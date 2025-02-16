بعد 40 عاما من الانتظار.. سبيلبيرغ يعود بجزء جديد من "الحمقى"

بعد قرابة 40 عامًا من عرض فيلم المغامرات الكلاسيكي The Goonies، الذي صدر عام 1985، أعلنت شركة "وارنر براذرز" عن بدء العمل على جزء ثانٍ من الفيلم، بعدما حقق نجاحا كبيرا في نسخته الأولى بإيرادات عالمية بلغت 125 مليون دولار.

وتم تكليف الكاتب والمخرج بوتسي بونسيرولي، مخرج فيلم Greedy People، بكتابة سيناريو الجزء الجديد. وسيشرف على إنتاجه الفريق الإبداعي الأصلي، المكون من ستيفن سبيلبيرغ وكريس كولومبوس ولورين شولر دونر، إلى جانب كريستي ماكوسكو كريغر وهولي باریو لصالح Amblin Entertainment. أما الإنتاج التنفيذي، فستتولاه لورين شولر دونر. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية المخرج الذي سيتولى قيادة المشروع الجديد.

وقد استُلهم الفيلم الأصلي من قصة كتبها سبيلبيرغ وسيناريو كولومبوس، وأخرجه الراحل ريتشارد دونر. وتدور أحداثه حول مجموعة من الأطفال الذين يشرعون في مغامرة للبحث عن كنز مفقود، في محاولة لإنقاذ منازلهم من استيلاء شركة تطوير عقاري. ورغم نجاحه في شباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت 125 مليون دولار عالميًا، إلا أن قيمته الحقيقية تجلت في إرثه الثقافي، حيث أصبح من أكثر الأفلام شعبية وتأثيرًا عبر العقود.

إعلان

وضم الفيلم آنذاك مجموعة من النجوم الشباب، منهم جوش برولين، شون أستين، كوري فيلدمان، كي هوي كوان، مارثا بليمبتون، الذين شهدت مسيرتهم الفنية انطلاقة قوية بعد مشاركتهم فيه. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل حبكة الجزء الجديد أو ما إذا كان أي من أبطال النسخة الأصلية سيعودون للمشاركة في التكملة المنتظرة.

وجاء الإعلان عن العمل على الجزء الثاني بعد سنوات من التكهنات والنقاشات حول إمكانية إنتاج تكملة للفيلم.

وفي وقت سابق، أعرب كي هوي كوان، الحائز على جائزة غولدن غلوب عام 2023 وأحد أبطال النسخة الأصلية، عن استعداده لإعادة تقديم شخصيته إذا سنحت الفرصة. لكنه أبدى تشككه في إمكانية تحقيق ذلك، خاصة بعد وفاة المخرج ريتشارد دونر في يوليو/تموز 2021، قائلاً "للأسف، فقدنا قائد سفينتنا الذي أحببته كثيرًا، ولا أعرف حقًا ما إذا كان الحمقى 2 قيد التنفيذ".

ومن جانبها، صرّحت مارثا بليمبتون في سبتمبر/أيلول 2024 عبر حسابها على إنستغرام بأن الجزء الثاني "ليس حقيقيًا" مما أثار المزيد من الشكوك حول المشروع. غير أن الشركة المنتجة حسمت الأمر بالإعلان رسميًا عن بدء التحضيرات، مؤكدة عزمها على إعادة إحياء أحد أشهر أفلام المغامرات على الشاشة الكبيرة.