أزمة صحية طارئة تؤجل حفلات عبد المجيد عبد الله يوم التأسيس

أصيب المغني السعودي عبد المجيد عبد الله بوعكة صحية مفاجئة استدعت إلغاء جميع التزاماته الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتعافيه وعودته إلى الساحة الغنائية.

وأعلن حساب "روتانا لايف" عبر منصة "إكس" عن قرار إلغاء جميع حفلات المطرب السعودي وارتباطاته الفنية، موضحًا أن القرار جاء بناءً على حالته الصحية، متمنين له الشفاء العاجل وعودة سريعة لجمهوره ومحبيه.

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نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر الغاء جميع التزامات الفنان الفنية مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل.@Abdulmajeed6531 — Rotana Live (@RotanaLive) February 18, 2025

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كما أكدت قناة "روتانا ميوزك" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" الخبر نفسه، متمنية عودته قريبًا لجمهوره ومحبيه.

ومن بين الفعاليات التي تم إلغاؤها حفل "ليلة الأسفار" الذي كان من المقرر إقامته السبت المقبل ضمن احتفالات "يوم التأسيس السعودي".

وأعلن الحساب الرسمي لـ"يوم التأسيس" على منصة "إكس" أن إلغاء الحفل جاء بسبب الظروف الصحية التي يمر بها عبد الله، مؤكدًا أنه سيتم رد قيمة التذاكر تلقائيًا إلى المشترين.

نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم إلغاء "ليلة الأسفار" للفنان عبدالمجيد عبدالله نظراً للظروف الصحية التي يمر بها، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/tvnNG9SyOC — يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 18, 2025

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ولم يتم الكشف رسميًا عن طبيعة الأزمة الصحية التي يمر بها هذا المطرب، وكان قد أعلن قبل سنوات عن إصابته بمرض يصيب الأذن الوسطى ويتسبب في ضعف مؤقت في السمع، وطنين مستمر، إضافة إلى الشعور بالدوار والغثيان، مما أدى لابتعاده عن الغناء فترة، وتسبب في ابتعاده عن المشاركة في أي حفلات غنائية من عام 2017 وحتى 2022.

ويحظى عبد الله بشعبية واسعة في العالم العربي، ويتمتع بمسيرة فنية حافلة جعلته أحد أبرز نجوم الغناء في الخليج.

وقد بدأ المطرب المولود في ستينيات القرن الماضي مشواره الغنائي نهاية السبعينيات، وكانت البداية من خلال اتقان أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب والمغني طلال مداح، وحقق الانتشار بعدها بأغنياته الخاصة مثل "سٍيد أهلي"، "الصبر مفتاح الفرج"، "ميلاد حبي وعمري"، "ما أقولك ليه ولا تكثر اللوم"، "سعيد الحظ قلبي"، "وفر عتابك"، "تخيل"، "سافر بالسلامة"، "على نيتي"، "رد السلام"، "يا طيب القلب".

وتعاون عبد الله في أغنياته مع عدد من الملحنين في السعودية والخليج منهم طلال مداح الذي لحن له "الحب قسمة ونصيب" و"عندك خبر" ومع مدني عبادي وصالح الشهري وعبد الرب إدريس، ومن أبرز الشعراء الذي تعاون معهم الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، ومحمد بن عبد الله الفيصل آل سعود وخالد الفيصل.