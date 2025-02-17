المسلسلات الخليجية في رمضان 2025.. رعب وكوميديا ودراما

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يترقب الجمهور قائمة المسلسلات الخليجية التي تنوعت بين الدراما الاجتماعية التي تعكس واقع المجتمع الخليجي بألوانه المختلفة، في مزج بين القصص الاجتماعية والترفيهية، والأعمال المأخوذة عن روايات أدبية، والمسلسلات التراثية والتاريخية، إلى جانب التنوع في الألوان الدرامية بين الكوميدي والأعمال الدرامية التراجيدية وغيرها من الثيمات الدرامية.

(دراما عائلية واجتماعية)

سدف

يجتمع الثنائي حسين المهدي والممثلة بثينة الرئيسي من خلال مسلسل "سدف" المنتظر عرضه ضمن الدراما الكويتية في رمضان 2025، المسلسل يتناول قضايا اجتماعية في إطار إنساني.

"سدف" من تأليف وإخراج محمد أنور محمد، ويشارك في بطولته عبد الرحمن العقل، وأحمد إيراج وعبد الله بهمن.

مناير وأربع كناين

ضمن الدراما الاجتماعية، يشارك المسلسل الكويتي "مناير وأربع كناين" ضمن المسلسلات الخليجية في رمضان 2025، تدور أحداثه حول أم متسلطة تدعى مناير تعيش مع أبنائها وزوجاتهم وتسيطر على حياتهم وهو ما يصنع الأزمات..

المسلسل من تأليف عبدالمحسن الروضان وإخراج محمد كاظم، وبطولة نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبد الله عبد الرضا، إيمان الحسيني وروان العلي.

أفكار أمي

امرأة تدعى "شاهة" ترغب في توجيه أسرتها بأفكارها الخاصة وهو ما يضعها في مأزق حيث تواجه العديد من المشاكل والأزمات، هى الشخصية التي تجسدها الممثلة الكويتية القديرة حياة الفهد في مسلسل "أفكار أمي" المشارك ضمن الدراما الخليجية في رمضان 2025.

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المسلسل من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج باسل الخطيب، ويشاركها البطولة كل من إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة وحسين الحداد.

أبو البنات

في إطار درامي اجتماعي يتناول المسلسل الكويتي "أبو البنات" المشارك في الدراما الخليجية في رمضان 2025 القضايا العائلية المتشابكة من خلال قصص وحكايات من تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج محمد القفاص.

المسلسل من بطولة كل من إبراهيم الحربي، شوق الهادي، هبة الدري ومرام البلوشي.

بيت الحمولة

يشارك المسلسل الكويتي "بيت الحمولة" في السباق الدرامي الخليجي لشهر رمضان 2025، حيث تدور أحداثه حول شخصية "جميلة"، التي تؤديها إلهام الفضالة، وهي أم تجمع بين الحنان والحزم. يعكس المسلسل من خلال قصتها العلاقات الأسرية في المجتمع العربي، مسلطًا الضوء على التحديات والتجاذبات التي تواجه العائلات.

المسلسل من تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد بشير الهواري ويشارك في البطولة شيلاء سبت، ليالي دهراب، شهد ياسين، وشيماء قمبر.

صيف 99

ويناقش المسلسل الكويتي "صيف 99″، القضايا والمشاكل الحياتية التي تواجهها العائلة في الحياة اليومية بشكل معاصر.

المسلسل تأليف مريم نصير، وإخراج منير الزغبي، وبطولة هدى حسين، يعقوب عبدالله، أحمد ايراج، رهف محمد وفهد الصالح.

فضة

تدور أحداث المسلسل الكويتي "فضة" حول "فضة" التي تعيش بين الحنين في الماضي والاستعداد للمستقبل، إلا أن المرض يغير كل ذلك.

المسلسل من تأليف طلال مارديني وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة كل من جاسم النبهان، ميلا الزهراني، ليلى السلمان وعبير أحمد.

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أم أربعة وأربعين

عن تحديات النساء بعد عمر الأربعين تدور أحداث المسلسل السعودي "أم أربعة وأربعين" المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الخليجي في رمضان 2025، العمل تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثني صبح، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانات العربيات منهن سمية الخشاب، جومانة مراد، فاطمة الصفي وميس قمر.

