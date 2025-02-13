حبس فجر السعيد بتهمة نشر أخبار كاذبة لمدة 3 سنوات وتبرئتها من التطبيع

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، حكما بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق الإعلامية فجر السعيد، وذلك بعد إدانتها في قضية تتعلق بأمن الدولة.

وحسب ما أوردته صحيفة الراي الكويتية، فقد تمت تبرئة السعيد من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، بينما أدانتها المحكمة بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكة المعلوماتية، ونقل أخبار مختلقة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى السعيد هذه التهم في وقت سابق، إذ استندت إلى أدلة تتعلق بمحتوى إعلامي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جدل واسع حول مواقفها السابقة

أثارت فجر السعيد في سبتمبر/أيلول الماضي موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو يوثّق استقبالها إسرائيليين في منزلها بجورجيا. كما أنها عُرفت بمواقفها الداعمة للتطبيع منذ عام 2019، وظهرت في وسائل الإعلام العبرية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الخليجية والعربية.

وفي التاسع من فبراير/شباط الماضي، أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة.

النيابة العامة تحبس فجر السعيد 21 يوماً بتهمة التطاول على دولة شقيقة، وإحالة القضية إلى المحكمة الكلية.

• في شكوى قدمتها سفارة الدولة الشقيقة إلى وزارة الخارجية، بسبب تصريحات اعتبرتها غير مسؤولة. pic.twitter.com/3hXlOoH2Wq — المجلس (@Almajlliss) February 8, 2025

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وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة الدولة المعنية شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعد الإعلامية الكويتية واحدة من الشخصيات المعروفة في الساحة الإعلامية الخليجية، واشتهرت بآراء ومواقف يراها البعض مثيرة للجدل.