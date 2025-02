الملك تشارلز يخرج عن التقاليد بفيلم وثائقي جديد ينقل رسالته البيئية

يستعد الملك تشارلز الثالث للمشاركة في فيلم وثائقي جديد على منصة "أمازون برايم"، يتناول اهتماماته البيئية ونشاطاته الخيرية.

ويستند الفيلم إلى كتابه الصادر عام 2010 بعنوان "التناغم: نظرة جديدة على عالمنا" (Harmony: A New Way of Looking At Our World)، الذي يعكس فلسفته حول العلاقة المتكاملة بين البشر والطبيعة والبيئة المبنية.

وانطلقت عمليات التصوير في يناير/كانون الثاني الماضي داخل قصر "دامفريز هاوس" في أسكتلندا، وهو موقع ذو أهمية خاصة للملك ويعكس التزامه بالمشاريع البيئية.

ويركز الفيلم الوثائقي على فلسفة "التناغم" التي يتبناها الملك تشارلز، مسلطا الضوء على كيفية انعكاسها على مبادراته البيئية والخيرية في المملكة المتحدة والعالم.

ومن المنتظر أن يتم عرض العمل في أواخر العام الجاري أو أوائل 2026، ليمنح الجمهور فرصة للاطلاع على رؤية الملك لمستقبل مستدام.

يمثل هذا التعاون تحولا بارزا في نهج العائلة المالكة البريطانية، التي اعتادت العمل مع وسائل الإعلام التقليدية مثل "بي بي سي" و"آي تي في". ومن خلال هذه الشراكة مع منصة عالمية كـ"أمازون برايم"، يسعى الملك تشارلز إلى نشر رسالته البيئية على نطاق عالمي والوصول إلى جمهور أوسع.

إعلان

ويُعرف الملك تشارلز الثالث بأنه مدافع قوي عن البيئة، إذ لطالما أعرب عن قلقه العميق بشأن التغير المناخي والحاجة إلى إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات البيئية الناجمة عن النشاط البشري. ويجسد هذا الفيلم الوثائقي التزامه المستمر بالقضايا البيئية، مسلطا الضوء على جهوده في تعزيز الوعي العالمي حول أهمية الحفاظ على الطبيعة.

وفي فبراير/شباط 2024، تم الإعلان عن إصابة الملك بالسرطان، ما أدى إلى تأجيل بعض واجباته العامة. ومع ذلك، استمر في أداء مهامه الدستورية وتلقى العلاج كحالة خارجية. بحلول أبريل/نيسان 2024، أعلن عن استئناف واجباته العامة بعد تحقيق تقدم في العلاج.