عمتي نوير

صراعات الثروة والتحديات الأسرية تشهدها أحداث المسلسل السعودي "عمتي نوير" المشارك ضمن المسلسلات الخليجية في رمضان 2025، من خلال قصة العمة "نوير" التي تتحكم في الثروة تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل من تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد سندي، وبطولة ريم الحبيب، زارا البلوشي، مريم عبد الرحمن، عبد العزيز المليفي، عبد الرحمن بن نافع وفتون الجار الله.

هروج

وبمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما السعودية يعرض المسلسل السعودي "هروج" ضمن ماراثون المسلسلات الخليجية في رمضان 2025.

وينتمي العمل إلى فئة الدراما الاجتماعية العائلية، وهو من بطولة عبدالله السدحان، سعد عزيز، عبدالعزيز الشهري وأبو سلو.

ليالي الشميسي

دراما تراثية أخرى تشهدها المسلسلات الخليجية في رمضان 2025 منها المسلسل السعودي "ليالي الشميسي"، تدور أحداثه في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وتمتد حتى الثمانينيات من خلال قصة حقيقية حدثت في حي الشميسي أحد أفضل الأحياء في العاصمة السعودية الرياض.

المسلسل من إخراج محمد لطفي، وبطولة عبد الإله السناني، ريم عبد الله، عبد العزيز السكيرين وأحمد شعيب.

دنون

وضمن سباق المسلسلات الخليجية رمضان 2025 المسلسل الإماراتي "دنون"، المسلسل من إخراج سيف شيخ نجيب، وبطولة عبد الله زيد، سميرة مقرون وسعيد الهرش.

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مسلسلات تاريخية وتراثية

الطبعة

ويتناول مسلسل "الطبعة" تاريخ الكويت بشكل تراثي سنة الطبعة، وبالتحديد عام 1871 حيث هبت عاصفة بحرية على سفن البحارة الكويتيين أثناء رحلاتهم التجارية في بحر العرب، مما أدى إلى وفاة مئات الأرواح، وقدرة الكويتيين على الصمود واستعادة الأمل وقت المحن.

وهو من سيناريو وحوار مشاري حمود العميري وإخراج محمد عبد العزيز الطوالة.

المسلسل يشارك في بطولته كل من محمد العجيمي، غازي حسين، عبير الجندي، أحمد مساعد، عبدالله الطليحي، صالح البلام.

الزافر

وضمن سباق الدراما الخليجية في رمضان 2025 المسلسل السعودي "الزافر"، وأعلنت منصة شاهد مؤخرا عن الاستعداد لعرض العمل عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: "فانتازيا تاريخية، وملحمة جنوبية مليئة بالمؤامرات والصراعات فمن الغالب المال والسلطة؟".

المسلسل تأليف عثمان جحا، وإخراج سيف الشيخ نجيب، ويضم عددا من الممثلين منهم راشد الشمراني، مريم الغامدي، جبران الجبران، غادة الملا، أحمد شعيب، مروة محمد ومرزوق الغامدي.

شغاب

ويشارك في الأعمال الخليجية رمضان 2025 المسلسل الإماراتي "شغاب"، وهو من إخراج مصطفى رشيد، وبطولة أحمد الجسمي، حبيب غلوم وهيفاء حسين.

مسلسلات كوميدية

للمعاريس فقط

وضمن الدراما الخليجية في رمضان 2025 المسلسل الكويتي "للمعاريس فقط" وتعتمد أحداثه على مواقف كوميدية تجمع بطلة العمل الأم وابنتها والانتقادات التي توجهها لها دائما.

المسلسل من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج هيا ولولوة عبد السلام، وبطولة هيا عبدالسلام، بشار الشطي وفؤاد علي.

قبل وبعد

عن تأثير عمليات التجميل والمستحضرات والجمال الداخلي والخارجي تدور أحداث المسلسل الكويتي "قبل وبعد" في إطار من المفارقات الكوميدية التي تتولد بين الشركاء الأربعة لعيادة تجميل.

