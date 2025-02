عودة المسلسلات الأيقونية بمواسم جديدة في 2025

يشهد عام 2025 عودة العديد من المسلسلات الأيقونية بمواسم جديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته أجزاؤها السابقة والشعبية الواسعة التي اكتسبتها عالميا. وتستعد المنصات والشبكات العالمية لاستثمار هذا النجاح عبر طرح أجزاء جديدة من أبرز الأعمال الدرامية، مسلسل "ونيزداي" (Wednesday) و"أشياء غريبة" (Stranger Things)، بهدف توسيع قاعدة جماهيرها. فيما يلي، نستعرض أبرز المسلسلات التي ستصدر بمواسم جديدة هذا العام.

"سوتس"

يستعد محبو مسلسل "سوتس" (Suits) لاستقبال عمل درامي جديد مشتق من السلسلة الشهيرة، التي امتدت لـ9 مواسم ناجحة، حيث ينطلق "سوتس لوس أنجلوس" (Suits LA) في 23 فبراير/شباط الجاري. اختار مبتكر المسلسل، آرون كورش، نقل الأحداث إلى لوس أنجلوس، حيث يتولى المحامي تيد بلاك قضايا الشخصيات البارزة في المجتمع.



ورغم أن المسلسل سيضم طاقما تمثيليا جديدا، أشارت تقارير صحفية إلى احتمال ظهور بعض نجوم "سوتس" السابقين كضيوف شرف خلال الأحداث.

تعود سلسلة "آخرنا" (The Last of Us) في موسمها الثاني خلال أبريل/نيسان المقبل عبر شبكة "إتش بي أو"، حيث يستكمل النجمان بيدرو باسكال (جويل) وبيلا رامزي (إيلي) رحلتهما في عالم دمره تفشي فطر كورديسيبس. تمتد أحداث الموسم الجديد على مدار 7 حلقات، وتستعرض تطورات الفطر القاتل بعد مرور 20 عاما على انتشاره. يُذكر أن المسلسل مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.

أندور 2

أعلنت منصة ديزني بلس عن عودة شخصية أندور من عالم "حرب النجوم" (Star Wars) في أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من السلسلة المستقلة، التي ركزت على شخصية أندور عند إطلاقها في أواخر عام 2022.

وفي سياق متصل، يبدو أن خارطة إنتاجات ديزني بلس لعام 2025 ستشهد عودة عدد من أبرز الأبطال الخارقين، من خلال أعمال درامية جديدة تشمل "المتهور" (Daredevil) و"قلب الحديد" (Ironheart).

قصة خادمة 6

يعود الموسم السادس والأخير من سلسلة "قصة خادمة" (The Handmaid’s Tale) في الربيع المقبل، بعد ما يقارب 3 أعوام من عرض الموسم السابق. ومن المنتظر أن يقدم هذا الجزء نهاية ملحمية لنظام جلعاد القمعي، الذي ناضلت من أجل إسقاطه جون أوزبورن (إليزابيث موس) وصديقاتها.

ونيزداي 2

أما المسلسل القصير "ونزداي" (Wednesday)، الذي حصد شعبية واسعة بين الشباب عند عرضه في أواخر 2022، فسيعود بموسمه الثاني عبر شبكة نتفليكس في 19 سبتمبر/أيلول المقبل. وتستأنف النجمة جينا أورتيغا دور ونزداي آدامز، حيث ستخوض مغامرة أكثر تعقيدا وإثارة مقارنة بالموسم الأول، وفقا لتصريحاتها الأخيرة.

وسيشاركها في هذا الجزء بقية أفراد عائلة آدامز، الذين ستجسدهم كل من كاثرين زيتا جونز، إيما مايرز، ولويس جوزمان. أما المفاجأة الكبرى لهذا الموسم، فستكون انضمام النجمة ليدي غاغا إلى فريق العمل في دور لم يُكشف عنه بعد.

"أشياء غريبة"

تفرض نتفليكس سرية تامة حول تفاصيل الموسم الخامس والأخير من مسلسل "أشياء غريبة" (Stranger Things)، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من عام 2025. وسيكون هذا الموسم بمثابة الختام لأشهر سلاسل الخيال العلمي، حيث من المتوقع أن يعيش الأشقاء هوكينز مغامرتهم الأخيرة في عام 1989.

ويعود إلى هذا الجزء أبرز نجوم المواسم السابقة، وعلى رأسهم ديفيد هاربر، ميلي بوبي براون، ووينونا رايدر، إضافةً إلى الممثلة الأيرلندية أمبيث ماكنولتي، التي ظهرت كضيفة شرف في الموسم الأخير، وكذلك ليندا هاميلتون، التي ستنضم لأول مرة إلى عالم المسلسل.

"رجل الرمال"

رغم الانتقادات التي طالت الموسم الأول من مسلسل "رجل الرمال" (The Sandman)، قررت نتفليكس منح العمل موسما ثانيا وأخيرا، من المقرر عرضه خلال هذا العام. وسيعود في هذا الجزء جميع أبطال الموسم السابق، ومن أبرزهم توم ستوريدج، بويد هولبروك، وفيفيان أشيامبونغ.

وجاء قرار تجديد المسلسل ليؤكد على نجاحه النقدي، بعدما حصد إشادات واسعة وترشح لعدة جوائز مرموقة، أبرزها جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).