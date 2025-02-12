متظاهرون يحتجون على عرض "كابتن أميركا" بسبب شخصية "صبرا"

شهد العرض الأول لفيلم "كابتن أميركا: عالم جديد شجاع" (Captain America: Brave New World) -في هوليود مساء أمس الثلاثاء- احتجاجات من قبل عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، والذين نددوا بظهور شخصية البطلة الخارقة "صبرا" التي تؤدي دورها الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس.

وقد رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "يجب أن ترحل صبرا" و"ديزني تدعم الإبادة الجماعية" و"قاطعوا كابتن أميركا" مرددين هتافات تدعو إلى حرية فلسطين وتنتقد تضمين شخصية "صبرا" في الفيلم.

@deadline A pro-Palestine protest taking place outside of the ‘Captain America Brave New World’ premiere in Hollywood ♬ original sound – Deadline

وكانت شخصية "صبرا" ظهرت لأول مرة في قصص "مارفل" المصورة في الثمانينيات، حيث قُدمت كعميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" وتتمتع بقوى خارقة تشمل السرعة والقوة ونقل الطاقة الحيوية، وترتدي زيا يحمل ألوان العلم الإسرائيلي.

ووفقا لموقع "فاراييتي" الأميركي، فإن منتج الفيلم نيت مور أكد أنه تم تعديل الشخصية بشكل جذري في النسخة السينمائية، حيث لم تعد مرتبطة بالموساد أو تمتلك قدرات المتحولين جينيا كما في السابق، بل تعمل لصالح الحكومة الأميركية، في نهج جديد يختلف عن النسخة الأصلية.

أما "مارفل" فقد أصدرت بدورها بيانا ردت فيه على الانتقادات، موضحة أن شخصياتها وقصصها تُستلهم من القصص المصورة، لكنها تُعاد صياغتها لتناسب الشاشة والجمهور الحديث، مشيرة إلى أن صناع الفيلم تبنوا رؤية جديدة لشخصية "صبرا" التي ظهرت لأول مرة في القصص المصورة قبل أكثر من 40 عاما.

إعلان

ويشارك في بطولة فيلم "كابتن أميركا: عالم جديد شجاع" كل من أنتوني ماكي، وداني راميريز، وشيرا هاس، وزوشا روكمور، وكارل لومبلي، وجيانكارلو إسبوزيتو، وليف تايلر، وتيم بليك نيلسون، إلى جانب الممثل المخضرم هاريسون فورد. ومن المقرر طرحه في صالات العرض العالمية في 14 فبراير/شباط الجاري.