فينياس أوكونيل

"يوم مع ابتسامة" (Day with a Smile) – ديرنست "دي مايل" إميل 2، جيمس فونتليروي، ليدي غاغا، برونو مارس، أندرو وات

"فورتنايت" (Fortnite) – جاك أنتونوف، بوست مالوني، تايلور سويفت

"حظ سعيد، حبيبتي!" (Good Luck, Babe!) – تشابيل رون، دانييل نيغرو، جاستن ترانتر

"ليس مثلنا" (Not Like Us) – كندريك لامار

"أرجوك أرجوك أرجوك" (Please Please Please) – إيمي ألين، جاك أنتونوف، سابرينا كاربنتر

"تكساس هولدم" (Texas Hold’em) – بيونسيه، براين بايتس، إليزابيث بولاند، ميغان بولو، نايت فيرارو، رفاييل ساديك

أفضل فنان جديد:

بينسون بون

سابرينا كاربنتر

دوتشي

كرونبين

راي

تشابيل رون

شابوزي

تيدي سويمز

أفضل ألبوم لموسيقى الراب:

"قد أحذفه لاحقا" (Might Delete Later) – جاي كول

"المدرج، المجلد 1" (The Auditorium, Vol. 1) – كومون وبيت روك

"عضات التمساح لا تلتئم أبدا" (Alligator Bites Never Heal) – دوتشي

"موت سليم شادي" (The Death of Slim Shady) – إيمينيم

"نحن لا نثق بك" (We Don’t Trust You) – فيوتشر ومترو بومين

أفضل ألبوم لموسيقى الروك:

"أوغاد السعادة" (Happiness Bastards) – بلاك كروز

"رومانسية" (Romance) – فونتينز دي سي

"المنقذون" (Saviors) – غرين داي

"دبابة" (TANK) – إيدلز

"المادة المظلمة" (Dark Matter) – بيرل جام

"ألماس هاكني" (Hackney Diamonds) – رولينغ ستونز

"بلا اسم" (No Name) – جاك وايت

أفضل ألبوم موسيقي عالمي:

"ألكيبلان 2" (Alkebulan 2) – مات بي مع الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية

"مناظر طبيعية" (Paisajes) – سيرو هورتادو

"السرقة" (Heist) – ريما

"قصص من فلامنكو" (Historias de un Flamenco) – أنطونيو ري

"مولود في البرية" (Born in the Wild) – تيمس

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عروض خاصة وتكريمات

يتضمن الحفل عروضا مميزة من نجوم عالميين، أبرزهم بيلي إيليش، وسابرينا كاربنتر، وتشارلي إكس سي إكس، وكذلك شاكيرا، وجون ليجند، وستيفي ووندر، وجانيل موناي.

كما سيتم تكريم الراحل كوينسي جونز من خلال عرض خاص يقدمه ستيفي ووندر، وجانيل موناي وويل سميث.

وفي ظل الحرائق المدمرة التي شهدتها لوس أنجلوس مؤخرا، أعلنت أكاديمية التسجيل عن تخصيص مليوني دولار مساعدات طارئة، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار إضافية لدعم المتضررين. كما سيتم تخصيص جزء من الحفل لحملة جمع تبرعات لصالح جهود الإغاثة.

لحظات تاريخية في غرامي 2025