"دوغ مان" يواصل سيطرته على شباك التذاكر رغم تراجع الإيرادات

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "دوغ مان" (Dog Man) بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تراجع إيراداته بسبب تزامن عرضه مع مباراة السوبر بول، وفق تقديرات أصدرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم، المستند إلى سلسلة الروايات المصورة الشهيرة للأطفال، إيرادات بلغت 13.7 مليون دولار بين الجمعة والأحد، مسجلا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بأرباحه في عطلة نهاية الأسبوع الأولى التي بلغت 36 مليون دولار.

ويعود هذا التراجع، وفقًا للمحللين، إلى أن عطلة نهاية الأسبوع التي تتزامن مع السوبر بول غالبًا ما تشهد تراجعًا في الإقبال على صالات السينما في أميركا الشمالية.

جاء في المركز الثاني فيلم الرعب الجديد "هارت أيز" (Heart Eyes) بإيرادات بلغت 8.4 ملايين دولار. في هذا الفيلم، الذي أخرجه جوش روبن، يهاجم قاتل غامض يحمل عينين على شكل قلب العشاق في عيد الحب، في أجواء تحمل طابع الإثارة والرعب.

وتراجع فيلم الإثارة "لاف هرتس" (Love Hurts) إلى المركز الثالث، محققًا 5.8 ملايين دولار. العمل الذي أخرجه جوناثان أوزيبيو يجسد فيه النجم الحائز على الأوسكار كي هوي كوان دور وكيل عقارات يجد ماضيه العنيف يلاحقه حين يكتشف أن شقيقه لا يزال يطارده.

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استمر فيلم "موفاسا: ذا لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) من إنتاج ديزني في التراجع على سلم الإيرادات، حيث حلّ في المركز الرابع بعد تحقيقه 3.9 ملايين دولار. ومع ذلك، نجح العمل حتى الآن في تحقيق 670 مليون دولار عالميا، وسط توقعات بأن تتجاوز إيراداته 700 مليون دولار قريبًا.

أما فيلم الخيال العلمي "كومبانيين" (Companion)، من إنتاج "وارنر براذرز" و"نيو لاين"، فاحتل المركز الخامس مسجلًا 3 ملايين دولار. العمل الذي يلعب بطولته جاك كويد وصوفي تاتشر يتمحور حول مجموعة من الأصدقاء يكتشفون أثناء عطلتهم أن أحدهم ليس بشريًا، بل روبوتًا متخفيًا.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأوائل في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: