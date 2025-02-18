الممثل الأميركي جيري ساينفيلد: لا أهتم بفلسطين

أعرب الممثل الأميركي جيري ساينفيلد عن عدم اكتراثه بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال رده على ناشط طالبه بإبداء دعمه في أثناء التقاط صورة سيلفي.

الممثل الكوميدي، البالغ من العمر 70 عامًا، وافق على طلب المؤثر المعروف باسم "صبواي دي جيه" (Subway DJ) لالتقاط صورة في قاعة راديو سيتي ميوزك، حيث كان يجري الاحتفال بالذكرى الـ50 لبرنامج "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live).

وبعد التقاط الصورة، قال صبواي دي جيه: "حرروا فلسطين"، فردّ ساينفيلد بابتسامة: "لا أهتم بفلسطين".

يُعتبر جيري ساينفيلد من الداعمين البارزين لإسرائيل. ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، قام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل، حيث التقى عائلات الأسرى، وأعرب خلال الزيارة عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي.

جيري ساينفيلد يهودي، وُلد يوم 29 أبريل/نيسان 1954 في بروكلين، نيويورك، لعائلة يهودية، وهو معروف بدعمه القوي لإسرائيل، وقام بزيارات لها في عدة مناسبات.

كما تبرع ساينفيلد سابقا لعدد من المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك منظمات تدعم الجيش الإسرائيلي.