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المسلسل المشارك في سباق الدراما الخليجية رمضان 2025 من تأليف عبد العزيز مسلم وإخراج حسين أبل، وبطولة مرام البلوشي، زهرة الخرجي وأحمد العونان.

"ثلاثين حلقة"

ضمن الأعمال الكوميدية الخليجية في رمضان 2025، يأتي المسلسل الكويتي "ثلاثين حلقة"، من تأليف وإخراج رمضان خسروه، وبطولة سعد الفرج، جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، وخالد أمين.

(دراما الرعب والتشويق)

وحوش

وإلى جانب الدراما الاجتماعية والكوميدية والتراثية يعرض أيضا مسلسل "وحوش" ضمن السباق الرمضاني، وينتمي إلى تيمة دراما الرعب والتشويق، المسلسل من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة شجون الهاجري، هيا عبد السلام وفيصل العمري.

(من الرواية إلى الشاشة)

يوميات رجل عانس

من المسلسلات المرتقبة في رمضان 2025 "يوميات رجل عانس"، المسلسل مأخوذ عن رواية "مذكرات رجل سعودي عانس" للكاتب وليد أسامة خليل، وإخراج عبد الرحمن السلمان.

ويشارك في بطولة المسلسل إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف وفتون الله.

ونشر المنتج جمال سنان صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستغرام تجمعه بالأبطال المشاركين.

شارع الأعشى

من الأعمال المستوحاة أيضا من الأدب مسلسل "شارع الأعشى" المأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة السعودية بدرية البشر التي صدرت عام 2013.

تدور الأحداث في منتصف سبعينيات القرن الماضي في حارة شعبية، حول 3 فتيات تحاولن البحث عن الحرية.

تولى إخراج المسلسل أحمد كاتيكسيز وشارك في بطولته كل من تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، عهود الجدعان وعهود السامر.

أجزاء متواصلة

ويواصل عدد من صناع الدراما تقديم أجزاء جديدة من الأعمال التي حققت نجاحات في المواسم الرمضانية على مدار السنوات الماضية.

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مرضي ودحام 2

ويواصل صناع "مرضي ودحام" تقديم جزء ثان من المسلسل الكويتي الذي يشهد العديد من المفارقات الكوميدية بين أبطال العمل عبد الناصر درويش، أحمد العونان، سعد بخيت، وسلوى بخيت، والمسلسل المنافس ضمن الدراما الخليجية في رمضان من تأليف محمد الكندري، وإخراج عبد الله العراك.

شباب البومب 13

ضمن الماراثون الرمضاني للدراما الخليجية الجزء الـ13 من المسلسل السعودي "شباب البومب" الذي يطرح صناعه عددا من القضايا الاجتماعية ضمن مفارقات كوميدية بطريقة مبتكرة.

المسلسل من تأليف عبدالله الوليدي، ويشارك في بطولة الجزء الجديد كل من فيصل العيسى، علي المدفع، مهند الجميلي، محمد الدوسري وهيلدا ياسين.

جاك العلم 2

ويعرض أيضا الجزء الثاني من المسلسل السعودي "جاك العلم" الذي يتناول الحياة اليومية في المجتمع السعودي من خلال الأحداث التي يمر بها بطلا العمل أم صايل وأبو صايل، التي يتولد منها مواقف كوميدية.

المسلسل من تأليف وإخراج عبد الله العراك، وبطولة ريم عبد الله، ماجد مطرب فواز، هديل العتيبي وخالد البقمي.

واي فاي 5

ومن الأعمال المشاركة ضمن الدراما الخليجية في سباق رمضان الجزء الخامس من "واي فاي 5″، المسلسل السعودي من إخراج نواف سالم الشمري، وبطولة كل من حبيب الحبيب، أحمد العونان وأسعد الزهراني.

وديمة وحليمة 4

وفي ماراثون المسلسلات الخليجية 2025 المسلسل الإماراتي "وديمة وحليمة" الجزء الرابع، المسلسل تأليف جاسم الخراز وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة سعاد علي، ملاك الخالدي ومرعي الحليان.