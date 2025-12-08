تفاصيل مقتل ممثل مصري على يد زوج مطلقته

يعيش الوسط الفني صدمة وحزنا بعد الإعلان عن مقتل الممثل المصري سعيد مختار، في اعتداء بالسلاح الأبيض في مشاجرة أمام نادي "وادي دجلة" بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما استمعت إلى أقواله وأقوال الشهود في ملابسات واقعة الاعتداء التي انتهت بوفاة الفنان.

تفاصيل الواقعة

وبحسب المعلومات الأولية من الصحف المحلية، كان الفنان سعيد مختار في طريقه لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات داخل النادي، حيث التقى بطليقته التي كانت برفقة زوجها. وفي اللقاء حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على استلال سلاح أبيض من ملابسه وطعن مختار عدة طعنات. ونُقل الفنان إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالطعنات.

ولا تزال تفاصيل القضية غير مكتملة، في حين تواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه الدقيقة.

صدمة في الوسط الفني

وأثار خبر وفاة الفنان موجة من الحزن لدى زملائه ومحبيه، حيث أعلن المؤلف وليد يوسف نبأ الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك" معبرا عن حزنه:

"لله الأمر من قبل ومن بعد.. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك ويحسن إليك يا سعيد.. صدمة كبيرة".

كما تداول الفنانون ومحبو الراحل كلمات ودعاء عبر مواقع التواصل، مستذكرين طيبته وأخلاقه الهادئة، ومؤكدين أن رحيله يُعد خسارة فنية وإنسانية.

شارك سعيد مختار في 14 عملا دراميا، منها: "الدالي"، "مش ألف ليلة"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الباطنية"، و"سمارة".

وكان ظهوره الأول في الجزء الثاني من مسلسل "الدالي"، الذي شكّل انطلاقته الفعلية في عالم التمثيل. كما شارك في عدد من العروض المسرحية التي وصفها بأنها الأقرب إلى قلبه، وظهر سينمائيا في فيلم "خلطة عمري".