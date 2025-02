إبداعات المشاهير تتجاوز التمثيل والغناء.. فنون أخرى تستهوي نجوم هوليود

لا يقتصر إبداع بعض المشاهير العالميين على مجالي الغناء والتمثيل، اللذين يمنحانهم شهرة واسعة ونجاحًا استثنائيًا وثروة طائلة، بل يمتد إلى مجالات فنية متنوعة يعبرون من خلالها عن شغفهم ومواهبهم الفريدة.

فيما يلي، نستعرض إسهامات هؤلاء المشاهير في مجالات فنية أخرى.

من الأستوديوهات والمسارح إلى معارض الفن

اتجه العديد من المشاهير إلى الرسم كوسيلة للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم، مستفيدين من موهبتهم الفطرية. من بينهم الممثل الأميركي سيلفستر ستالون، الذي يفضل أن يُعرف بصفته رساما أكثر من كونه ممثلا، حيث يرى أن الرسم هو الفن الأكثر أصالة وبساطة. لذلك، يلجأ إلى تجسيد الشخصيات التي يؤديها على الشاشة من خلال لوحاته، مما يعكس شغفه العميق بهذا الفن.

لم تقتصر موهبة نجم "رامبو" على مجرد الشغف بالرسم، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى مزادات عالمية تُباع فيها لوحاته بآلاف الدولارات. كما حظيت أعماله بتقدير كبير، حيث أُقيم معرض خاص بها في متحف الفنون الحديثة بفرنسا، مما يعكس مكانته في عالم الفن التشكيلي.

أما الأسطورة العالمية أنتوني هوبكنز، فيرى أن الرسم يمنحه حرية لا يجدها داخل أستوديوهات هوليود. لذلك، تركز أعماله التشكيلية، التي تُعرض في أرقى المعارض الفنية حول العالم، على العيون، إذ يعتبرها العنصر الأهم في ملامح الإنسان. وتتميز لوحاته بأسلوب تجريدي، مستخدمًا تكوينات جريئة وألوانًا صاخبة تمنح أعماله طابعًا فنيًا فريدًا.

للمغني البريطاني وعضو فرقة البيتلز السابق، بول مكارتني، إسهامات بارزة في مجال الرسم، الذي تعلمه ذاتيا منذ طفولته. وبعد تألقه في عالم الموسيقى، قرر التعبير عن رؤيته الداخلية المفعمة بالتفاؤل من خلال لوحاته. من بين أعماله الأكثر شهرة، لوحتا "رجل الإطفاء" و"الأجنحة"، إلى جانب مجموعة "ليندا"، التي تضمنت بورتريهات مميزة لزوجته، مما يعكس شغفه بالفن التشكيلي إلى جانب موهبته الموسيقية.

النحت يلهم نجوم هوليود

رغم شهرة النجم جيم كاري في فن الكاريكاتير، فإن إبداعه لا يقتصر على الرسم، بل يمتد إلى عالم النحت، حيث تحظى منحوتاته باهتمام واسع وتُباع ضمن أهم المزادات العالمية. وبينما تعكس بعض أعماله مشاعر فنية معينة، فإن أكثر منحوتاته شهرة هي تلك التي تجسد شخصيات بارزة، مثل تمثال الممثل الأميركي جيف دانييلز، بالإضافة إلى عمل أثار الجدل، حيث سخر فيه من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

دخل النجم الهوليودي براد بيت عالم النحت في وقت متأخر، حيث فاجأ جمهوره في عام 2022 بعرض أعماله في معرض فني خاص بفنلندا. تعود بدايات شغفه بهذا الفن إلى عام 2017، عقب انفصاله عن الممثلة أنجلينا جولي، حين بدأ في ابتكار منحوتات فنية من السيراميك، مما أضاف بُعدا جديدا إلى مسيرته الفنية وعكس اهتمامه العميق بالتعبير الإبداعي.

