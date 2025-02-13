تخفيف الحكم على سعد الصغير إلى 6 أشهر في قضية حيازة مواد مخدرة

خفَّفت محكمة استئناف شمال القاهرة الحكم الصادر بحق المطرب الشعبي سعد الصغير من السجن المشدد لمدة 3 سنوات إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وذلك بعد قبول الاستئناف خلال جلسة اليوم الخميس، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن خلال الأشهر الماضية.

وخلال الجلسة، وجَّه المستشار خليل عمر، رئيس محكمة جنايات استئناف شمال القاهرة، كلمة إلى الصغير، أكد فيها أن المحكمة قررت الرأفة بحاله، مشددًا على ضرورة أن يتعلم من هذه التجربة. وتأثر الصغير بكلمات القاضي، ولم يتمالك نفسه وانهمر في البكاء وهو داخل قفص الاتهام.

وقبل النطق بالحكم، طلب رئيس المحكمة إخراجه من القفص ليقف أمامه، ثم أعلن القرار قائلاً "بعد النظر في الاستئناف، قررت المحكمة قبوله شكلًا، وتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك".

وجاء قبول الاستئناف بعد التقرير الطبي الذي أثبت أن المطرب يعاني من إصابة في العمود الفقري والقدم، مما يستدعي تناول أقراص الترامادول، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي.

وخلال الجلسة، التي حضرها الصغير وسط حراسة مشددة، دفع محاميه بانتفاء أركان جريمة التعاطي، مشددًا على عدم علم موكله بحيازة المواد المخدرة المضبوطة داخل حقائبه، مما يستوجب بطلان التحليل الذي أُجري له.

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وكان المحامي طارق جميل سعيد قد تقدم بمذكرة استئناف إلى محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، عقب صدور حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق الصغير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة داخل سجائر إلكترونية.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن عينة دم الصغير جاءت إيجابية للمواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش والترامادول، ليُحال إلى المحاكمة الجنائية. ورغم إقراره بحيازة المواد المخدرة، أكد الدفاع أنها كانت هدية وليست بغرض التعاطي.

وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2024، عندما تم توقيف الصغير في مطار القاهرة أثناء عودته من الولايات المتحدة، حيث عُثر بحوزته على 9 سجائر إلكترونية تحتوي على الماريغوانا، وهي مادة محظورة في مصر. وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر ضبط جمركي وإحالته إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق.