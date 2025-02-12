دراما رمضان 2025.. وجوه جديدة تقتحم المنافسة مع نجوم الصف الأول

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وانطلاق الحملات الترويجية للمسلسلات الدرامية، برزت ظاهرة لافتة هذا العام، حيث تصدرت مجموعة من الوجوه الشابة بطولات بعض الأعمال الرمضانية، مما يعكس تحوّلا في المشهد الدرامي المصري.

فقد استطاع عدد من الممثلين الصاعدين تحقيق شهرة واسعة من خلال الأعمال التي عُرضت خارج الموسم الرمضاني، وخاصة عبر المنصات الرقمية، مما منحهم فرصة الوُجود بقوة في السباق الدرامي إلى جانب نخبة من كبار نجوم الشاشة.

أحمد مالك يدخل عالم الملاكمة في "ولاد الشمس"

رغم أن الانطلاقة الحقيقية للممثل الشاب أحمد مالك كانت من خلال دراما رمضان، حين قدم شخصية حسن البنا في طفولته في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة" عام 2010، ثم شارك في بطولة مسلسل مع "سبق الإصرار" عام 2012 إلى جانب غادة عبد الرازق، فإن موسم رمضان 2025 سيشهد أول بطولة مطلقة له في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ولاد الشمس".

ويشارك في بطولة العمل كل من طه دسوقي ومحمود حميدة، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

وينتمي "ولاد الشمس" إلى الدراما الشعبية، حيث تدور أحداثه حول شاب ينشأ في دار للأيتام ثم يصبح ملاكما في الشوارع، لكن الأقدار تقوده إلى عالم الجريمة.

يذكر أن مالك شارك العام الماضي في مسلسل مطعم الحبايب الذي عرض خارج الموسم الرمضاني وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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هدى المفتي وأول بطولة مطلقة في "80 باكو"

تواصل هدى المفتي تألقها في الدراما بعد نجاحها في مسلسل مطعم الحبايب، حيث تستعد لأول بطولة مطلقة لها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

ويشاركها البطولة كل من انتصار ورحمة أحمد فرج وسماح أنور ومحمد لطفي، علما أن المسلسل من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

وتجسد المفتي في "80 باكو" دور فتاة شعبية تعمل مصففة شعر في أحد مراكز التجميل، لكنها تواجه صعوبة في تأمين نفقات زواجها، مما يدفع صاحبة المركز لترقيتها إلى مصففة خاصة لسيدات المجتمع الراقي، مما يجعلها تنفتح على عالم مختلف تماما عن حياتها السابقة.

تحدٍ جديد لعصام عمر في "نص الشعب اسمه محمد"

بعد أن لمع اسمه في مسلسل "بالطو" عام 2023، وتألق في رمضان 2024 من خلال "مسار إجباري" إلى جانب أحمد داش، يخوض عصام عمر أولى بطولاته الرمضانية المطلقة هذا العام في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

ويشاركه البطولة كل من رانيا يوسف وشيرين ومايان السيد ومحمد محمود، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.

ويجسد عمر في "نص الشعب اسمه محمد" شخصية مهندس مكيفات يعمل في مطار القاهرة الدولي، لكنه يجد نفسه وسط سلسلة من الأزمات التي تقلب حياته رأسا على عقب، في إطار درامي اجتماعي كوميدي يمتد على مدار 15 حلقة.

أحمد غزي من السينما إلى "قهوة المحطة"

أما أحمد غزي، فحقق شهرة واسعة منذ مشاركته في المسلسل البريطاني "ذا كراون" (The Crown) الذي جسد فيه شخصية رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي. كما ظهر في عدد من الأعمال الرمضانية مثل "الحشاشين"، و"ضرب نار"، و"رسالة الإمام"، إلى جانب مسلسل "دواعي سفر" الذي عرض خارج الموسم. لكن هذا العام، يخوض غزي أولى بطولاته الرمضانية من خلال مسلسل "قهوة المحطة".

ويشاركه البطولة بيومي فؤاد، وهالة صدقي، وانتصار وأحمد خالد صالح، علما أن العمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.