أبرز الغائبين عن الدراما المصرية في رمضان 2025

في الوقت الذي يستعد فيه عدد كبير من الفنانين لعرض أعمالهم خلال الموسم الدرامي لرمضان 2025، يشهد هذا الموسم أيضًا غياب بعض النجوم الذين اعتاد الجمهور متابعتهم خلال الشهر الكريم.

يسرا

للعام الثاني على التوالي، تغيب يسرا عن الدراما الرمضانية، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل "1000 حمد لله ع السلامة". ورغم إعلانها عن استعدادها لخوض تجربة درامية قصيرة من 15 حلقة في رمضان 2025، أكدت في تصريحات محلية لاحقًا أنها لم تجد النص المناسب، مشيرة إلى أن غيابها العام الماضي جاء لرغبتها في أخذ استراحة والتركيز على أعمالها السينمائية.

وتُعد يسرا من الأسماء البارزة في دراما رمضان منذ أواخر التسعينيات، بعد نجاح مسلسلها "حياة الجوهري". وعلى مدار مسيرتها، قدمت أعمالًا متنوعة تناولت قضايا مختلفة، مثل "أين قلبي" و"ملك روحي" و"أحلام عادية" و"قضية رأي عام" و"في إيد أمينة" و"خاص جدًا" و"بالشمع الأحمر" و"شربات لوز" و"نكدب لو قلنا مبنحبش" و"أحلام سعيدة".

يُذكر أن يسرا شاركت في 2024 ببطولة مسلسل "روز وليلى" إلى جانب نيللي كريم، والذي عُرض خارج السباق الرمضاني.

أمير كرارة

يغيب الممثل أمير كرارة أيضا عن الدراما الرمضانية بعد المنافسة التي دامت على مدار 14 عاما، ارتبط اسمه بشخصيات مثل سليم الأنصاري في "كلبش" بأجزائه، وشخصية أحمد المنسي في "الاختيار" إلى جانب أعمال مثل "الطبال"، "حواري بوخارست"، "تحت الأرض"، "نسل الأغراب"، "سوق الكانتو"، وشارك العام الماضي في مسلسل "بيت الرفاعي".

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إلا أن كرارة أعلن قبل فترة عدم مشاركته في الموسم الرمضاني 2025 لانشغاله بالمشاركة في فيلم "الشاطر" مع المخرج أحمد الجندي، ويراهن من خلال الفيلم على عودة سينمائية مختلفة.

منى زكي

انشغال منى زكي بتصوير فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية المطربة الراحلة أم كلثوم، حال دون مشاركتها في دراما رمضان 2025. ويقدم الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق برؤية جديدة، مما دفعها للاعتذار عن مسلسل "لام شمسية" الذي بدأ التحضير له قبل عامين بالتعاون مع المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، ليذهب الدور لاحقًا إلى الممثلة أمينة خليل.

يُذكر أن منى زكي حققت نجاحًا كبيرًا في آخر أعمالها الدرامية "تحت الوصاية" عام 2023، والذي تناول قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة الأب، محققًا نسب مشاهدات عالية.

محمد رمضان

يغيب محمد رمضان عن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في "جعفر العمدة" عام 2023. ورغم أنه كان من المفترض تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، فقد فضّل رمضان والمخرج محمد سامي تقديم عمل مختلف.

وأعلن رمضان في أكثر من مناسبة عن استعداده لمشروع درامي جديد، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل، لينتهي به الأمر خارج سباق رمضان 2025. ومع ذلك، أعلن مؤخرًا عن عودته للشاشة خلال الشهر الكريم، ليس عبر عمل درامي، بل من خلال تقديم برنامج "مدفع رمضان" على شاشة "دي إم سي".

يحيى الفخراني

يُعد يحيى الفخراني واحدًا من أبرز نجوم الدراما الرمضانية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث اعتاد تقديم أعمال حققت له شعبية كبيرة، مجسدًا شخصيات متنوعة في مسلسلات مثل "ليالي الحلمية" و"لا" و"نصف ربيع الآخر" "الخواجة عبد القادر" و"شيخ العرب همام" و"بالحجم العائلي" و"ونوس" و"نجيب زكي زركش". وفي الموسم الرمضاني الماضي 2024، شارك في مسلسل "عتبات البهجة" الذي ينتمي لفئة الأعمال المكونة من 15 حلقة.

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كان من المقرر أن يشارك الفخراني هذا العام في مسلسل جديد بعنوان "الأستاذ" من إخراج ماندو العدل، إلا أن المنتج جمال العدل أعلن عن خروجه من السباق الرمضاني. وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن العمل كان لا يزال في مرحلة التحضيرات، لكن توقف بسبب حرص الفخراني على عدم بدء التصوير قبل اكتمال كتابة النص بالكامل، وهو ما أدى إلى استبعاده من الموسم لضيق الوقت.

كريم عبد العزيز

بعد نجاحه العام الماضي في "الحشاشين"، وقبلها في "الاختيار" و"الزيبق" فضل كريم عبد العزيز عدم المشاركة في الموسم الدرامي رمضان 2025، لانشغاله بأكثر من مشروع سينمائي ومنها فيلم "الأرض السوداء: كيميت"، وفيلم "الكلاب السبعة" الذي يقوم بتصويره حاليا ويشاركه بطولته الفنان أحمد عز.

خالد النبوي

خروج مسلسل "الأخطبوط" من السباق الدرامي لرمضان 2025 تسبب في غياب الفنان خالد النبوي أحد أبرز المنافسين في الدراما الرمضانية خلال السنوات الماضية، حيث قدم العام الماضي "امبراطورية ميم"، ونافس قبلها في رمضان بأعمال مثل "واحة الغروب"، "رسالة الإمام"، "راجعين يا هوى"، و"ابن موت".

إلا أن عدم الانتهاء من "الأخطبوط" جعلت صناعه يفضلون الخروج من الموسم ومشاركته في رمضان 2026.