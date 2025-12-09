فنانون سوريون يحيون ذكرى التحرير الأولى برسائل مؤثرة على مواقع التواصل

تفاعل عدد من الفنانين السوريين مع الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتحرير البلاد من حكمه، وحرصوا على مشاركة رسائل وتدوينات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، عبّروا فيها عن مشاعرهم تجاه ما حمله هذا الحدث من تغيّرات للشعب السوري واستعادة الحرية والكرامة.

ونشرت المطربة السورية أصالة صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" تحت عنوان "سوريا أرض الحضارات"، باركت خلالها تحرير الوطن وأعربت عن تفاؤلها بالمستقبل. وأكدت أن سوريا هي وطنها الذي تحبه لأنه يجري في دمها، ولأن والدها عاش على ترابها ورحل تحت ثراها.

وفي رسالتها، تحدثت أصالة بمحبة عن شوارع سوريا وناسها الطيبين الكرام، مؤكدة أن انتماءها لبلادها يشكّل جزءا أساسيا من هويتها. وأضافت أن الغد سيكون أفضل، فالجذور العميقة لسوريا لا تقتلعها المحن، فهي مهد الحضارات وواحدة من أقدم العواصم، وشعبها باقٍ على الرغم من كل ما مرّ به.

كما خصّت أصالة قادة الوطن بدعاء، ووصفتهم بأصحاب المهمة الأصعب في هذه المرحلة، مطالبة بأن يكونوا على قدر تطلعات الشعب السوري في هذه اللحظة المفصلية.

وشارك الفنان مكسيم خليل جمهوره سلسلة مقاطع عبر خاصية القصص المصوّرة على إنستغرام، ظهر في أحدها متحدثا عن معنى الحرية، مشبّها إياها بطائر يحلّق أولا نحو السماء ليلحق به الآخرون، معلنين بذلك هجرة عظيمة نحو التحرر. وفي مقطع آخر، استعاد برفقة مراسل صحفي ذكريات تحرير مدينة المعرّة بعد تهجير أهلها.

أما المطرب الشامي، فنشر مقطع فيديو يُظهر العلم السوري مرفوعا مع عبارة "الله أكبر" احتفالا بمرحلة التحرير.

كما شارك الممثل السوري باسل خياط عبر قصصه على إنستغرام مقطعا من الاحتفالات التي شهدتها ساحة الأمويين عقب تحرير البلاد، ونشر أيضا صورة للعلم السوري الجديد.

من جانبه، نشر الفنان قيس الشيخ نجيب عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصوّرة، وثّق خلالها مظاهر احتفال الشعب السوري، وظهر في المقاطع العلم السوري مرفوعا بين الحشود.

بدوره شارك عابد فهد جمهوره ذكرى تحرير سوريا، معتبرا -عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام- الحدث ذكرى ولادة بلد بالكامل وأن الثامن من ديسمبر/كانون الأول هو ذكرى سقوط نظام مجرم فاسد اجتمع جميع السوريين الأحرار من مختلف طوائفهم على كرهه ونبذه.

وبارك فهد للشعب السوري هذا النصر العظيم، وترحم على شهداء الثورة وأبرياء السويداء والساحل، مؤكدا في ختام حديثه أن على الجميع أن يتذكروا أنهم سوريون اجتمعوا على حب الوطن.

أما الفنان سامر المصري فحرص على إهداء جمهوره أغنية "سوريين" ظهر من خلالها في لقطات من قلب سوريا مع تعليق صوتي "رجعت الشام يا عقيد" تذكيرا بشخصيته في المسلسل السوري الشهير "باب الحارة".

واعتبرت شكران مرتجى أن الفرح يليق بشعب سوريا الذي دعت له بالفرح، وترحمت على الشهداء وأن يشفي الله الجرحى ويرد الغائبين، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام.

وكانت أسرة مسلسل "الخروج إلى البئر" احتفلت بذكرى التحرير من خلال قالب حلوى حمل صورة العلم السوري الجديد وبحضور صناع وأبطال العمل ومنهم كارمن لبس ونانسي خوري ومصطفى سعد الدين والمخرج محمد لطفي.