كتابات المشاهير

كشف بعض النجوم عن مواهبهم الأدبية من خلال كتابة الروايات والقصص، ومن بينهم الممثل المخضرم توم هانكس، الذي أصدر أول مجموعة قصصية له عام 2017 بعنوان "نوع غير شائع" (Uncommon Type)، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعا. لاحقا، قدم روايته "صناعة رائعة سينمائية أخرى" (The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece)، حيث استعرض بأسلوب خيالي تطور صناعة السينما الهوليودية منذ الخمسينيات وحتى اليوم.

بدورها، خاضت الممثلة الكندية-الأميركية باميلا أندرسون تجربة الكتابة من خلال روايتها الخيالية "نجم" (Star)، بينما كانت تجربة ستيف مارتن أكثر تنوعًا، إذ أثرى المكتبات بعدة روايات بارزة، من بينها "فتاة المتجر" (Shopgirl) و"شيء من الجمال" (An Object of Beauty)، مما عزز مكانته ككاتب موهوب إلى جانب مسيرته التمثيلية.

منصات الأزياء تجمع أيقونات الموضة

لم يقتصر تأثير بعض المشاهير على الشاشة والموسيقى فحسب، بل امتد إلى عالم الأزياء، حيث استطاعوا فرض أسلوبهم الفريد ليصبح مصدر إلهام لعشاق الموضة. فقد تحولت بعض القطع التي ارتدوها في أعمالهم الفنية أو المناسبات الكبرى إلى أيقونات للموضة، مما جعلها من بين الأكثر مبيعًا لدى أشهر دور الأزياء.

يعد مغني الراب كانييه ويست أحد أبرز الأسماء في هذا المجال، حيث حقق نجاحًا استثنائيا بعلامته "ييزي" (Yeezy)، التي بدأت كمجموعة تعاونية مع العلامات الرياضية الكبرى مثل "نايكي" و"أديداس"، لتصبح أحذيتها من بين الأكثر مبيعًا عالميًا. وبعد ذلك، استقل بعلامته وقدم تشكيلات كاملة خلال أسبوع الموضة في باريس، مما عزز مكانته في عالم التصميم.

أما الفنان الأميركي فاريل ويليامز، فقد خاض تجربة التصميم عبر تعاونه مع أعرق دور الأزياء، من بينها "شانيل" و"تيفاني أند كو"، ليصل إلى قمة النجاح بتوليه منصب المدير الإبداعي لخط الأزياء الرجالية في دار "لويس فويتون" عام 2023.

وعلى صعيد الموضة النسائية، تركت الممثلة الأميركية سارة جيسيكا باركر بصمة خاصة، حيث عُرفت بإطلالاتها الفريدة، مما دفعها إلى نقل شغفها بالأناقة إلى علامتها الخاصة "إس.جي.بي" (SJP)، التي تعكس أسلوبها المميز وتلبي أذواق عشاق الموضة حول العالم.

كما خاضت المغنية الباربادوسية ريهانا تجربة مميزة في عالم الموضة عبر علامتها "فينتي ميزون" (Fenty Maison)، التي أسستها بالتعاون مع مجموعة LVMH الفاخرة عام 2019. وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته تشكيلتها الأولى من حيث المبيعات، فإن العلامة توقفت مؤقتًا، لكنها تستعد للعودة قريبًا، وسط ترقب كبير من عشاق الموضة.

ديب إلى التلحين والشعر الغنائي

يتمتع الممثل الأميركي جوني ديب بموهبة فنية متعددة الأوجه، إذ لم يقتصر إبداعه على التمثيل والإخراج فحسب، بل امتد إلى الغناء والعزف الموسيقي، بالإضافة إلى التلحين وكتابة الشعر الغنائي. وقد مكنته هذه القدرات من تقديم مجموعة من الأغنيات التي لاقت انتشارا جماهيريا، من بينها "هناء" (Bliss) و"سانت جيرمان" (St. Germain)، اللتان تعاون فيهما مع زوجته السابقة، المغنية الفرنسية فانيسا باراديس، إضافة إلى أغنية "موكب" (Parade)، التي كتبها وقدمها للموسيقي الراحل جيف بيك.